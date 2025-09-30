Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сердце и кардиограмма
Сердце и кардиограмма
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:18

Сердце кричит о беде, а 70% россиян делают вид, что не слышат

Доктор Анастасия Скурихина призвала использовать телемедицину для диагностики сердца

Статистика показывает тревожную картину: даже при симптомах проблем с сердцем большинство россиян не спешат обращаться к врачу. По данным опросов, лишь 4,8% людей идут к кардиологу при первых признаках недомогания. Остальные предпочитают ждать или вовсе игнорировать тревожные сигналы организма.

Исследования выявили: около 30% респондентов будут ждать, когда недомогание пройдет само. Почти 19% обратятся к врачу только через неделю. А обследование сердца вообще считают ненужным 71,5% опрошенных.

"Важно пользоваться телемедициной, чтобы исключить опасные состояния", — призвала доктор Анастасия Скурихина.

Кардиологи напоминают: смертность от сердечно-сосудистых патологий остаётся одной из самых высоких не только в России, но и во всём мире. Поэтому внимательность к своему состоянию и своевременное обращение к врачу — залог сохранения жизни.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

К врачу нужно обращаться при:

  • давящей боли в груди, отдающей в плечо, руку или челюсть;

  • одышке;

  • скачках давления;

  • учащённом сердцебиении;

  • внезапной слабости и головокружении.

Такие признаки могут говорить о нарушениях работы сердца и требуют диагностики.

Сравнение: реакция на симптомы

Поведение Доля людей Последствия
Обращаются сразу 4,8% Высокий шанс предотвратить осложнения
Ждут, пока пройдёт 30% Риск ухудшения состояния
Идут через неделю 18,9% Возможность упустить время
Не считают нужным обследование 71,5% Опасность внезапных осложнений

Советы шаг за шагом: как действовать при симптомах

  1. При первых подозрениях зафиксируйте состояние: измерьте давление и пульс.

  2. Свяжитесь с врачом или используйте телемедицинские сервисы.

  3. Если боль острая и нарастает, вызывайте скорую помощь.

  4. Не занимайтесь самолечением — препараты должен назначать врач.

  5. После консультации обязательно выполните назначенные обследования: ЭКГ, УЗИ, анализы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать, когда всё пройдёт само.

  • Последствие: риск инфаркта или инсульта.

  • Альтернатива: немедленно проконсультироваться с кардиологом.

  • Ошибка: снимать симптомы обезболивающими.

  • Последствие: скрытая динамика болезни, поздняя диагностика.

  • Альтернатива: фиксировать ощущения и сообщить врачу.

  • Ошибка: считать обследование "лишним".

  • Последствие: пропуск начальной стадии болезни.

  • Альтернатива: пройти базовую диагностику хотя бы раз в год.

А что если…

А что, если доступ к врачу ограничен? Здесь на помощь приходит телемедицина: онлайн-консультации позволяют оперативно обсудить симптомы и получить рекомендации, а при необходимости врач направит на обследование. Это удобный способ сократить время и снизить риск осложнений.

FAQ

Как понять, что нужно срочно к врачу?
При боли в груди, отдающей в руку или челюсть, одышке и скачках давления.

Можно ли ограничиться телемедициной?
Да, для первичной консультации. Но для точного диагноза нужно пройти обследование.

Как часто стоит проверять сердце?
Раз в год даже без симптомов, чаще — при наличии хронических заболеваний.

