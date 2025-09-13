Обычные привычки, которые убивают сосуды

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности в мире, и во многом их развитие связано с образом жизни. Кардиолог Сергей Бойцов в беседе с KP. RU напомнил, что сохранить здоровье сердца и сосудов можно, если отказаться от вредных привычек и пересмотреть повседневные привычки.

Табак под любым видом — угроза

Врач подчеркнул, что опасность представляют не только классические сигареты, но и электронные устройства, вейпы и любые другие формы табака.

"Они повышают риски гипертонии, инфарктов, инсультов и онкологии", — отметил специалист.

Роль питания и веса

Избыточный вес, по словам кардиолога, становится одним из ключевых факторов риска. Он провоцирует гипертонию, атеросклероз и диабет, который разрушает сосуды и сердце. Для снижения нагрузки на организм важно:

• контролировать рацион;

• ограничить употребление соли;

• избегать переедания.

Движение как профилактика

Особое значение имеют регулярные физические нагрузки. Наиболее полезны циклические аэробные тренировки — например, быстрая ходьба. Они укрепляют сердечно-сосудистую систему, нормализуют давление и помогают контролировать вес.

Раннее выявление и лечение

Кардиолог напомнил: профилактика и своевременное лечение болезней сердца способны продлить жизнь на десятилетие и более. Регулярные обследования позволяют вовремя заметить угрозу и принять меры.

Итог

Отказ от табака, контроль веса, умеренное потребление соли и регулярные прогулки — простые, но эффективные шаги для здоровья сердца. При этом важна и профилактика: регулярные визиты к врачу и ранняя диагностика значительно снижают риски.