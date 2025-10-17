Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сердце и кардиограмма
Сердце и кардиограмма
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:15

Осень проверяет сердце на прочность: советы Агапкина, как пережить сезон без сбоев

Сергей Агапкин рассказал, как укрепить сердце осенью и снизить нагрузку на сосуды

Осень — время, когда наш организм особенно чувствителен к переменам: снижается температура, сокращается световой день, и сердце работает с повышенной нагрузкой. Чтобы помочь сердечно-сосудистой системе адаптироваться, важно вовремя скорректировать привычки.

О том, как сохранить здоровье сердца в холодный сезон, рассказал врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

"На работе следует делать паузы. Каждый час хотя бы на две-три минуты отойти от монитора, потянуться, походить немного. Это способствует снятию напряжения и активизации кровообращения", — добавил Сергей Агапкин.

Эксперт напомнил, что профилактика сердечно-сосудистых заболеваний начинается не в кабинете кардиолога, а в повседневных действиях — от режима сна и питания до простых прогулок.

Почему осенью сердце нуждается в особом внимании

С наступлением холодов сосуды сужаются, из-за чего повышается артериальное давление и увеличивается нагрузка на миокард. Перепады температуры, дефицит витаминов и кислорода в крови нередко становятся пусковым механизмом для гипертонии и аритмии.

Чтобы этого избежать, врач советует заранее подготовиться к сезону: снизить стресс, откорректировать рацион и больше двигаться.

Меньше кофе — больше воды

"Кофеин может повышать тревожность и нагружать сердечную систему", — пояснил Агапкин.

По его словам, осенью стоит сократить количество кофе до 1-2 чашек в день, а лучше заменить часть напитков водой. Её объём — полтора-два литра в день, включая супы и травяные чаи.

Кофеин временно сужает сосуды и повышает частоту сердечных сокращений. В небольших дозах это неопасно, но при регулярном злоупотреблении у людей с предрасположенностью к гипертонии могут появляться перебои в ритме и бессонница.

Для тех, кто не представляет утро без бодрящего вкуса, подойдёт цикорий, зелёный чай или какао - мягкие альтернативы с умеренным тонизирующим эффектом.

Движение — лучшее лекарство для сосудов

Физическая активность остаётся ключевым фактором здоровья сердца. По словам эксперта, даже небольшие, но регулярные нагрузки значительно снижают риск сердечных заболеваний.

"Физические нагрузки — это один из самых простых и эффективных способов укрепления сердца. Достаточно уделять 30-40 минут каждый день для прогулки быстрым шагом", — советует врач.

Агапкин подчёркивает: главное — не интенсивность, а регулярность. Прогулки, плавание, велосипед или йога улучшают кровообращение, снижают уровень холестерина и нормализуют давление.

Даже офисным работникам можно включить в день небольшие перерывы на движение: вставать каждый час, разминать плечи, шею и ноги. Эти короткие паузы помогают разогнать кровь и предотвратить застой.

Осеннее меню для сердца

Рацион играет не меньшую роль, чем физическая активность. Сердце нуждается в минералах, которые поддерживают сокращение мышц и работу сосудов — калии, магнии и селене.

"Увеличьте потребление рыбы и включите в рацион бананы, богатые магнием и калием. Долька горького шоколада не будет лишней, потому что шоколад, именно горький, улучшает кровоток", — отметил Агапкин.

Что включить в меню

  1. Рыба (особенно лосось, скумбрия, тунец) - источник омега-3 жирных кислот, которые снижают уровень "плохого" холестерина.

  2. Бананы - поддерживают водно-солевой баланс и помогают контролировать давление.

  3. Горький шоколад (не менее 70% какао) — улучшает эластичность сосудов и повышает настроение благодаря флавоноидам.

  4. Орехи и семена - богаты магнием и антиоксидантами.

  5. Овсянка и цельнозерновые продукты - поддерживают стабильный уровень сахара и предотвращают атеросклероз.

Избегать стоит переизбытка соли и насыщенных жиров, а также консервов и фастфуда: такие продукты создают нагрузку на сосуды и повышают давление.

