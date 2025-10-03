Вы думаете о курении и алкоголе, но сердце убивают совсем другие привычки

Здоровье сердца напрямую зависит от образа жизни человека. И если многие уже знают о рисках курения и злоупотребления алкоголем, то влияние ежедневного рациона и хронического стресса часто недооценивают. Между тем именно эти факторы становятся причиной роста сердечно-сосудистых заболеваний.

"Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров, добавленного сахара и соли могут быть опасны для сердца", — сказала врач-эндокринолог медицинской компании "СберЗдоровье" Маргарита Белоусова.

Еда, которая вредит сосудам

Фастфуд, жирные сорта мяса, кондитерские изделия и выпечка повышают уровень "плохого" холестерина. Он откладывается на стенках сосудов и приводит к формированию атеросклеротических бляшек. Этот процесс развивается незаметно, но с годами может закончиться инсультом или инфарктом.

Соки из пакетов, сладкая газировка и десерты содержат большое количество добавленного сахара. Чрезмерное употребление таких продуктов ведёт к ожирению, которое само по себе является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Не менее опасна соль. Полуфабрикаты, колбасы, консервы, чипсы, соусы и снеки содержат её в избытке. Из-за этого повышается артериальное давление, что создаёт дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.

Полезные продукты для сердца

По словам эксперта, правильный выбор продуктов способен значительно улучшить состояние организма. В первую очередь полезны овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой. Они способствуют нормализации уровня холестерина.

Особое значение имеют калий и магний — микроэлементы, поддерживающие ритм сердца и эластичность сосудов. Их источники: орехи, семена, бананы, шпинат, бобовые и морепродукты.

Стресс и сердце: скрытая угроза

Кардиологи всё чаще говорят, что эмоциональные переживания напрямую связаны с физическим состоянием сердца.

"Стресс является не просто совокупностью ментальных переживаний, а сосудистой реакцией организма", — отметил врач-кардиолог Юрий Конев.

Эта реакция проявляется спазмом сосудов и выбросом гормонов, которые увеличивают нагрузку на сердце. Если стресс хронический, сердце постепенно перестаёт справляться.

Среди тревожных симптомов специалисты называют сжимающую боль за грудиной, резкую одышку и падение давления. Такие проявления нельзя игнорировать: они могут указывать на начинающуюся сердечную недостаточность.

Сравнение: вредные и полезные продукты