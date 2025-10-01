Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Подростковая тревожность
Подростковая тревожность
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:41

Вирусы после школы: как обычная простуда запускает воспаление сердца

Кардиолог Фомичева предупредила об угрозе инфекционного эндокардита у подростков

Многие привыкли думать, что болезни сердца и сосудов угрожают только пожилым людям. Однако медицинская практика и исследования показывают: проблемы могут начаться еще в юности. Доктор Анастасия Фомичева подчеркнула, что внимательность к здоровью сердца необходима и подросткам.

Болезни сердца в молодом возрасте

Порок сердца — врожденная патология, которая встречается у детей и подростков. Долгое время заболевание может протекать бессимптомно, что делает его особенно коварным. Иногда оно выявляется случайно — при плановых обследованиях или занятиях спортом.

Не менее распространены аритмии, связанные с нарушением электрической активности сердца. Подростки жалуются на перебои, учащенное сердцебиение, слабость или головокружение.

Инфекции и сердце

Кардиологи обращают внимание на инфекционный эндокардит — заболевание, вызванное бактериями, в частности стафилококками и стрептококками.

"Опасность представляет инфекционный эндокардит, спровоцированный стафилококками и стрептококками", — пояснила доктор Анастасия Фомичева.

Чтобы снизить риск, важно вовремя лечить заболевания горла и дыхательных путей. Запущенная ангина или хронический тонзиллит могут стать источником серьезных осложнений.

Вирусные инфекции тоже влияют на сердце. Миокардит, воспаление сердечной мышцы, нередко развивается после гриппа, коронавируса или обычной ОРВИ. Симптомы включают усталость, одышку и боли в груди.

Сравнение основных патологий у подростков

Заболевание Причина Симптомы Опасность
Порок сердца Врожденная патология Может протекать скрыто Недостаточность сердца
Аритмия Нарушение ритма Перебои, слабость Риск внезапной остановки сердца
Инфекционный эндокардит Бактериальная инфекция Лихорадка, одышка Разрушение клапанов
Вирусный миокардит Вирусные болезни Боли в груди, утомляемость Сердечная недостаточность
Артериальная гипертензия Генетика, стресс, ожирение Головные боли, скачки давления Инсульт, гипертония

Советы шаг за шагом: как защитить сердце подростка

  1. Раз в год проходить медицинский осмотр у кардиолога.

  2. Контролировать давление, особенно если у родителей есть склонность к гипертонии.

  3. Своевременно лечить простуды, ангину и грипп, не заниматься самолечением.

  4. Следить за питанием: меньше фастфуда и газировки, больше овощей, рыбы и орехов.

  5. Ограничить сидячий образ жизни — включить спорт или хотя бы ежедневные прогулки.

  6. Учить подростка управлять стрессом: дыхательные практики, медитации, поддержка семьи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование боли в груди → риск миокардита → обращение к врачу и ЭКГ.

  • Самолечение ангины → развитие эндокардита → консультация у ЛОР-врача и антибиотики по назначению.

  • Сидячий образ жизни → ожирение, гипертензия → активные игры, спорт, танцы.

А что если подросток занимается спортом?

Физическая активность полезна, но при скрытых патологиях сердца чрезмерные нагрузки могут быть опасны. Поэтому перед серьезными занятиями спортом необходима кардиограмма и консультация врача. В некоторых случаях подростку рекомендуют ограничить интенсивность тренировок.

FAQ

Как понять, что у подростка проблемы с сердцем?
Стоит обратить внимание на одышку, боли в груди, головокружения и усталость при небольшой нагрузке.

Сколько стоит обследование сердца подростка?
Базовый набор (ЭКГ, УЗИ, консультация) стоит от 3 до 7 тысяч рублей в зависимости от региона.

Что лучше: витамины или полноценное питание для сердца?
Лучший вариант — сбалансированный рацион. Витамины назначаются только при дефиците, выявленном анализами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Терапевт Надежда Чернышова назвала три метода для быстрого восстановления горла сегодня в 5:05

Голос садится, горло горит: три приёма, которые спасут вас без лекарств

Три простых метода, которые помогают облегчить боль в горле без таблеток, и советы, как ускорить восстановление организма.

Читать полностью » Юлия Сластен: взрослым можно есть до 30 граммов сала в день сегодня в 4:02

Любите сало с хлебом? Это сочетание может перегрузить организм до предела

Чем грозит злоупотребление салом, как правильно его употреблять и какие продукты стоит добавить в рацион для баланса.

Читать полностью » Аддиктолог Джиан Фернандо: превышение нормы алкоголя повышает риск гипертонии и инсульта сегодня в 3:19

Вино вместо спорта: тревожный сигнал, который рушит здоровье незаметно

Почему желание выпить после стресса может быть признаком зависимости и какие простые шаги помогут снизить риски для здоровья.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Екатерина Кашух: избыток минеральной воды вызывает отеки и перегрузку почек сегодня в 2:16

Вода со вкусом болезни: когда минералка превращается в тяжёлое испытание для организма

Почему минеральная вода может быть как полезной, так и опасной, и какие правила стоит соблюдать, чтобы не навредить организму.

Читать полностью » Врач Айгуль Арсланова: пропуск завтрака повышает риск ожирения и болезней сердца сегодня в 1:13

От лёгкого голода до проблем с сердцем: скрытые риски привычки не есть по утрам

Что происходит с организмом, если регулярно отказываться от завтрака, и какие простые решения помогут сделать утро здоровым.

Читать полностью » Жирная пища повышает риск инфаркта и инсульта сегодня в 0:37

Сердце в ловушке фастфуда: продукты, которые тихо запускают обратный отсчёт до инфаркта

Как еда влияет на сердце и сосуды, какие продукты лучше исключить и чем их заменить — подробный разбор с советами и фактами.

Читать полностью » Белый уходит на второй план в палитре осени-2025, овсяные и коричневые выходят в базу вчера в 23:40

Гардероб осени делится на два лагеря: "тишина" и "электрошум"

Осень-2025 удивляет контрастами: узнайте, как сочетать нейтральные цвета и яркие акценты для идеального гардероба без лишних затрат.

Читать полностью » Ортостоматолог: привычка быстро глотать пищу перегружает желудок вчера в 23:26

Жевать — значит лечить: как простое движение спасает от асимметрии и гастрита

Почему важно жевать пищу обеими сторонами и сколько раз нужно пережёвывать каждый кусок? Стоматолог объяснила последствия ошибок.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные из Нью-Йорка выяснили, что кошки почти не охотятся на крыс
Красота и здоровье

Диабет может возникнуть у стройных людей при нарушениях обмена веществ — отметил Александр Мясников
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Ирина Ротач объяснила пользу креветочных приседаний для квадрицепсов
Садоводство

Агрономы: влагозарядковый полив осенью защищает корни деревьев от вымерзания
Садоводство

Грызуны зимой повреждают кору плодовых деревьев под снегом — предупредил зоолог Павел Айгишев
Технологии

Корпоративные AI-проекты чаще всего "ломаются" после этапа пилота — 2025 год
Культура и шоу-бизнес

Недостаток эмоциональной связи стал причиной развода Николь Кидман и Кита Урбана
Еда

Индейка в соевом соусе сохраняет сочность при запекании в духовке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet