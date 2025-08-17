Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Черное пятно на сердце
Черное пятно на сердце
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:09

Простые привычки, которые реально продлевают жизнь сердцу

Врачи Пушкинской больницы напомнили о питании и активности для здоровья сердца

В рамках недели профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, приуроченной к Международному дню здорового сердца 11 августа, врачи Пушкинской больницы напомнили о простых, но важных правилах.

Питание — основа здорового образа жизни

Заведующая кардиологическим отделением стационара № 1 Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова Марина Лубашевская подчеркнула:

"Одно из самых важных условий — это соблюдение здорового образа жизни, и гармоничное питание играет в нем ключевую роль".

Она советует:

  • полностью исключить фастфуд, колбасы и копчености;
  • ограничить быстрые углеводы и животные жиры;
  • употреблять не более 5 г соли в сутки;
  • ежедневно есть не менее 400 г фруктов, овощей и ягод;
  • включать в рацион морепродукты, рыбу, орехи и растительные масла — они помогают снижать уровень сахара и холестерина в крови.

Движение и сон — лучшие союзники сердца

Для укрепления сердечно-сосудистой системы взрослому человеку рекомендуется минимум 150 минут умеренной физической активности в неделю — будь то зарядка, прогулки или работа в саду. Это помогает контролировать вес и снижает нагрузку на сердце.

Не менее важно:

  • спать минимум 7 часов в сутки;
  • поддерживать стабильное психоэмоциональное состояние.

Враги сердца: курение и алкоголь

"Существуют факторы риска, на которые мы не можем повлиять, например, наследственность. Но такие факторы, как злоупотребление алкоголем и курение, нивелировать можем. Никакая профилактика не поможет при наличии данных составляющих", — предупреждает Лубашевская.

Курение вызывает спазм сосудов, повышает давление, ускоряет сердечный ритм и увеличивает свертываемость крови. Угарный газ из сигарет вытесняет кислород, что приводит к кислородному голоданию.

Алкоголь способен нарушать сердечный ритм, повышать артериальное давление и увеличивать риск инсульта.

Контроль давления — обязательное правило

Особенно важно следить за артериальным давлением людям с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям. Рекомендуется вести дневник с показателями утром и вечером.

Если тонометр показывает выше 140/90, необходимо срочно обратиться к врачу, особенно при симптомах слабости, головокружения или головной боли.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как добиться сияющей кожи с помощью гидрофильного масла: советы эксперта сегодня в 7:36

Сияющая кожа за 2 минуты: как правильно использовать гидрофильное масло

Узнайте, как правильно использовать гидрофильное масло для эффективного очищения кожи. Советы дерматолога по выбору масла в зависимости от типа кожи и технике применения.

Читать полностью » Врач Евгений Космынин назвал факторы риска тромбоза в молодом возрасте сегодня в 0:46

Тромбоз подкрадывается раньше, чем вы думаете: эти привычки ускоряют процесс

Тромбоз может возникнуть не только после 40 лет. Врачи объяснили, какие факторы ускоряют старение сосудов и как изменить привычки, чтобы снизить риск.

Читать полностью » Психолог рассказал, как подросткам избежать тревоги из-за контента в соцсетях вчера в 23:26

Лайки есть — самооценки нет: как соцсети крадут уверенность у подростков

Соцсети размывают границы реальности и провоцируют тревожность. Психолог объяснил, как сравнение с чужими лентами формирует комплексы у подростков — и что с этим делать.

Читать полностью » Дерматологи США опровергли миф о влиянии солёной воды на загар вчера в 23:04

Секреты безопасного загара: как не попасть в ловушку современных лайфхаков

Летo 2025 приносит новые опасные тренды: молодежь экспериментирует с загаром, используя соленую воду. Узнайте, что врачи предупреждают о влиянии солнца на здоровье!

Читать полностью » Сладкое и полезное в одном: миндаль как закуска без чувства вины вчера в 22:57

Миндаль для сердца, кожи и энергии: универсальная привычка на каждый день

Чем может быть полезен миндаль? Узнайте, как простая горсть орехов улучшила привычки питания и контроль аппетита за всего неделю.

Читать полностью » Врач назвала симптомы, при которых боль в груди требует немедленного вызова скорой вчера в 22:16

Невралгия, желудок, стресс: 3 причины боли, которые маскируются под инфаркт

Боль в груди — не всегда сердце. Как понять, что это действительно тревожный сигнал, и какие симптомы нельзя игнорировать? Кардиолог отвечает подробно.

Читать полностью » Диетологи назвали пять перекусов, помогающих дольше сохранять сытость вчера в 21:50

Белок не работает в одиночку: что помогает ему держать вас сытым

Специалисты по питанию представили 5 идеальных перекусов, которые включают белки, углеводы и полезные жиры для контроля аппетита и предотвращения переедания.

Читать полностью » Медики объяснили, как избыток бананов может вызвать гиперкалиемию и проблемы с сердцем вчера в 20:45

Бананы — не так безопасны, как кажется: узнайте, что скрывается за простым фруктом

Бананы часто рассматриваются как полезный фрукт, но их чрезмерное употребление может привести к серьезным последствиям. Узнайте 7 скрытых рисков для здоровья!

Читать полностью »

Новости
ЮФО

В Сочи открылись четыре локации, где можно пообщаться с капибарами
УрФО

В Екатеринбурге открылся фестиваль "Атмофест" с очищающими воду растениями и отелями для насекомых
СЗФО

"Народный бюджет" модернизирует библиотеки Коми, создавая современные культурные пространства
Спорт и фитнес

Тренеры по фитнесу назвали оптимальный вес гирь для начинающих в двойных упражнениях
СКФО

На фестивале в Георгиевске определили рекордсмена — яблоко весом больше 500 г
Еда

Как приготовить картошку по-французски с мясным фаршем и сыром — пошаговый рецепт
Культура и шоу-бизнес

Леди Гага получила тысячи комментариев от фанатов "Локомотива" после матча со "Спартаком"
СФО

МЧС локализовало степные пожары в Каа-Хемском и Кызылском районах Тувы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru