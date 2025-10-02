Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:14

Фастфуд против сердца: как любимая еда превращается во врага

Диетолог Бинатова: жирная пища снижает эластичность сосудов и провоцирует тромбоз

Здоровье сердца и сосудов во многом зависит от того, что мы едим каждый день. Современные исследования подтверждают: избыток жирной и переработанной пищи приводит к воспалительным процессам, скачкам сахара и повышению уровня холестерина. В результате растёт риск гипертонии, инфаркта и инсульта.

Диетолог Эльвина Бинатова напомнила, что важно ограничить продукты, богатые насыщенными жирами и трансжирами, так как они нарушают работу сосудов и делают их менее эластичными.

Чем опасна жирная пища

  • Повышает уровень "плохого" холестерина (ЛПНП).

  • Усиливает воспаление в организме.

  • Провоцирует скачки сахара в крови.

  • Снижает эластичность сосудов, повышая риск тромбоза.

Какие продукты стоит ограничить

  • фастфуд и полуфабрикаты;

  • жирное мясо и колбасы;

  • сосиски и копчёности;

  • сливочное масло и сливки;

  • сладости, снеки, газировка;

  • маринады и солёные сыры.

Сравнение: полезные и вредные продукты для сердца

Категория Полезно Вредно
Жиры Оливковое масло, авокадо, орехи, рыба Сливочное масло, маргарин, жирное мясо
Белки Курица, индейка, бобовые Сосиски, колбасы, копчёности
Углеводы Цельнозерновые каши, овощи, фрукты Снеки, сладости, газированные напитки
Молочные продукты Йогурт без сахара, кефир Сливки, жирные сыры

Советы шаг за шагом

  1. Постепенно уменьшайте количество жирных продуктов в рационе.

  2. Замените сливочное масло на оливковое или льняное.

  3. Вместо колбасы используйте запечённое мясо или птицу.

  4. Ограничьте сладкие напитки, отдавая предпочтение воде или травяным чаям.

  5. Включите в меню больше овощей, фруктов и цельнозерновых каш.

  6. Раз в год сдавайте анализ крови на холестерин и сахар.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Увлекаться фастфудом → ожирение и атеросклероз → домашняя еда из свежих продуктов.

  • Заменять полноценные приёмы пищи снеками → скачки сахара и усталость → орехи, фрукты, цельнозерновые батончики.

  • Использовать маргарин → повышение холестерина → растительные масла холодного отжима.

А что если…

А что если полностью отказаться от жиров? Это тоже опасно. Полезные жирные кислоты (омега-3 и омега-6) необходимы для работы мозга, гормонального баланса и здоровья сердца. Главное — выбирать "правильные" источники жиров и избегать трансжиров.

FAQ

Можно ли иногда есть фастфуд?
Редко и в небольших количествах — не чаще одного раза в месяц.

Какие продукты помогают снизить холестерин?
Овсянка, бобовые, рыба, орехи, оливковое масло.

Что полезнее для сердца: сливочное масло или маргарин?
Оба нежелательны, но маргарин особенно опасен из-за трансжиров.

