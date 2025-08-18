Второй шанс для сердца: что запускает процесс восстановления

Полностью "обнулить" последствия курения и нездорового образа жизни невозможно, но при ранних нарушениях сердце способно восстановиться за 3-6 месяцев. Об этом рассказала врач Ольга Уланкина.

Когда восстановление реально

Сердечная мышца умеет адаптироваться.

"Отказ от вредных привычек, сбалансированный рацион, контроль давления и регулярная физическая активность запускают процессы восстановления миокарда", — пояснила специалист.

Уже через несколько месяцев здорового образа жизни и аэробных нагрузок улучшается сократительная функция сердца и увеличивается ударный объём крови.

На что влияет возраст

Лучшие шансы на полное восстановление — на стадии функциональных нарушений, когда повреждения минимальны, а симптомы появляются только при нагрузке. После 40 лет регенерация идёт медленнее, и для результата требуется больше усилий.

Что не подлежит обратному развитию

Рубцы после инфаркта, выраженный атеросклероз и пороки клапанов — необратимые изменения, требующие медицинского вмешательства. Даже в этих случаях правильный образ жизни улучшает прогноз, но возвращение к вредным привычкам вновь запускает болезнь.