Когда стоит срочно идти к врачу, если появилось затруднённое дыхание
Одышка — симптом, с которым сталкивались многие. Однако далеко не всегда она связана только с усталостью или низкой физической активностью. Кардиолог Валерия Бонадыкова в разговоре с "Лентой.ру" пояснила, что в некоторых случаях одышка может указывать на серьёзные сердечно-сосудистые нарушения.
Когда одышка говорит о проблемах с сердцем
Причин для затруднённого дыхания может быть много: лишний вес, анемия, слабая физическая форма. Но если одышка усиливается при нагрузке или в положении лёжа, а уменьшается при переходе в сидячее положение, это может быть признаком проблем с сердцем.
"Сердечная одышка часто проявляется ночными приступами, когда человек просыпается от нехватки воздуха", — рассказала врач Валерия Бонадыкова.
Такое состояние особенно опасно, если сопровождается отёками, головокружением, кашлем или болью в груди.
Отличие от астмы
В отличие от бронхиальной астмы, где дыхание затруднено из-за сужения бронхов и сопровождается свистом, при сердечной одышке облегчение наступает, если человек ложится с приподнятой головой. Этот симптом нередко указывает на застойные процессы в лёгких и требует срочной консультации специалиста.
Кому стоит быть особенно внимательным
Людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, диабетом или гипертонией следует уделять особое внимание внезапному появлению одышки. Даже лёгкая её форма может сигнализировать о серьёзных нарушениях в работе организма и требует медицинского обследования.
Почему важно не игнорировать симптом
Одышка — не безобидное проявление усталости. В некоторых случаях она является первым тревожным сигналом сердечной недостаточности или других заболеваний, которые могут стремительно прогрессировать. Своевременное обращение к врачу помогает вовремя поставить диагноз и избежать тяжёлых последствий.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru