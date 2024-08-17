Обнаружен секрет идеального здоровья сердца — и он проще, чем вы думали

Исследователи из Университета штата Айова пришли к выводу, что для поддержания здоровья сердца необходимо совмещать силовые и кардиотренировки в одинаковых пропорциях. Выводы их исследования опубликованы в журнале European Heart Journal.
В исследовании, продолжавшемся один год, приняли участие 400 человек в возрасте от 35 до 70 лет, у которых был лишний вес или ожирение, а также диагностирована гипертония. Участников случайным образом разделили на четыре группы: первая группа не занималась спортом, вторая выполняла только аэробные упражнения, третья — исключительно силовые тренировки, а четвертая группа совмещала оба типа нагрузок. Все участники тренировались три раза в неделю по одному часу.
В начале исследования, через шесть месяцев и в конце года ученые измеряли у участников артериальное давление, уровень "плохого" холестерина, глюкозу в крови натощак и процент жира в организме. Эти показатели являются ключевыми факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.
В итоге у всех участников, которые занимались спортом, наблюдалось снижение процента жира в организме. Однако самые заметные улучшения в состоянии сердечно-сосудистой системы были зарегистрированы у тех, кто выполнял как кардиотренировки, так и силовые упражнения. Результаты оказались одинаково эффективными для мужчин и женщин всех возрастов.
Ученые напомнили, что Всемирная организация здравоохранения и Европейское общество кардиологов рекомендуют уделять 150 минут в неделю кардиотренировкам средней интенсивности и добавлять к ним две силовые тренировки. Их исследование подтверждает, что такой подход наиболее эффективен для поддержания здоровья сердца.
Фото: commons.wikimedia.org/Bryan Brandenburg (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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