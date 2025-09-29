Обычный тонометр раскроет страшный секрет: сердце давно сбилось с пути

Современный ритм жизни, постоянные стрессы, нерегулярное питание и вредные привычки всё чаще становятся причинами сердечно-сосудистых заболеваний. Одним из первых признаков неблагополучия может стать нарушение сердечного ритма. Врачи подчёркивают: отслеживание пульса — важный шаг к сохранению здоровья и профилактике болезней сердца.

Что считается нормой

По мнению специалистов, нормальная частота сердечных сокращений у взрослого человека составляет от 60 до 90 ударов в минуту. Главное, чтобы биение сердца проходило без пауз и было равномерным.

"Данная норма — усредненная, для каждого человека допустимы незначительные отклонения", — сказала врач-кардиолог высшей категории, сомнолог Анна Дубовик.

Если удары сердца происходят с перебоями или сопровождаются ощущением "замирания" либо "трепетания", это сигнал для обращения к врачу. Подобные изменения могут быть самостоятельным заболеванием или проявлением других нарушений в организме.

Врач-кардиолог клиники МЛЦ Надежда Русакова отметила, что неправильный ритм способен со временем перейти в хронические патологии сердца.

"Часто, путем неправильного ритма, сердце сигнализирует нам о каких-либо поломках в организме", — отметила Русакова.

Кардиологи подчёркивают: сегодня выявлено множество видов аритмий. Некоторые требуют лечения, другие же протекают бессимптомно и не нуждаются в терапии. Но в любом случае важно наблюдаться у специалиста и проходить обследование.

Как измерить пульс самостоятельно

Измерить частоту сердечных сокращений можно несколькими способами.

"Самый простой — это нащупать пульсовую волну на запястье или артерию на шее", — пояснила кардиолог Анна Дубовик.

Приборы тоже становятся надёжными помощниками. Электронные тонометры и пульсоксиметры показывают частоту пульса, а многие модели указывают на наличие аритмии специальными символами.

Кардиолог инновационного центра CL DOCTOR Елизавета Немцова подчеркнула, что источник сокращений можно определить только с помощью электрокардиографии. Смарт-часы и кардиогаджеты дают общее представление, но использовать стоит лишь устройства с медицинской лицензией.

Таблица: способы измерения пульса