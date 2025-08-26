Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:14

Сердце сбилось с ритма: когда аритмия становится смертельно опасной

Хирург Сафонов: аритмия может привести к инсульту, инфаркту и внезапной смерти

Большинство россиян слышали об аритмии, но мало кто понимает её настоящую опасность. Нарушение ритма сердца может быть безобидным, но в ряде случаев оно становится причиной инсульта, инфаркта и даже внезапной смерти. Об этом aif. ru рассказал сосудистый хирург, кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма Никита Сафонов.

Чем опасна аритмия

"Нарушение ритма сердца может быть как кратковременным и неопасным, так и хроническим — с риском инсульта, инфаркта и даже внезапной смерти. Особенно опасно, если сердце теряет нормальный ритм на фоне сопутствующих заболеваний и состояний, которые взаимно усиливают друг друга", — отметил врач.

Одним из самых опасных видов аритмии считается фибрилляция предсердий. При этом предсердия сокращаются хаотично, увеличивая риск тромбообразования и инсульта. Часто это состояние протекает бессимптомно, и сосудистая катастрофа может наступить внезапно.

Основные факторы риска

Избыточный вес. Лишние килограммы повышают давление, увеличивают нагрузку на миокард и усиливают воспалительные процессы. По данным специалистов, вероятность развития аритмии у людей с ожирением после 40 лет почти вдвое выше.
Психоэмоциональное состояние. Стресс, тревожность и депрессия нарушают нервную регуляцию сердечного ритма. Сама аритмия, в свою очередь, усиливает тревогу и бессонницу, формируя замкнутый круг.
Наследственность и возраст. Если у близких родственников были аритмии или инсульты, риск выше. С возрастом повышается вероятность ухудшения мозгового кровообращения и даже деменции на фоне хронической аритмии.

Можно ли снизить угрозу

"Аритмия, особенно при наличии факторов риска, таких как ожирение, значительно повышает вероятность серьёзных осложнений — инсульта, ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности. Но даже умеренное снижение веса поможет значительно уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и снизить артериальное давление", — пояснил доктор Сафонов.

Современные методы лечения

Одним из эффективных способов лечения фибрилляции предсердий сегодня является радиочастотная абляция. Это малоинвазивная процедура, которая устраняет очаг аритмии.

По словам хирурга, такой метод позволяет не только контролировать симптомы, но и в большинстве случаев полностью избавить пациента от фибрилляции предсердий.

