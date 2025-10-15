Сердце молчит до поры: врачи рассказали, как распознать опасность до инфаркта

Здоровье сердца — основа долголетия и активной жизни. Однако большинство сердечно-сосудистых заболеваний подкрадываются незаметно: человек чувствует себя хорошо, пока не случается первый тревожный сигнал. Регулярные профилактические обследования помогают обнаружить проблемы на ранней стадии и предотвратить осложнения.

Ведущий российский кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал в интервью Kp. ru, какие исследования считаются "золотым стандартом" диагностики сердечно-сосудистой системы и почему их стоит проходить даже при отсутствии жалоб.

"Также при необходимости — исходя из осмотра, опроса пациента, мы назначаем нагрузочные тесты для проверки работы сердца", — уточнил кардиолог Юрий Беленков.

Почему профилактика важнее лечения

Сердечно-сосудистые болезни — одна из главных причин преждевременной смертности в мире. По статистике ВОЗ, каждое третье заболевание связано с нарушением работы сердца или сосудов.

Большинство таких патологий развиваются постепенно, без ярких симптомов. Повышенное давление, высокий холестерин, стресс и малоподвижный образ жизни медленно разрушают сосуды, создавая почву для инфаркта и инсульта.

Регулярное обследование помогает "поймать" болезнь в самом начале — когда её можно легко скорректировать образом жизни и медикаментозно.

Что входит в "золотой стандарт" обследования

По словам Беленкова, базовый комплекс включает пять ключевых исследований, которые позволяют оценить работу сердца и состояние сосудов.