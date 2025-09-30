Сердце кричит о беде, а 70% россиян делают вид, что не слышат

Статистика показывает тревожную картину: даже при симптомах проблем с сердцем большинство россиян не спешат обращаться к врачу. По данным опросов, лишь 4,8% людей идут к кардиологу при первых признаках недомогания. Остальные предпочитают ждать или вовсе игнорировать тревожные сигналы организма.

Исследования выявили: около 30% респондентов будут ждать, когда недомогание пройдет само. Почти 19% обратятся к врачу только через неделю. А обследование сердца вообще считают ненужным 71,5% опрошенных.

"Важно пользоваться телемедициной, чтобы исключить опасные состояния", — призвала доктор Анастасия Скурихина.

Кардиологи напоминают: смертность от сердечно-сосудистых патологий остаётся одной из самых высоких не только в России, но и во всём мире. Поэтому внимательность к своему состоянию и своевременное обращение к врачу — залог сохранения жизни.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

К врачу нужно обращаться при:

давящей боли в груди, отдающей в плечо, руку или челюсть;

одышке;

скачках давления;

учащённом сердцебиении;

внезапной слабости и головокружении.

Такие признаки могут говорить о нарушениях работы сердца и требуют диагностики.

Сравнение: реакция на симптомы