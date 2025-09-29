Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сердце
Сердце
Опубликована сегодня в 1:08

Обычный тонометр раскроет страшный секрет: сердце давно сбилось с пути

Кардиолог Анна Дубовик назвала норму пульса у взрослых от 60 до 90 ударов в минуту

Современный ритм жизни, постоянные стрессы, нерегулярное питание и вредные привычки всё чаще становятся причинами сердечно-сосудистых заболеваний. Одним из первых признаков неблагополучия может стать нарушение сердечного ритма. Врачи подчёркивают: отслеживание пульса — важный шаг к сохранению здоровья и профилактике болезней сердца.

Что считается нормой

По мнению специалистов, нормальная частота сердечных сокращений у взрослого человека составляет от 60 до 90 ударов в минуту. Главное, чтобы биение сердца проходило без пауз и было равномерным.

"Данная норма — усредненная, для каждого человека допустимы незначительные отклонения", — сказала врач-кардиолог высшей категории, сомнолог Анна Дубовик.

Если удары сердца происходят с перебоями или сопровождаются ощущением "замирания" либо "трепетания", это сигнал для обращения к врачу. Подобные изменения могут быть самостоятельным заболеванием или проявлением других нарушений в организме.

Врач-кардиолог клиники МЛЦ Надежда Русакова отметила, что неправильный ритм способен со временем перейти в хронические патологии сердца.

"Часто, путем неправильного ритма, сердце сигнализирует нам о каких-либо поломках в организме", — отметила Русакова.

Кардиологи подчёркивают: сегодня выявлено множество видов аритмий. Некоторые требуют лечения, другие же протекают бессимптомно и не нуждаются в терапии. Но в любом случае важно наблюдаться у специалиста и проходить обследование.

Как измерить пульс самостоятельно

Измерить частоту сердечных сокращений можно несколькими способами.

"Самый простой — это нащупать пульсовую волну на запястье или артерию на шее", — пояснила кардиолог Анна Дубовик.

Приборы тоже становятся надёжными помощниками. Электронные тонометры и пульсоксиметры показывают частоту пульса, а многие модели указывают на наличие аритмии специальными символами.

Кардиолог инновационного центра CL DOCTOR Елизавета Немцова подчеркнула, что источник сокращений можно определить только с помощью электрокардиографии. Смарт-часы и кардиогаджеты дают общее представление, но использовать стоит лишь устройства с медицинской лицензией.

Таблица: способы измерения пульса

Метод Особенности Доступность
Пальпация (запястье, шея) Простота, не требует приборов Всегда
Электронный тонометр Измеряет давление и частоту пульса Дома
Пульсоксиметр Дополнительно показывает уровень кислорода Дома
Смарт-часы с ЭКГ Удобны, но нужна лицензия Для регулярного контроля
Электрокардиография (ЭКГ) Определяет источник нарушений В клинике

Советы шаг за шагом: как заботиться о сердце

  1. Измеряйте пульс в спокойном состоянии, не реже 1-2 раз в неделю.

  2. При скачках или перебоях записывайте показатели и обращайтесь к врачу.

  3. Используйте тонометр или пульсоксиметр для более точных данных.

  4. Следите за питанием: продукты с калием и магнием поддерживают сердечный ритм.

  5. Не забывайте про сон — его регулярность напрямую связана с работой сердца.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать "замирание" сердца.

  • Последствие: переход аритмии в хроническую форму.

  • Альтернатива: пройти обследование у кардиолога и ЭКГ.

  • Ошибка: полагаться только на смарт-часы без подтверждения у врача.

  • Последствие: недиагностированные серьёзные патологии.

  • Альтернатива: использовать гаджеты как дополнение к обследованию.

  • Ошибка: чрезмерные физические нагрузки при нарушениях ритма.

  • Последствие: обострение симптомов, риск осложнений.

  • Альтернатива: лёгкие кардионагрузки и прогулки.

А что если…

А что, если полностью довериться "умным" гаджетам? На первых порах они действительно могут помочь фиксировать кратковременные сбои. Но без квалифицированного анализа данных легко пропустить серьёзные нарушения. Итог — поздняя диагностика и более тяжёлое лечение.

FAQ

Какой пульс считается нормальным?
От 60 до 90 ударов в минуту в спокойном состоянии.

Как часто нужно проверять сердечный ритм?
Здоровым людям — раз в неделю. При подозрении на аритмию — ежедневно и под контролем врача.

Что лучше: тонометр или смарт-часы?
Тонометр более надёжен для дома, а смарт-часы удобны в дороге, но не заменяют ЭКГ.

Можно ли заниматься спортом при аритмии?
Да, но только по согласованию с врачом и в умеренном режиме.

