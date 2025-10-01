Вирусы после школы: как обычная простуда запускает воспаление сердца
Многие привыкли думать, что болезни сердца и сосудов угрожают только пожилым людям. Однако медицинская практика и исследования показывают: проблемы могут начаться еще в юности. Доктор Анастасия Фомичева подчеркнула, что внимательность к здоровью сердца необходима и подросткам.
Болезни сердца в молодом возрасте
Порок сердца — врожденная патология, которая встречается у детей и подростков. Долгое время заболевание может протекать бессимптомно, что делает его особенно коварным. Иногда оно выявляется случайно — при плановых обследованиях или занятиях спортом.
Не менее распространены аритмии, связанные с нарушением электрической активности сердца. Подростки жалуются на перебои, учащенное сердцебиение, слабость или головокружение.
Инфекции и сердце
Кардиологи обращают внимание на инфекционный эндокардит — заболевание, вызванное бактериями, в частности стафилококками и стрептококками.
"Опасность представляет инфекционный эндокардит, спровоцированный стафилококками и стрептококками", — пояснила доктор Анастасия Фомичева.
Чтобы снизить риск, важно вовремя лечить заболевания горла и дыхательных путей. Запущенная ангина или хронический тонзиллит могут стать источником серьезных осложнений.
Вирусные инфекции тоже влияют на сердце. Миокардит, воспаление сердечной мышцы, нередко развивается после гриппа, коронавируса или обычной ОРВИ. Симптомы включают усталость, одышку и боли в груди.
Сравнение основных патологий у подростков
|Заболевание
|Причина
|Симптомы
|Опасность
|Порок сердца
|Врожденная патология
|Может протекать скрыто
|Недостаточность сердца
|Аритмия
|Нарушение ритма
|Перебои, слабость
|Риск внезапной остановки сердца
|Инфекционный эндокардит
|Бактериальная инфекция
|Лихорадка, одышка
|Разрушение клапанов
|Вирусный миокардит
|Вирусные болезни
|Боли в груди, утомляемость
|Сердечная недостаточность
|Артериальная гипертензия
|Генетика, стресс, ожирение
|Головные боли, скачки давления
|Инсульт, гипертония
Советы шаг за шагом: как защитить сердце подростка
-
Раз в год проходить медицинский осмотр у кардиолога.
-
Контролировать давление, особенно если у родителей есть склонность к гипертонии.
-
Своевременно лечить простуды, ангину и грипп, не заниматься самолечением.
-
Следить за питанием: меньше фастфуда и газировки, больше овощей, рыбы и орехов.
-
Ограничить сидячий образ жизни — включить спорт или хотя бы ежедневные прогулки.
-
Учить подростка управлять стрессом: дыхательные практики, медитации, поддержка семьи.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование боли в груди → риск миокардита → обращение к врачу и ЭКГ.
-
Самолечение ангины → развитие эндокардита → консультация у ЛОР-врача и антибиотики по назначению.
-
Сидячий образ жизни → ожирение, гипертензия → активные игры, спорт, танцы.
А что если подросток занимается спортом?
Физическая активность полезна, но при скрытых патологиях сердца чрезмерные нагрузки могут быть опасны. Поэтому перед серьезными занятиями спортом необходима кардиограмма и консультация врача. В некоторых случаях подростку рекомендуют ограничить интенсивность тренировок.
FAQ
Как понять, что у подростка проблемы с сердцем?
Стоит обратить внимание на одышку, боли в груди, головокружения и усталость при небольшой нагрузке.
Сколько стоит обследование сердца подростка?
Базовый набор (ЭКГ, УЗИ, консультация) стоит от 3 до 7 тысяч рублей в зависимости от региона.
Что лучше: витамины или полноценное питание для сердца?
Лучший вариант — сбалансированный рацион. Витамины назначаются только при дефиците, выявленном анализами.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru