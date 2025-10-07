Сердце не молчит: врачи назвали ранние сигналы, которые нельзя игнорировать
Сердечно-сосудистые заболевания часто развиваются незаметно, а первые сигналы организма нередко остаются без внимания. На какие симптомы стоит обратить особое внимание и как самостоятельно оценить состояние сердца, рассказала врач-кардиолог, научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России Александра Лузина.
"Головные боли, снижение зрения, загрудинная боль при нагрузках, одышка, отеки ног, обмороки и перебои в работе сердца должны насторожить и заставить проверить здоровье сердца", — отметила врач-кардиолог Александра Лузина.
Первые сигналы, на которые нельзя закрывать глаза
Кардиолог объяснила, что даже лёгкие или периодические симптомы могут быть ранними признаками нарушения кровообращения и работы сердца.
К тревожным сигналам относятся:
-
боли или жжение за грудиной при физической нагрузке;
-
одышка при подъёме по лестнице или во сне;
-
отёки голеней и стоп;
-
чувство перебоев или "замирания" сердца;
-
эпизоды головокружения и кратковременной потери сознания;
-
хроническая усталость и снижение выносливости.
Все эти симптомы свидетельствуют о том, что сердцу не хватает кислорода или сосуды работают с перегрузкой.
Проверка сердца без назначения врача: что важно знать
"Проверить здоровье сердца можно и без назначения врача, но надо учитывать тот факт, что для каждого человека есть свои нюансы. Они определятся и полом, и возрастом, и наличием хронических заболеваний, определенных факторов риска и наследственностью", — уточнила Лузина.
По словам специалиста, базовые показатели сердечно-сосудистого здоровья можно контролировать самостоятельно: измерять пульс, давление и отслеживать частоту сердечных сокращений в покое и после нагрузки.
Однако любые отклонения требуют консультации специалиста, особенно если речь идёт о людях с лишним весом, диабетом, курением или наследственной предрасположенностью к сердечным болезням.
Почему тахикардия — не всегда признак болезни
Кардиолог предупредила, что учащённое сердцебиение (тахикардия) не всегда говорит о проблемах с сердцем.
"Тахикардия и приступы учащенного сердцебиения не всегда появляются на фоне проблем с работой сердечно-сосудистой системы", — подчеркнула Лузина.
Иногда частый пульс связан с физической активностью, стрессом, обезвоживанием или приёмом кофеина. Но если приступы повторяются без видимых причин, сопровождаются головокружением или болью в груди — это повод для обследования.
Таблица: тревожные сигналы и возможные причины
|Симптом
|Возможная причина
|Что делать
|Загрудинная боль
|Стенокардия, ишемическая болезнь сердца
|Обратиться к кардиологу, сделать ЭКГ
|Одышка
|Недостаточность кровообращения
|Проверить давление, сердце, лёгкие
|Отёки ног
|Нарушение работы сердца или почек
|Сдать анализы, ограничить соль
|Перебои в сердце
|Аритмия, стресс, кофеин
|Сделать холтеровское мониторирование
|Обмороки
|Нарушение ритма, сосудистый спазм
|Пройти обследование сосудов и ЭХО сердца
Что такое кардио-чекап и зачем он нужен
"При появлении тревожных симптомов стоит обратиться к специалисту и пройти кардио-чекап. В особенности это касается тех пациентов, у которых есть хронические заболевания или факторы риска", — добавила врач.
Кардио-чекап — это комплексное обследование, позволяющее оценить состояние сердца и сосудов. Обычно он включает:
-
электрокардиограмму (ЭКГ);
-
УЗИ сердца (эхокардиографию);
-
измерение давления и пульса;
-
анализ крови на холестерин и сахар;
-
тесты на физическую выносливость (стресс-тест).
Прохождение такого обследования хотя бы раз в год помогает выявить проблемы на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.
Советы шаг за шагом: как следить за сердцем
-
Измеряйте давление регулярно. Оптимальные значения — до 130/80 мм рт. ст.
-
Следите за пульсом. В норме 60-90 ударов в минуту.
-
Не злоупотребляйте кофеином и алкоголем. Они перегружают сердце.
-
Контролируйте вес и питание. Избегайте переедания, добавляйте в рацион овощи и рыбу.
-
Двигайтесь каждый день. Пешие прогулки, плавание, йога — всё это укрепляет сосуды.
-
Не игнорируйте стресс. Хроническое напряжение повышает давление и пульс.
-
Проверяйтесь раз в год. Даже при хорошем самочувствии важно проходить профилактику.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорировать боли за грудиной, списывая их на усталость.
Последствие: Риск инфаркта миокарда.
Альтернатива: Сразу пройти ЭКГ и консультацию кардиолога.
-
Ошибка: Самостоятельно принимать препараты "от сердца".
Последствие: Нарушение ритма и побочные эффекты.
Альтернатива: Подбор лекарств только после обследования.
-
Ошибка: Считать, что сердце болит только у пожилых.
Последствие: Пропуск ранних стадий заболеваний у молодых.
Альтернатива: Контроль давления и пульса с 25 лет.
А что если симптомы появились внезапно?
При резкой боли за грудиной, одышке, тошноте, потливости или потере сознания необходимо срочно вызвать скорую помощь. Эти признаки могут указывать на инфаркт, и в таком случае счёт идёт на минуты.
До приезда врача нужно лечь, расслабиться, расстегнуть тесную одежду и при наличии — принять таблетку нитроглицерина под язык.
