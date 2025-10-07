Сердце не молчит: врачи назвали ранние сигналы, которые нельзя игнорировать

Сердечно-сосудистые заболевания часто развиваются незаметно, а первые сигналы организма нередко остаются без внимания. На какие симптомы стоит обратить особое внимание и как самостоятельно оценить состояние сердца, рассказала врач-кардиолог, научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России Александра Лузина.

"Головные боли, снижение зрения, загрудинная боль при нагрузках, одышка, отеки ног, обмороки и перебои в работе сердца должны насторожить и заставить проверить здоровье сердца", — отметила врач-кардиолог Александра Лузина.

Первые сигналы, на которые нельзя закрывать глаза

Кардиолог объяснила, что даже лёгкие или периодические симптомы могут быть ранними признаками нарушения кровообращения и работы сердца.

К тревожным сигналам относятся:

боли или жжение за грудиной при физической нагрузке;

одышка при подъёме по лестнице или во сне;

отёки голеней и стоп;

чувство перебоев или "замирания" сердца;

эпизоды головокружения и кратковременной потери сознания;

хроническая усталость и снижение выносливости.

Все эти симптомы свидетельствуют о том, что сердцу не хватает кислорода или сосуды работают с перегрузкой.

Проверка сердца без назначения врача: что важно знать

"Проверить здоровье сердца можно и без назначения врача, но надо учитывать тот факт, что для каждого человека есть свои нюансы. Они определятся и полом, и возрастом, и наличием хронических заболеваний, определенных факторов риска и наследственностью", — уточнила Лузина.

По словам специалиста, базовые показатели сердечно-сосудистого здоровья можно контролировать самостоятельно: измерять пульс, давление и отслеживать частоту сердечных сокращений в покое и после нагрузки.

Однако любые отклонения требуют консультации специалиста, особенно если речь идёт о людях с лишним весом, диабетом, курением или наследственной предрасположенностью к сердечным болезням.

Почему тахикардия — не всегда признак болезни

Кардиолог предупредила, что учащённое сердцебиение (тахикардия) не всегда говорит о проблемах с сердцем.

"Тахикардия и приступы учащенного сердцебиения не всегда появляются на фоне проблем с работой сердечно-сосудистой системы", — подчеркнула Лузина.

Иногда частый пульс связан с физической активностью, стрессом, обезвоживанием или приёмом кофеина. Но если приступы повторяются без видимых причин, сопровождаются головокружением или болью в груди — это повод для обследования.

Таблица: тревожные сигналы и возможные причины