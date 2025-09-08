Голливуд готовит фильм, где Джессику Нэшвилл покажут мрачнее, чем когда-либо
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Легендарный музыкант, чьи песни стали символом целой эпохи, ушёл после долгой борьбы с болезнью. Его история — это путь стойкости и музыки.Читать полностью » вчера в 15:11
Народный артист России оказался в центре внимания на Камчатке не только из-за концерта. Что случилось с Газмановым после выступления?Читать полностью » вчера в 14:07
В архивах Дэвида Боуи нашли следы его последнего проекта — мюзикла о Лондоне XVIII века. Почему он так и не был поставлен и при чём тут Джек Шеппард?Читать полностью » вчера в 13:10
Продюсер рассказал, какие суммы звёзды требуют за частные выступления и кто сегодня лидирует по гонорарам на российских корпоративах.Читать полностью » вчера в 12:54
Эмили Ратаковски и Остина Батлера застали вместе в нью-йоркском баре — поклонники тут же начали строить догадки о возможном романе.Читать полностью » вчера в 11:58
Ариана Гранде, Леди Гага и Сабрина Карпентер стали главными звёздами MTV VMA 2024, но сюрпризы церемонии вышли далеко за рамки ожидаемого.Читать полностью » вчера в 10:45
Слухи о связи Сидни Суини и Скутера Брауна набирают обороты, но актриса делает ставку на карьеру. Чем может обернуться эта история?Читать полностью » вчера в 9:41
Принцу Джорджу предстоит важный выбор в образовании. Какие перемены ждут наследника престола и как семья готовится к новому этапу его жизни?Читать полностью »