Осень проверяет сердце на прочность: советы Агапкина, как пережить сезон без сбоев

Осень — время, когда наш организм особенно чувствителен к переменам: снижается температура, сокращается световой день, и сердце работает с повышенной нагрузкой. Чтобы помочь сердечно-сосудистой системе адаптироваться, важно вовремя скорректировать привычки.

О том, как сохранить здоровье сердца в холодный сезон, рассказал врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

"На работе следует делать паузы. Каждый час хотя бы на две-три минуты отойти от монитора, потянуться, походить немного. Это способствует снятию напряжения и активизации кровообращения", — добавил Сергей Агапкин.

Эксперт напомнил, что профилактика сердечно-сосудистых заболеваний начинается не в кабинете кардиолога, а в повседневных действиях — от режима сна и питания до простых прогулок.

Почему осенью сердце нуждается в особом внимании

С наступлением холодов сосуды сужаются, из-за чего повышается артериальное давление и увеличивается нагрузка на миокард. Перепады температуры, дефицит витаминов и кислорода в крови нередко становятся пусковым механизмом для гипертонии и аритмии.

Чтобы этого избежать, врач советует заранее подготовиться к сезону: снизить стресс, откорректировать рацион и больше двигаться.

Меньше кофе — больше воды

"Кофеин может повышать тревожность и нагружать сердечную систему", — пояснил Агапкин.

По его словам, осенью стоит сократить количество кофе до 1-2 чашек в день, а лучше заменить часть напитков водой. Её объём — полтора-два литра в день, включая супы и травяные чаи.

Кофеин временно сужает сосуды и повышает частоту сердечных сокращений. В небольших дозах это неопасно, но при регулярном злоупотреблении у людей с предрасположенностью к гипертонии могут появляться перебои в ритме и бессонница.

Для тех, кто не представляет утро без бодрящего вкуса, подойдёт цикорий, зелёный чай или какао - мягкие альтернативы с умеренным тонизирующим эффектом.

Движение — лучшее лекарство для сосудов

Физическая активность остаётся ключевым фактором здоровья сердца. По словам эксперта, даже небольшие, но регулярные нагрузки значительно снижают риск сердечных заболеваний.

"Физические нагрузки — это один из самых простых и эффективных способов укрепления сердца. Достаточно уделять 30-40 минут каждый день для прогулки быстрым шагом", — советует врач.

Агапкин подчёркивает: главное — не интенсивность, а регулярность. Прогулки, плавание, велосипед или йога улучшают кровообращение, снижают уровень холестерина и нормализуют давление.

Даже офисным работникам можно включить в день небольшие перерывы на движение: вставать каждый час, разминать плечи, шею и ноги. Эти короткие паузы помогают разогнать кровь и предотвратить застой.

Осеннее меню для сердца

Рацион играет не меньшую роль, чем физическая активность. Сердце нуждается в минералах, которые поддерживают сокращение мышц и работу сосудов — калии, магнии и селене.

"Увеличьте потребление рыбы и включите в рацион бананы, богатые магнием и калием. Долька горького шоколада не будет лишней, потому что шоколад, именно горький, улучшает кровоток", — отметил Агапкин.

Что включить в меню

Рыба (особенно лосось, скумбрия, тунец) - источник омега-3 жирных кислот, которые снижают уровень "плохого" холестерина. Бананы - поддерживают водно-солевой баланс и помогают контролировать давление. Горький шоколад (не менее 70% какао) — улучшает эластичность сосудов и повышает настроение благодаря флавоноидам. Орехи и семена - богаты магнием и антиоксидантами. Овсянка и цельнозерновые продукты - поддерживают стабильный уровень сахара и предотвращают атеросклероз.

Избегать стоит переизбытка соли и насыщенных жиров, а также консервов и фастфуда: такие продукты создают нагрузку на сосуды и повышают давление.

Советы шаг за шагом: как укрепить сердце осенью

Сократите кофеин. Утреннюю чашку кофе замените травяным чаем. Двигайтесь каждый день. 30-40 минут быстрой ходьбы — минимум, необходимый для тонуса сосудов. Следите за питанием. Добавьте в рацион рыбу, орехи, зелень и бананы. Контролируйте давление. Измеряйте его хотя бы раз в неделю. Дышите свежим воздухом. Даже короткая прогулка после обеда улучшает циркуляцию крови. Улыбайтесь чаще. Позитивные эмоции снижают уровень стрессовых гормонов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить кофе каждые пару часов.

Последствие: учащённый пульс, тревожность, повышение давления.

Альтернатива: вода с лимоном, тёплый чай с мятой или имбирём.

Ошибка: пропускать физическую активность.

Последствие: застой крови, слабость сосудов.

Альтернатива: пешие прогулки, короткая зарядка каждые 2-3 часа.

Ошибка: исключить жиры полностью.

Последствие: нарушение обмена веществ, дефицит омега-3.

Альтернатива: полезные жиры из рыбы, оливкового масла и орехов.

Плюсы и минусы осеннего режима