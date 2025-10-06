Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:18

Сердце предупреждает заранее: восемь сигналов, которые нельзя игнорировать

Врач Филатов: одышка, перебои в пульсе и отёки могут быть ранними признаками сердечных болезней

Сердце нередко подаёт сигналы задолго до того, как появляется серьёзное заболевание. Но многие игнорируют эти звоночки, списывая их на усталость, стресс или возраст. Между тем ранняя диагностика способна предотвратить инфаркт, инсульт и другие опасные осложнения.

Автор канала "Злой доктор Филатов", врач с многолетним опытом, рассказал, какие симптомы могут указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой и в каких случаях нужно срочно обращаться к кардиологу.

"Единого чекапа для проверки сердца и сосудов нет", — отметил врач. — "Всё зависит от клинической ситуации, а объём обследования определяет терапевт или кардиолог".

Почему важно обращать внимание на сигналы сердца

Сердечно-сосудистые заболевания долгое время протекают бессимптомно. Когда появляются первые признаки — например, одышка или перебои в пульсе, — процесс уже может быть запущен. Врач подчёркивает: регулярное обследование помогает выявить нарушения до того, как они приведут к опасным последствиям.

Особенно внимательными должны быть люди с хроническими заболеваниями — диабетом, гипертонией, а также те, у кого высокий уровень холестерина.

Основные симптомы, требующие проверки сердца

Если хотя бы один из следующих признаков стал вашим спутником, стоит обратиться к врачу.

"К кардиологу стоит бежать, если появилась одышка при привычной физической нагрузке или в покое, если есть дискомфорт за грудиной при нагрузке или волнении, наблюдаются перебои в работе сердца", — подчеркнул специалист.

1. Одышка и тяжесть при дыхании

Если вы стали задыхаться при подъёме по лестнице, хотя раньше легко справлялись с нагрузкой, это может указывать на нарушение кровообращения. Особенно тревожен симптом, если одышка появляется в покое.

2. Дискомфорт или боль за грудиной

Боль или сдавление в груди при волнении или физической активности — характерный признак стенокардии. Важно не откладывать визит к врачу: именно такие ощущения часто предшествуют инфаркту миокарда.

3. Перебои в работе сердца

Ощущение "кувыркания", замирания или неравномерного сердцебиения — повод сделать ЭКГ. Подобные симптомы могут быть связаны с аритмией, которая увеличивает риск тромбозов и инсульта.

4. Обмороки и головокружения

Временная потеря сознания — сигнал, что мозг не получает достаточно кислорода. Это бывает при нарушении ритма сердца, снижении давления или проблемах с сосудами шеи.

5. Храп и остановки дыхания во сне

Многие не связывают ночной храп с работой сердца, однако апноэ (паузы дыхания во сне) напрямую влияет на давление и уровень кислорода в крови, повышая риск гипертонии и инсульта.

6. Отеки ног и чувство тяжести

Появление отёков к вечеру, особенно на голенях и стопах, может свидетельствовать о сердечной недостаточности или нарушении венозного оттока.

7. Судороги и боль в икроножных мышцах при ходьбе

Это признак недостаточного кровоснабжения нижних конечностей — симптом заболеваний сосудов, таких как облитерирующий атеросклероз.

8. Нарушение памяти, утомляемость и снижение концентрации

Хроническое кислородное голодание из-за проблем с сосудами приводит к ухудшению когнитивных функций и снижению работоспособности.

Сравнение: лёгкая усталость или тревожный сигнал?

Симптом Возможно, норма Повод обратиться к врачу
Одышка после бега После интенсивной нагрузки Даже при обычной ходьбе
Усталость вечером После тяжёлого дня Постоянная, без причины
Храп Иногда при насморке С регулярными паузами дыхания
Боль в груди После стресса, кратковременно При нагрузке, повторяющаяся
Отёки ног После долгого стояния Постоянные, усиливающиеся вечером

Кто в группе риска

Особого внимания требуют люди с хроническими заболеваниями и определёнными показателями здоровья.

"Проверяться следует людям с сахарным диабетом 1 и 2 типа, и тем, у кого артериальное давление больше 180/100 мм рт. ст., а общий холестерин больше 8 ммоль/литр", — отметил врач.

Основные факторы риска:

  • гипертония;

  • повышенный холестерин;

  • сахарный диабет;

  • ожирение;

  • курение и злоупотребление алкоголем;

  • малоподвижный образ жизни;

  • наследственность (случаи сердечно-сосудистых заболеваний у родственников).

Сон и психология

Постоянный стресс — один из главных врагов сердца. Повышенный уровень кортизола ускоряет сердцебиение, повышает давление и приводит к спазму сосудов. Поэтому полноценный сон и отдых так же важны, как лекарства и правильное питание.

Простые дыхательные практики и вечерние прогулки снижают пульс и помогают сердцу работать в более спокойном ритме.

FAQ

Можно ли самому определить, что проблемы именно с сердцем?
Нет. Симптомы могут быть схожими с другими заболеваниями, поэтому необходима диагностика (ЭКГ, анализы, УЗИ).

Как часто нужно проходить обследование?
Здоровым людям — раз в год. При хронических болезнях или повышенном давлении — по назначению врача.

Можно ли предотвратить инфаркт?
Да. Контроль давления, холестерина и отказ от вредных привычек снижают риск более чем вдвое.

Опасен ли стресс для сердца?
Да, постоянное нервное напряжение повышает риск аритмии и гипертонии.

