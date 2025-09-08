Голливуд готовит фильм, где Джессику Нэшвилл покажут мрачнее, чем когда-либо

В Голливуде готовится новый мистический триллер под названием "Heartland", в котором одну из ключевых ролей сыграет обладательница премии "Оскар" Джессика Честейн. Для актрисы это очередной шаг в сторону необычных проектов, ведь зрители хорошо помнят её по картинам "Интерстеллар" и "Марсианин".

Сюжет и героиня Честейн

История разворачивается вокруг Мисти Джонс — бывшей кантри-звезды, которая долгие годы жила в уединении, избегая публичности и сцены. Однако исчезновение племянницы вынуждает её вернуться к активной жизни и заняться собственным расследованием.

Поиски приводят Мисти в самые мрачные уголки Нэшвилла, города, который на первый взгляд кажется центром музыки и радости. Но под блестящей вывеской шоу-бизнеса скрываются тайны, в которых нет места доверию: каждый персонаж оказывается вовсе не тем, кем представляется.

Роль Мисти досталась Честейн. А вот племянницу сыграет начинающая певица Картер Фейт, для которой участие в проекте станет значительным шагом в актёрской карьере.

Участники проекта

Компания Честейн по площадке — опытный актёр Джон Хоукс. Его роль пока держится в секрете, однако именно его персонаж, по словам инсайдеров, может оказаться одной из самых загадочных фигур фильма.

Режиссёром и сценаристом выступает Шана Фест — кинематографистка, известная благодаря фильмам "Я ухожу — не плачь" и "Беги, детка, беги". Её работы часто затрагивают сильных женских персонажей, поэтому участие Фест обещает проекту особую атмосферу.

Кто займётся продюсированием

Производством картины руководят Питер Чернин и Дженно Топпинг, представляющие Chernin Entertainment. В проекте также участвуют Джейсон Оуэн из Sandbox Studios и продюсер Рэндалл Постер, известный своей работой с музыкой в кино. Исполнительными продюсерами стали Трейси Кук и Джефф Валери. Такой состав команды подтверждает серьёзные амбиции "Heartland".

Что известно о Картер Фейт

Особое внимание вызывает участие Картер Фейт — певицы, которая только начинает путь в кино. Для молодой артистки это возможность проявить себя не только на музыкальной сцене, но и в актёрской профессии. Интересно, что её собственный образ кантри-исполнительницы гармонично вписывается в сюжет фильма, что придаёт роли естественность.

Мрачная сторона Нэшвилла

Создатели подчеркивают, что в "Heartland" зрителям покажут не привычный город ярких огней и фестивалей, а его изнанку. Здесь за кулисами процветает обман, страх и неизвестность. Именно в таких условиях героине Честейн предстоит искать правду, рискуя собственной безопасностью.