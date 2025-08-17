Простые привычки, которые реально продлевают жизнь сердцу

В рамках недели профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, приуроченной к Международному дню здорового сердца 11 августа, врачи Пушкинской больницы напомнили о простых, но важных правилах.

Питание — основа здорового образа жизни

Заведующая кардиологическим отделением стационара № 1 Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова Марина Лубашевская подчеркнула:

"Одно из самых важных условий — это соблюдение здорового образа жизни, и гармоничное питание играет в нем ключевую роль".

Она советует:

полностью исключить фастфуд, колбасы и копчености;

ограничить быстрые углеводы и животные жиры;

употреблять не более 5 г соли в сутки;

ежедневно есть не менее 400 г фруктов, овощей и ягод;

включать в рацион морепродукты, рыбу, орехи и растительные масла — они помогают снижать уровень сахара и холестерина в крови.

Движение и сон — лучшие союзники сердца

Для укрепления сердечно-сосудистой системы взрослому человеку рекомендуется минимум 150 минут умеренной физической активности в неделю — будь то зарядка, прогулки или работа в саду. Это помогает контролировать вес и снижает нагрузку на сердце.

Не менее важно:

спать минимум 7 часов в сутки;

поддерживать стабильное психоэмоциональное состояние.

Враги сердца: курение и алкоголь

"Существуют факторы риска, на которые мы не можем повлиять, например, наследственность. Но такие факторы, как злоупотребление алкоголем и курение, нивелировать можем. Никакая профилактика не поможет при наличии данных составляющих", — предупреждает Лубашевская.

Курение вызывает спазм сосудов, повышает давление, ускоряет сердечный ритм и увеличивает свертываемость крови. Угарный газ из сигарет вытесняет кислород, что приводит к кислородному голоданию.

Алкоголь способен нарушать сердечный ритм, повышать артериальное давление и увеличивать риск инсульта.

Контроль давления — обязательное правило

Особенно важно следить за артериальным давлением людям с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям. Рекомендуется вести дневник с показателями утром и вечером.

Если тонометр показывает выше 140/90, необходимо срочно обратиться к врачу, особенно при симптомах слабости, головокружения или головной боли.