Советы шаг за шагом: как укрепить сердце осенью

  1. Сократите кофеин. Утреннюю чашку кофе замените травяным чаем.

  2. Двигайтесь каждый день. 30-40 минут быстрой ходьбы — минимум, необходимый для тонуса сосудов.

  3. Следите за питанием. Добавьте в рацион рыбу, орехи, зелень и бананы.

  4. Контролируйте давление. Измеряйте его хотя бы раз в неделю.

  5. Дышите свежим воздухом. Даже короткая прогулка после обеда улучшает циркуляцию крови.

  6. Улыбайтесь чаще. Позитивные эмоции снижают уровень стрессовых гормонов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить кофе каждые пару часов.
Последствие: учащённый пульс, тревожность, повышение давления.
Альтернатива: вода с лимоном, тёплый чай с мятой или имбирём.

Ошибка: пропускать физическую активность.
Последствие: застой крови, слабость сосудов.
Альтернатива: пешие прогулки, короткая зарядка каждые 2-3 часа.

Ошибка: исключить жиры полностью.
Последствие: нарушение обмена веществ, дефицит омега-3.
Альтернатива: полезные жиры из рыбы, оливкового масла и орехов.

Плюсы и минусы осеннего режима

Аспект Плюсы Минусы
Питание Можно разнообразить рацион сезонными продуктами Снижается доступность свежих фруктов
Активность Комфортная температура для прогулок Меньше дневного света, апатия
Сон Организм легче адаптируется к раннему засыпанию Переход на зимнее время сбивает биоритмы
Настроение Осенние прогулки улучшают психоэмоциональное состояние Сезонная усталость может вызывать стресс

Мифы и правда о здоровье сердца

Миф 1. Осенью лучше пить больше кофе, чтобы не сонливить.
Правда: кофе даёт кратковременный эффект, но обезвоживает организм и перегружает сосуды.

Миф 2. Спорт осенью опасен из-за холода.
Правда: умеренные нагрузки на свежем воздухе укрепляют иммунитет и сердце.

Миф 3. Горький шоколад вреден из-за сахара.
Правда: в качественном тёмном шоколаде минимум сахара и максимум антиоксидантов.

Миф 4. Если давление нормальное, проверять его не нужно.
Правда: артериальная гипертензия часто развивается без симптомов, поэтому контроль обязателен.

А что если сердце уже "пошаливает"?

При болях в груди, одышке или головокружении необходимо обратиться к врачу. Осенью часто обостряются хронические болезни: аритмия, стенокардия, гипертония. Ранняя диагностика помогает предотвратить осложнения.

Кроме того, кардиологи советуют проверять уровень холестерина и сахара в крови хотя бы раз в год — особенно людям старше 40 лет.

3 интересных факта

  1. Короткие прогулки по 10 минут три раза в день дают тот же эффект для сердца, что и одна длительная тренировка.

  2. У людей, пьющих воду в течение дня, риск сердечных заболеваний на 40% ниже.

  3. Магний и калий работают в паре — их дефицит приводит к сбоям сердечного ритма.

Исторический контекст

Осенью нагрузка на сердце увеличивается естественным образом: в старину врачи называли этот период временем "сердечных болезней". Сегодня мы знаем, что основная причина — перемена климата и повышение вязкости крови при охлаждении.

Современная профилактика делает упор на образ жизни: умеренная активность, правильное питание и контроль стрессов. И, как подчёркивает Агапкин, даже самые простые привычки могут продлить здоровье на годы.

"Долька горького шоколада не будет лишней, потому что шоколад, именно горький шоколад, улучшает кровоток", — добавил Сергей Агапкин.

FAQ

Сколько воды нужно пить в день?
Около 1,5-2 литров, включая супы и напитки без сахара.

Какая рыба полезнее для сердца?
Лосось, скумбрия, сардины — они содержат много омега-3 жирных кислот.

Можно ли пить кофе при гипертонии?
В ограниченном количестве — не более одной чашки в день и только после еды.

