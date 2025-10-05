Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:44

Эти продукты медленно убивают сердце: врачи назвали скрытых врагов сосудов

Врачи предупредили: фастфуд и маргарин повышают риск атеросклероза и инфаркта

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности в мире. Правильное питание играет ключевую роль в сохранении здоровья сердца, поэтому выбор продуктов напрямую влияет на работу сосудов и миокарда. Врач-эндокринолог Маргарита Белоусова рассказала, какие продукты повышают риски для сердца, а какие, напротив, помогают укрепить сердечно-сосудистую систему.

"Пища с высоким содержанием трансжиров и насыщенных жиров может повысить уровень "плохого" холестерина, что способствует образованию атеросклеротических бляшек в сосудах", — отметила врач Маргарита Белоусова.

Какие продукты опасны для сердца

Основные враги сердечно-сосудистой системы — это еда, содержащая трансжиры, насыщенные жиры, избыточный сахар и соль.

К этой категории относятся:

  • фастфуд;

  • маргарин и продукты с его добавлением;

  • жирные сорта мяса (свинина, баранина);

  • торты, пирожные, печенье и другая кондитерская продукция.

Регулярное употребление таких продуктов повышает уровень липопротеидов низкой плотности ("плохого" холестерина), а это прямой путь к атеросклерозу, гипертонии и инфаркту.

Что полезно включать в рацион

В противовес вредным продуктам существуют те, которые обеспечивают сердце необходимыми питательными веществами.

К ним относятся:

  • бобовые (фасоль, чечевица, нут);

  • свежие овощи и фрукты;

  • ягоды (черника, смородина, малина);

  • продукты с омега-3 жирными кислотами (морская рыба, семена чиа, льняное масло);

  • цельнозерновые каши.

Особое значение имеют минералы:

  • калий — содержится в бананах, картофеле, шпинате, кураге, авокадо;

  • магний — в орехах, бобовых, цельнозерновых продуктах.

Сравнение: продукты-"друзья" и "враги" сердца

Категория Примеры Влияние на сердце
Опасные фастфуд, маргарин, свинина, пирожные Повышают холестерин, вызывают атеросклероз
Полезные рыба, бобовые, овощи, ягоды Снижают риск инфаркта, укрепляют сосуды
Минеральные источники бананы, шпинат, орехи Поддерживают работу миокарда

Советы шаг за шагом

  1. Сократите потребление фастфуда до минимума.

  2. Замените маргарин и сливочные кремы на оливковое масло.

  3. Добавляйте в рацион минимум 400 г овощей и фруктов в день.

  4. Ешьте рыбу не менее двух раз в неделю.

  5. Пейте достаточно воды, чтобы поддерживать баланс электролитов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Употребление маргарина → рост "плохого" холестерина → замена на натуральное масло или растительные жиры.

  • Частый фастфуд → ожирение и гипертония → домашняя еда с минимальной обработкой.

  • Дефицит овощей и фруктов → недостаток клетчатки и антиоксидантов → салаты и смузи с сезонными продуктами.

  • Недостаток магния → аритмии, усталость → орехи, гречка, бобовые.

А что если…

А что если отказаться от мяса? Тогда стоит уделять внимание бобовым и рыбе как источникам белка.

А что если нет возможности есть рыбу часто? Омега-3 можно получать из семян льна, орехов и добавок с рыбьим жиром.

А что если очень хочется сладкого? Полезная альтернатива — горький шоколад с содержанием какао более 70%.

FAQ

Как выбрать полезные продукты для сердца?
Ориентируйтесь на простую формулу: чем меньше обработан продукт, тем он безопаснее для сердца.

Сколько стоит правильное питание?
Дорогостоящие продукты заменяемы: вместо семги можно использовать скумбрию, вместо авокадо — шпинат или курагу.

Что лучше: витамины в таблетках или еда?
Витамины из натуральных продуктов усваиваются лучше, но при дефиците врач может назначить добавки.

