Сердце предупреждает заранее: восемь сигналов, которые нельзя игнорировать

Сердце нередко подаёт сигналы задолго до того, как появляется серьёзное заболевание. Но многие игнорируют эти звоночки, списывая их на усталость, стресс или возраст. Между тем ранняя диагностика способна предотвратить инфаркт, инсульт и другие опасные осложнения.

Автор канала "Злой доктор Филатов", врач с многолетним опытом, рассказал, какие симптомы могут указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой и в каких случаях нужно срочно обращаться к кардиологу.

"Единого чекапа для проверки сердца и сосудов нет", — отметил врач. — "Всё зависит от клинической ситуации, а объём обследования определяет терапевт или кардиолог".

Почему важно обращать внимание на сигналы сердца

Сердечно-сосудистые заболевания долгое время протекают бессимптомно. Когда появляются первые признаки — например, одышка или перебои в пульсе, — процесс уже может быть запущен. Врач подчёркивает: регулярное обследование помогает выявить нарушения до того, как они приведут к опасным последствиям.

Особенно внимательными должны быть люди с хроническими заболеваниями — диабетом, гипертонией, а также те, у кого высокий уровень холестерина.

Основные симптомы, требующие проверки сердца

Если хотя бы один из следующих признаков стал вашим спутником, стоит обратиться к врачу.

"К кардиологу стоит бежать, если появилась одышка при привычной физической нагрузке или в покое, если есть дискомфорт за грудиной при нагрузке или волнении, наблюдаются перебои в работе сердца", — подчеркнул специалист.

1. Одышка и тяжесть при дыхании

Если вы стали задыхаться при подъёме по лестнице, хотя раньше легко справлялись с нагрузкой, это может указывать на нарушение кровообращения. Особенно тревожен симптом, если одышка появляется в покое.

2. Дискомфорт или боль за грудиной

Боль или сдавление в груди при волнении или физической активности — характерный признак стенокардии. Важно не откладывать визит к врачу: именно такие ощущения часто предшествуют инфаркту миокарда.

3. Перебои в работе сердца

Ощущение "кувыркания", замирания или неравномерного сердцебиения — повод сделать ЭКГ. Подобные симптомы могут быть связаны с аритмией, которая увеличивает риск тромбозов и инсульта.

4. Обмороки и головокружения

Временная потеря сознания — сигнал, что мозг не получает достаточно кислорода. Это бывает при нарушении ритма сердца, снижении давления или проблемах с сосудами шеи.

5. Храп и остановки дыхания во сне

Многие не связывают ночной храп с работой сердца, однако апноэ (паузы дыхания во сне) напрямую влияет на давление и уровень кислорода в крови, повышая риск гипертонии и инсульта.

6. Отеки ног и чувство тяжести

Появление отёков к вечеру, особенно на голенях и стопах, может свидетельствовать о сердечной недостаточности или нарушении венозного оттока.

7. Судороги и боль в икроножных мышцах при ходьбе

Это признак недостаточного кровоснабжения нижних конечностей — симптом заболеваний сосудов, таких как облитерирующий атеросклероз.

8. Нарушение памяти, утомляемость и снижение концентрации

Хроническое кислородное голодание из-за проблем с сосудами приводит к ухудшению когнитивных функций и снижению работоспособности.

Сравнение: лёгкая усталость или тревожный сигнал?