Какой шоколад безопасен?
Горький с содержанием какао не менее 70%, без добавленных масел и ароматизаторов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Сысоева: тунец, лосось и яйца — главные источники селена для организма сегодня в 4:51
Минерал молодости: врач назвала продукты, которые замедляют старение и укрепляют иммунитет

Врач Екатерина Сысоева рассказала, какие продукты — настоящие источники селена и как получать этот важный минерал без риска передозировки.

Читать полностью » Цикламен, азалия и камелия — растения, которые цветут на балконе даже зимой сегодня в 4:31
Зелёный оазис среди снега: три растения, способные обмануть холод

Узнайте, как преобразить балкон зимой с помощью морозостойких цикламенов, азалий и камелий! Секреты ухода и создания уютного зимнего сада в 160 символах.

Читать полностью » Профессор Ольга Воробьёва назвала наследственность главным фактором риска болезни Альцгеймера сегодня в 4:28
Болезнь, которая стирает личность: врачи объяснили, как распознать первые признаки Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера может развиться раньше, чем кажется — особенно при генетической предрасположенности. Врач Ольга Воробьёва рассказала, как её распознать и что помогает замедлить процесс.

Читать полностью » Врач Екатерина Дмитренко заявила, что запрет на продажу газировки детям может дать обратный эффект сегодня в 4:14
Сладкий запрет: почему попытка оградить детей от газировки может только навредить

Запретить газировку детям — звучит полезно, но может вызвать обратный эффект. Врач Екатерина Дмитренко объяснила, почему важнее формировать осознанные привычки, а не просто запрещать.

Читать полностью » Эндокринолог Овчарова объяснила, почему йод и витамин D нельзя пить без анализа крови сегодня в 3:50
Витамины с подвохом: врачи рассказали, какие БАДы опасны для жизни

Эндокринолог Татьяна Овчарова объяснила, почему железо, йод и даже витамин D могут стать ядом. Какие добавки нельзя принимать без назначения врача.

Читать полностью » Врач Кашух: ежи могут быть переносчиками бешенства, энцефалита и сальмонеллёза сегодня в 3:26
Погладил ежа — попал к врачу: какие болезни переносят эти безобидные создания

Милые на вид ежи могут быть переносчиками опасных инфекций — от бешенства до сальмонеллёза. Врач Екатерина Кашух рассказала, почему трогать диких животных нельзя.

Читать полностью » Сомнолог Павел Кудинов рассказал, как правильно спать днём без вреда для сна сегодня в 3:12
15 минут днём, и мозг перезагружается: врачи раскрыли секрет бодрости без кофе

Сомнолог Павел Кудинов рассказал, как короткий дневной сон помогает восстановить силы, но почему он может навредить, если не соблюдать режим.

Читать полностью » Врач-терапевт Нафисет Хачмафова назвала признаки дефицита витаминов сегодня в 2:49
Организм подаёт сигналы: как понять, что вам срочно не хватает витаминов

Хроническая усталость, ломкость волос и раздражительность — возможные признаки дефицита витаминов. Врач Нафисет Хачмафова рассказала, как распознать и восполнить нехватку.

Читать полностью »

Новости
Еда
Домашняя ветчина из курицы станет главным украшением семейного ужина или праздничного стола
Питомцы
Исследование: медленное моргание и мурчание у кошек — признаки доверия
Авто и мото
QUATRO RODAS: премьера GWM Poer P500 состоялась на фестивале ALXA в пустыне Тэнгер
Спорт и фитнес
Плавание помогает снизить вес и укрепить здоровье — это подтвердили учёные
Культура и шоу-бизнес
Принц Уильям пошутил над Кейт Миддлтон во время визита в Северную Ирландию
Туризм
Названы главные достопримечательности Йошкар-Олы, которые стоит посетить зимой
Садоводство
Укоренитель из перекиси и мёда помогает черенкам образовать корни — Галина Кузьмицкая
Дом
Эксперты рассказали, как защитить комнатные растения зимой от сухого воздуха и нехватки света
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet