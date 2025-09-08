Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Больные лёгкие
Больные лёгкие
© cdc.gov by media@cdc.gov is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:13

Когда стоит срочно идти к врачу, если появилось затруднённое дыхание

Кардиолог Валерия Бонадыкова: одышка может быть признаком сердечной недостаточности

Одышка — симптом, с которым сталкивались многие. Однако далеко не всегда она связана только с усталостью или низкой физической активностью. Кардиолог Валерия Бонадыкова в разговоре с "Лентой.ру" пояснила, что в некоторых случаях одышка может указывать на серьёзные сердечно-сосудистые нарушения.

Когда одышка говорит о проблемах с сердцем

Причин для затруднённого дыхания может быть много: лишний вес, анемия, слабая физическая форма. Но если одышка усиливается при нагрузке или в положении лёжа, а уменьшается при переходе в сидячее положение, это может быть признаком проблем с сердцем.

"Сердечная одышка часто проявляется ночными приступами, когда человек просыпается от нехватки воздуха", — рассказала врач Валерия Бонадыкова.

Такое состояние особенно опасно, если сопровождается отёками, головокружением, кашлем или болью в груди.

Отличие от астмы

В отличие от бронхиальной астмы, где дыхание затруднено из-за сужения бронхов и сопровождается свистом, при сердечной одышке облегчение наступает, если человек ложится с приподнятой головой. Этот симптом нередко указывает на застойные процессы в лёгких и требует срочной консультации специалиста.

Кому стоит быть особенно внимательным

Людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, диабетом или гипертонией следует уделять особое внимание внезапному появлению одышки. Даже лёгкая её форма может сигнализировать о серьёзных нарушениях в работе организма и требует медицинского обследования.

Почему важно не игнорировать симптом

Одышка — не безобидное проявление усталости. В некоторых случаях она является первым тревожным сигналом сердечной недостаточности или других заболеваний, которые могут стремительно прогрессировать. Своевременное обращение к врачу помогает вовремя поставить диагноз и избежать тяжёлых последствий.

