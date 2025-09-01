Смертельный риск на тарелке: продукты, которые убивают сосуды

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности во всём мире. Однако, как отмечают специалисты, значительную часть этих проблем можно предотвратить благодаря грамотному питанию и образу жизни.

Рыба и морепродукты — защита для сердца

Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 Пироговского Университета Эльвира Хачирова подчёркивает особую роль рыбы и морепродуктов в поддержании здоровья сосудов.

"Фрукты — это тоже неотъемлемая часть сердечно-сосудистой диеты. Яблоки, ягоды (черника, малина), цитрусовые (апельсины, грейпфруты), киви и груши богаты витамином C, флавоноидами и другими фитонутриентами", — сказала доктор.

Жирные сорта рыбы — лосось, скумбрия, сардины, тунец, сельдь — богаты омега-3 жирными кислотами. Эти вещества снижают уровень триглицеридов, уменьшают воспаление сосудов, препятствуют образованию тромбов и, как следствие, уменьшают риск инсульта, инфаркта и атеросклероза. Хачирова рекомендует включать рыбу в рацион не менее двух раз в неделю.

Роль овощей в питании

Не менее важны для сердца овощи. Они обеспечивают организм клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами, которые помогают укреплять сосудистые стенки и снижать уровень "плохого" холестерина. Особенно полезны брокколи, шпинат, капуста, свёкла, морковь и болгарский перец. Клетчатка снижает холестерин, а антиоксиданты борются с атеросклеротическими изменениями. Специалисты советуют включать овощи в каждый приём пищи.

Фрукты и ягоды для сосудов

Фрукты и ягоды — ещё один необходимый компонент "диеты для сердца". Яблоки, цитрусовые, киви, груши, а также черника и малина богаты витамином C, флавоноидами и другими фитонутриентами, которые поддерживают здоровье сосудистой системы и защищают её от окислительного стресса.

Что нужно ограничить

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний важно не только включать полезные продукты, но и ограничивать вредные. Врачи советуют уменьшить потребление насыщенных жиров (жирное мясо, сливочное масло) и полностью избегать трансжиров, содержащихся в промышленной выпечке и фастфуде.

Суточная норма соли должна составлять не более 5 г, а количество сахара — быть минимальным. Важным дополнением к питанию остаётся регулярная физическая активность, которая улучшает работу сердца и сосудов.

Правильный рацион в сочетании с движением становится основой профилактики инфаркта, инсульта и других опасных заболеваний.