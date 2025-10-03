Срыв ритма: как дыхательные проблемы толкают сердце к инфаркту

В рамках Недели ответственного отношения к сердцу врачи напомнили: здоровье дыхательной системы напрямую связано с состоянием сердца и сосудов. Многие пациенты недооценивают эту зависимость, однако именно полноценное дыхание определяет, насколько эффективно сердце справляется со своей работой. Об этом рассказала врач-кардиолог Можайской больницы Дарья Галкина.

"Проблемы с дыханием, такие как заложенность носа, аллергические реакции, астматические приступы, приводят к ухудшению вентиляции легких и снижению уровня доступного кислорода. Недостаточное снабжение тканей кислородом заставляет сердце увеличивать частоту и силу сокращений, чтобы компенсировать дефицит необходимых элементов", — отметила Галкина.

Как связаны сердце и дыхание

Сердце работает как насос, который обеспечивает непрерывный ток крови, перенося кислород к органам. Но поступает он в кровь только через лёгкие. Если дыхание нарушено — из-за насморка, бронхита или аллергии — уровень кислорода снижается. В ответ сердце вынуждено работать интенсивнее, чтобы компенсировать дефицит.

Кардиолог пояснила: от насыщения крови кислородом зависит работа миоцитов — клеток миокарда, отвечающих за сокращения сердца. Длительный дефицит кислорода приводит к перегрузке сердечно-сосудистой системы и увеличивает риск гипертонии, стенокардии и аритмий.

Сравнение: нормальное дыхание и дыхательные нарушения