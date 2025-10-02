Фастфуд против сердца: как любимая еда превращается во врага

Здоровье сердца и сосудов во многом зависит от того, что мы едим каждый день. Современные исследования подтверждают: избыток жирной и переработанной пищи приводит к воспалительным процессам, скачкам сахара и повышению уровня холестерина. В результате растёт риск гипертонии, инфаркта и инсульта.

Диетолог Эльвина Бинатова напомнила, что важно ограничить продукты, богатые насыщенными жирами и трансжирами, так как они нарушают работу сосудов и делают их менее эластичными.

Чем опасна жирная пища

Повышает уровень "плохого" холестерина (ЛПНП).

Усиливает воспаление в организме.

Провоцирует скачки сахара в крови.

Снижает эластичность сосудов, повышая риск тромбоза.

Какие продукты стоит ограничить

фастфуд и полуфабрикаты;

жирное мясо и колбасы;

сосиски и копчёности;

сливочное масло и сливки;

сладости, снеки, газировка;

маринады и солёные сыры.

Сравнение: полезные и вредные продукты для сердца