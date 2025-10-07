Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сердце, окружённое висцеральным жиром
Сердце, окружённое висцеральным жиром
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:16

Сердце не молчит: врачи назвали ранние сигналы, которые нельзя игнорировать

Кардиолог Лузина перечислила симптомы, указывающие на проблемы с сердцем

Сердечно-сосудистые заболевания часто развиваются незаметно, а первые сигналы организма нередко остаются без внимания. На какие симптомы стоит обратить особое внимание и как самостоятельно оценить состояние сердца, рассказала врач-кардиолог, научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России Александра Лузина.

"Головные боли, снижение зрения, загрудинная боль при нагрузках, одышка, отеки ног, обмороки и перебои в работе сердца должны насторожить и заставить проверить здоровье сердца", — отметила врач-кардиолог Александра Лузина.

Первые сигналы, на которые нельзя закрывать глаза

Кардиолог объяснила, что даже лёгкие или периодические симптомы могут быть ранними признаками нарушения кровообращения и работы сердца.

К тревожным сигналам относятся:

  • боли или жжение за грудиной при физической нагрузке;

  • одышка при подъёме по лестнице или во сне;

  • отёки голеней и стоп;

  • чувство перебоев или "замирания" сердца;

  • эпизоды головокружения и кратковременной потери сознания;

  • хроническая усталость и снижение выносливости.

Все эти симптомы свидетельствуют о том, что сердцу не хватает кислорода или сосуды работают с перегрузкой.

Проверка сердца без назначения врача: что важно знать

"Проверить здоровье сердца можно и без назначения врача, но надо учитывать тот факт, что для каждого человека есть свои нюансы. Они определятся и полом, и возрастом, и наличием хронических заболеваний, определенных факторов риска и наследственностью", — уточнила Лузина.

По словам специалиста, базовые показатели сердечно-сосудистого здоровья можно контролировать самостоятельно: измерять пульс, давление и отслеживать частоту сердечных сокращений в покое и после нагрузки.

Однако любые отклонения требуют консультации специалиста, особенно если речь идёт о людях с лишним весом, диабетом, курением или наследственной предрасположенностью к сердечным болезням.

Почему тахикардия — не всегда признак болезни

Кардиолог предупредила, что учащённое сердцебиение (тахикардия) не всегда говорит о проблемах с сердцем.

"Тахикардия и приступы учащенного сердцебиения не всегда появляются на фоне проблем с работой сердечно-сосудистой системы", — подчеркнула Лузина.

Иногда частый пульс связан с физической активностью, стрессом, обезвоживанием или приёмом кофеина. Но если приступы повторяются без видимых причин, сопровождаются головокружением или болью в груди — это повод для обследования.

Таблица: тревожные сигналы и возможные причины

Симптом Возможная причина Что делать
Загрудинная боль Стенокардия, ишемическая болезнь сердца Обратиться к кардиологу, сделать ЭКГ
Одышка Недостаточность кровообращения Проверить давление, сердце, лёгкие
Отёки ног Нарушение работы сердца или почек Сдать анализы, ограничить соль
Перебои в сердце Аритмия, стресс, кофеин Сделать холтеровское мониторирование
Обмороки Нарушение ритма, сосудистый спазм Пройти обследование сосудов и ЭХО сердца

Что такое кардио-чекап и зачем он нужен

"При появлении тревожных симптомов стоит обратиться к специалисту и пройти кардио-чекап. В особенности это касается тех пациентов, у которых есть хронические заболевания или факторы риска", — добавила врач.

Кардио-чекап — это комплексное обследование, позволяющее оценить состояние сердца и сосудов. Обычно он включает:

  • электрокардиограмму (ЭКГ);

  • УЗИ сердца (эхокардиографию);

  • измерение давления и пульса;

  • анализ крови на холестерин и сахар;

  • тесты на физическую выносливость (стресс-тест).

Прохождение такого обследования хотя бы раз в год помогает выявить проблемы на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Советы шаг за шагом: как следить за сердцем

  1. Измеряйте давление регулярно. Оптимальные значения — до 130/80 мм рт. ст.

  2. Следите за пульсом. В норме 60-90 ударов в минуту.

  3. Не злоупотребляйте кофеином и алкоголем. Они перегружают сердце.

  4. Контролируйте вес и питание. Избегайте переедания, добавляйте в рацион овощи и рыбу.

  5. Двигайтесь каждый день. Пешие прогулки, плавание, йога — всё это укрепляет сосуды.

  6. Не игнорируйте стресс. Хроническое напряжение повышает давление и пульс.

  7. Проверяйтесь раз в год. Даже при хорошем самочувствии важно проходить профилактику.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать боли за грудиной, списывая их на усталость.
    Последствие: Риск инфаркта миокарда.
    Альтернатива: Сразу пройти ЭКГ и консультацию кардиолога.

  • Ошибка: Самостоятельно принимать препараты "от сердца".
    Последствие: Нарушение ритма и побочные эффекты.
    Альтернатива: Подбор лекарств только после обследования.

  • Ошибка: Считать, что сердце болит только у пожилых.
    Последствие: Пропуск ранних стадий заболеваний у молодых.
    Альтернатива: Контроль давления и пульса с 25 лет.

А что если симптомы появились внезапно?

При резкой боли за грудиной, одышке, тошноте, потливости или потере сознания необходимо срочно вызвать скорую помощь. Эти признаки могут указывать на инфаркт, и в таком случае счёт идёт на минуты.

До приезда врача нужно лечь, расслабиться, расстегнуть тесную одежду и при наличии — принять таблетку нитроглицерина под язык.

