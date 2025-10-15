Сердце молчит до поры: врачи рассказали, как распознать опасность до инфаркта
Здоровье сердца — основа долголетия и активной жизни. Однако большинство сердечно-сосудистых заболеваний подкрадываются незаметно: человек чувствует себя хорошо, пока не случается первый тревожный сигнал. Регулярные профилактические обследования помогают обнаружить проблемы на ранней стадии и предотвратить осложнения.
Ведущий российский кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал в интервью Kp. ru, какие исследования считаются "золотым стандартом" диагностики сердечно-сосудистой системы и почему их стоит проходить даже при отсутствии жалоб.
"Также при необходимости — исходя из осмотра, опроса пациента, мы назначаем нагрузочные тесты для проверки работы сердца", — уточнил кардиолог Юрий Беленков.
Почему профилактика важнее лечения
Сердечно-сосудистые болезни — одна из главных причин преждевременной смертности в мире. По статистике ВОЗ, каждое третье заболевание связано с нарушением работы сердца или сосудов.
Большинство таких патологий развиваются постепенно, без ярких симптомов. Повышенное давление, высокий холестерин, стресс и малоподвижный образ жизни медленно разрушают сосуды, создавая почву для инфаркта и инсульта.
Регулярное обследование помогает "поймать" болезнь в самом начале — когда её можно легко скорректировать образом жизни и медикаментозно.
Что входит в "золотой стандарт" обследования
По словам Беленкова, базовый комплекс включает пять ключевых исследований, которые позволяют оценить работу сердца и состояние сосудов.
|Обследование
|Что выявляет
|Почему важно
|ЭКГ (электрокардиограмма)
|Нарушения ритма, гипертрофию миокарда, ишемию
|Быстрая и безболезненная диагностика
|УЗИ сердца (эхокардиография)
|Структуру и функцию клапанов, толщину стенок, наличие жидкости
|Помогает выявить скрытую сердечную недостаточность
|УЗИ сонных артерий
|Состояние сосудов, наличие бляшек и сужений
|Предупреждает риск инсульта
|Анализ крови
|Уровень холестерина, сахара, липидный профиль
|Определяет факторы риска атеросклероза и диабета
|Анализ мочи
|Косвенно показывает работу сосудов и почек
|Важен для оценки общего состояния организма
Беленков подчёркивает, что эти процедуры должны стать частью ежегодного профилактического осмотра. Даже если вы чувствуете себя прекрасно, результаты могут показать начальные изменения, которые ещё не проявились клинически.
Когда нужны нагрузочные тесты
Электрокардиограмма показывает работу сердца в покое, но иногда необходимо проверить, как орган реагирует на физическую нагрузку.
"Исходя из осмотра и опроса пациента, мы назначаем нагрузочные тесты для проверки работы сердца", — пояснил Беленков.
Нагрузочные тесты (например, велоэргометрия или стресс-эхоКГ) позволяют выявить скрытую ишемическую болезнь, когда при физическом усилии сердце не получает достаточного количества кислорода. Это особенно важно для людей старше 40 лет, ведущих малоподвижный образ жизни или имеющих факторы риска.
Кому особенно важно обследование
-
Людям старше 35-40 лет — даже без жалоб.
-
Тем, кто страдает гипертонией или диабетом.
-
Курильщикам и тем, кто часто испытывает стресс.
-
Пациентам с избыточным весом.
-
Тем, у кого в семье были сердечно-сосудистые заболевания.
Регулярное обследование помогает вовремя скорректировать питание, нагрузку и медикаменты, снижая риск серьёзных осложнений.
Советы шаг за шагом: как подготовиться к проверке сердца
-
Откажитесь от кофе и алкоголя за 24 часа до анализа — они могут повлиять на давление и ЭКГ.
-
Не ешьте за 4 часа до обследования. Лучше прийти натощак, особенно если запланирован анализ крови.
-
Одежда должна быть удобной. Для ЭКГ и УЗИ потребуется доступ к грудной клетке.
-
Спокойствие важно. Перед процедурой посидите несколько минут, чтобы нормализовать дыхание и сердечный ритм.
-
Возьмите результаты предыдущих обследований. Врач сможет оценить динамику.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: проходить обследование только при болях в груди.
Последствие: болезнь выявляется слишком поздно.
Альтернатива: профилактические проверки раз в год.
-
Ошибка: полагаться на "самочувствие".
Последствие: скрытые нарушения остаются незамеченными.
Альтернатива: регулярные анализы и УЗИ даже при отсутствии симптомов.
-
Ошибка: прекращать приём лекарств перед обследованием без указания врача.
Последствие: искажение результатов.
Альтернатива: обсудить подготовку с кардиологом.
Что показывает ЭКГ
Электрокардиограмма фиксирует электрическую активность сердца. С помощью ЭКГ можно определить:
• аритмию (нарушение ритма);
• гипертрофию миокарда (утолщение сердечной мышцы);
• признаки ишемии или перенесённого инфаркта;
• аневризму — выпячивание стенки сердца.
Исследование занимает не более 10 минут и не имеет противопоказаний.
А что если обследование показало отклонения?
Не стоит паниковать: не все изменения требуют срочного лечения. Часто достаточно скорректировать образ жизни — снизить вес, отказаться от курения, увеличить физическую активность. Врач определит, нужны ли лекарства или дополнительные исследования (например, КТ-коронарография или Холтер-мониторинг).
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru