Сердце не молчит: симптомы, которые предупреждают о приближающемся инфаркте

Сердце редко молчит. Оно предупреждает о надвигающейся беде задолго до того, как случается приступ. Но многие привыкли списывать тревожные сигналы на усталость, стресс или возраст. Врач-кардиолог из Ростова Алла Молчанова рассказала, какие симптомы нельзя игнорировать и почему даже лёгкое недомогание может оказаться первым звонком сердечного заболевания.

"Если боль не проходит в течение 10-15 минут, особенно на фоне слабости или потливости, вызывайте 'скорую'", — отметила врач-кардиолог Алла Молчанова.

Когда боль в груди — сигнал опасности

Первое, на что стоит обратить внимание — ощущение тяжести, давления или сжатия в груди. Боль может быть не резкой, а тупой, словно кто-то положил камень на грудь. Иногда она отдаёт в левую руку, лопатку, шею или даже нижнюю челюсть. Такие симптомы часто проявляются во время ходьбы, волнения или физической нагрузки и исчезают в покое.

Так организм сигнализирует о стенокардии, ишемической болезни сердца или начинающемся инфаркте. Важно помнить: при болях, длящихся более 10 минут, особенно сопровождающихся слабостью или холодным потом, нужно немедленно вызывать скорую помощь.

Почему одышка — не просто усталость

Одышка часто воспринимается как следствие "плохой формы". Однако если дыхание сбивается даже при лёгкой нагрузке — поднятии на этаж или короткой прогулке — это тревожный знак. Когда же человек начинает задыхаться в покое или вынужден спать полусидя, речь идёт о сердечной недостаточности.

В этом случае сердце не справляется с перекачиванием крови, жидкость застаивается в лёгких, и дыхание становится затруднённым. Чем раньше выявить причину, тем выше шанс избежать серьёзных осложнений.

Отёки: невидимый враг

Многие замечают, что вечером обувь становится тесной, а на ногах остаются следы от носков. Если к утру ситуация не улучшается, это может быть не просто задержка жидкости, а признак проблем с сердцем.

Отёки при сердечных заболеваниях обычно начинаются со стоп и усиливаются к вечеру. Это сигнал о том, что сердце не справляется с нагрузкой и не успевает перекачивать кровь.

"Если сердце вдруг 'трепещет', 'скачет', замирает — это не всегда просто 'нервы'. Иногда за этим стоят серьёзные нарушения ритма — например, фибрилляция предсердий", — добавила Алла Молчанова.

Такое состояние может привести к инсульту, поэтому игнорировать перебои в ритме нельзя. Даже если неприятные ощущения проходят быстро, важно сделать ЭКГ и обратиться к врачу.

Гипертония — тихий разрушитель

Многие годами живут с давлением 160 на 100 и считают это "своей нормой". Но, по словам специалистов, хроническая гипертония разрушает сосуды, сердце, почки и глаза. Она действует медленно, но неумолимо.

Нормой считается давление до 130/85 мм рт. ст. Всё, что выше, требует контроля и лечения. Даже если самочувствие остаётся хорошим, внутренние изменения уже происходят.

Кардиологи советуют регулярно измерять давление утром и вечером, вести дневник показателей и не заниматься самолечением.

Усталость, слабость, апатия — тоже сигналы

Когда привычная работа даётся тяжелее, появляется желание присесть или полежать без видимой причины — это может говорить о снижении сократительной способности сердца. Если ранее вы легко поднимались по лестнице, а теперь чувствуете одышку и слабость, стоит пройти обследование.

Особое внимание к этим симптомам должны проявлять женщины и пожилые люди. У них инфаркт нередко протекает атипично — без ярко выраженной боли, но с тошнотой, слабостью и холодным потом.

"У женщин и пожилых людей инфаркт иногда маскируется под 'проблемы с желудком'. Если такие симптомы возникают внезапно, особенно на фоне диабета или гипертонии — лучше вызвать 'скорую'", — подчеркнула врач Алла Молчанова.

Сравнение симптомов разных сердечных патологий