Эти продукты медленно убивают сердце: врачи назвали скрытых врагов сосудов
Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности в мире. Правильное питание играет ключевую роль в сохранении здоровья сердца, поэтому выбор продуктов напрямую влияет на работу сосудов и миокарда. Врач-эндокринолог Маргарита Белоусова рассказала, какие продукты повышают риски для сердца, а какие, напротив, помогают укрепить сердечно-сосудистую систему.
"Пища с высоким содержанием трансжиров и насыщенных жиров может повысить уровень "плохого" холестерина, что способствует образованию атеросклеротических бляшек в сосудах", — отметила врач Маргарита Белоусова.
Какие продукты опасны для сердца
Основные враги сердечно-сосудистой системы — это еда, содержащая трансжиры, насыщенные жиры, избыточный сахар и соль.
К этой категории относятся:
-
фастфуд;
-
маргарин и продукты с его добавлением;
-
жирные сорта мяса (свинина, баранина);
-
торты, пирожные, печенье и другая кондитерская продукция.
Регулярное употребление таких продуктов повышает уровень липопротеидов низкой плотности ("плохого" холестерина), а это прямой путь к атеросклерозу, гипертонии и инфаркту.
Что полезно включать в рацион
В противовес вредным продуктам существуют те, которые обеспечивают сердце необходимыми питательными веществами.
К ним относятся:
-
бобовые (фасоль, чечевица, нут);
-
свежие овощи и фрукты;
-
ягоды (черника, смородина, малина);
-
продукты с омега-3 жирными кислотами (морская рыба, семена чиа, льняное масло);
-
цельнозерновые каши.
Особое значение имеют минералы:
-
калий — содержится в бананах, картофеле, шпинате, кураге, авокадо;
-
магний — в орехах, бобовых, цельнозерновых продуктах.
Сравнение: продукты-"друзья" и "враги" сердца
|Категория
|Примеры
|Влияние на сердце
|Опасные
|фастфуд, маргарин, свинина, пирожные
|Повышают холестерин, вызывают атеросклероз
|Полезные
|рыба, бобовые, овощи, ягоды
|Снижают риск инфаркта, укрепляют сосуды
|Минеральные источники
|бананы, шпинат, орехи
|Поддерживают работу миокарда
Советы шаг за шагом
-
Сократите потребление фастфуда до минимума.
-
Замените маргарин и сливочные кремы на оливковое масло.
-
Добавляйте в рацион минимум 400 г овощей и фруктов в день.
-
Ешьте рыбу не менее двух раз в неделю.
-
Пейте достаточно воды, чтобы поддерживать баланс электролитов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Употребление маргарина → рост "плохого" холестерина → замена на натуральное масло или растительные жиры.
-
Частый фастфуд → ожирение и гипертония → домашняя еда с минимальной обработкой.
-
Дефицит овощей и фруктов → недостаток клетчатки и антиоксидантов → салаты и смузи с сезонными продуктами.
-
Недостаток магния → аритмии, усталость → орехи, гречка, бобовые.
А что если…
А что если отказаться от мяса? Тогда стоит уделять внимание бобовым и рыбе как источникам белка.
А что если нет возможности есть рыбу часто? Омега-3 можно получать из семян льна, орехов и добавок с рыбьим жиром.
А что если очень хочется сладкого? Полезная альтернатива — горький шоколад с содержанием какао более 70%.
FAQ
Как выбрать полезные продукты для сердца?
Ориентируйтесь на простую формулу: чем меньше обработан продукт, тем он безопаснее для сердца.
Сколько стоит правильное питание?
Дорогостоящие продукты заменяемы: вместо семги можно использовать скумбрию, вместо авокадо — шпинат или курагу.
Что лучше: витамины в таблетках или еда?
Витамины из натуральных продуктов усваиваются лучше, но при дефиците врач может назначить добавки.
