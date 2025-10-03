Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Врач объясняет риски сердечных заболеваний
Врач объясняет риски сердечных заболеваний
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:03

Вы думаете о курении и алкоголе, но сердце убивают совсем другие привычки

Кардиолог Юрий Конев: хронический стресс повышает риск сердечной недостаточности

Здоровье сердца напрямую зависит от образа жизни человека. И если многие уже знают о рисках курения и злоупотребления алкоголем, то влияние ежедневного рациона и хронического стресса часто недооценивают. Между тем именно эти факторы становятся причиной роста сердечно-сосудистых заболеваний.

"Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров, добавленного сахара и соли могут быть опасны для сердца", — сказала врач-эндокринолог медицинской компании "СберЗдоровье" Маргарита Белоусова.

Еда, которая вредит сосудам

Фастфуд, жирные сорта мяса, кондитерские изделия и выпечка повышают уровень "плохого" холестерина. Он откладывается на стенках сосудов и приводит к формированию атеросклеротических бляшек. Этот процесс развивается незаметно, но с годами может закончиться инсультом или инфарктом.

Соки из пакетов, сладкая газировка и десерты содержат большое количество добавленного сахара. Чрезмерное употребление таких продуктов ведёт к ожирению, которое само по себе является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Не менее опасна соль. Полуфабрикаты, колбасы, консервы, чипсы, соусы и снеки содержат её в избытке. Из-за этого повышается артериальное давление, что создаёт дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.

Полезные продукты для сердца

По словам эксперта, правильный выбор продуктов способен значительно улучшить состояние организма. В первую очередь полезны овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой. Они способствуют нормализации уровня холестерина.

Особое значение имеют калий и магний — микроэлементы, поддерживающие ритм сердца и эластичность сосудов. Их источники: орехи, семена, бананы, шпинат, бобовые и морепродукты.

Стресс и сердце: скрытая угроза

Кардиологи всё чаще говорят, что эмоциональные переживания напрямую связаны с физическим состоянием сердца.

"Стресс является не просто совокупностью ментальных переживаний, а сосудистой реакцией организма", — отметил врач-кардиолог Юрий Конев.

Эта реакция проявляется спазмом сосудов и выбросом гормонов, которые увеличивают нагрузку на сердце. Если стресс хронический, сердце постепенно перестаёт справляться.

Среди тревожных симптомов специалисты называют сжимающую боль за грудиной, резкую одышку и падение давления. Такие проявления нельзя игнорировать: они могут указывать на начинающуюся сердечную недостаточность.

Сравнение: вредные и полезные продукты

Категория Примеры Влияние на сердце
Вредные Фастфуд, колбасы, газировка, чипсы Повышают холестерин, давление, вес
Полезные Фрукты, овощи, орехи, бобовые, морепродукты Укрепляют сосуды, поддерживают ритм сердца

Советы шаг за шагом: как защитить сердце

  1. Постепенно уменьшайте количество соли и сахара в рационе.

  2. Заменяйте жареные продукты на запечённые или приготовленные на пару.

  3. Ешьте больше овощей и фруктов — не менее 400 граммов в день.

  4. Включайте в меню продукты, богатые калием и магнием.

  5. Следите за уровнем стресса: практикуйте дыхательные упражнения, медитацию или прогулки.

  6. Проходите профилактические осмотры у кардиолога не реже одного раза в год.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: регулярное употребление фастфуда.
    Последствие: ожирение и рост холестерина.
    Альтернатива: домашняя еда из натуральных продуктов.

  • Ошибка: солёные снеки в качестве перекуса.
    Последствие: гипертония и нагрузка на сосуды.
    Альтернатива: орехи, сухофрукты, несолёные семечки.

  • Ошибка: заедать стресс сладостями.
    Последствие: набор веса, скачки сахара и давления.
    Альтернатива: спорт, дыхательная гимнастика, травяной чай.

А что если стресс неизбежен?

Современный ритм жизни часто не оставляет выбора, но важно научиться правильно реагировать. Даже 15 минут спокойной прогулки или дыхательных практик снижают нагрузку на сердце. Если симптомы тревоги сохраняются, стоит обратиться к специалисту.

FAQ

Как быстро отказ от соли и сахара влияет на сердце?
Первые результаты заметны через 2-4 недели: снижается давление, улучшается самочувствие.

Можно ли полностью исключить жиры из рациона?
Нет, организму нужны полезные жиры: омега-3 из рыбы, оливковое масло, орехи. Опасны именно трансжиры и избыток насыщенных жиров.

Что лучше для сердца — спорт или диета?
И то, и другое в комплексе. Физическая активность укрепляет сердечную мышцу, а питание снижает нагрузку на сосуды.

