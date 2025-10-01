Вирусы после школы: как обычная простуда запускает воспаление сердца

Многие привыкли думать, что болезни сердца и сосудов угрожают только пожилым людям. Однако медицинская практика и исследования показывают: проблемы могут начаться еще в юности. Доктор Анастасия Фомичева подчеркнула, что внимательность к здоровью сердца необходима и подросткам.

Болезни сердца в молодом возрасте

Порок сердца — врожденная патология, которая встречается у детей и подростков. Долгое время заболевание может протекать бессимптомно, что делает его особенно коварным. Иногда оно выявляется случайно — при плановых обследованиях или занятиях спортом.

Не менее распространены аритмии, связанные с нарушением электрической активности сердца. Подростки жалуются на перебои, учащенное сердцебиение, слабость или головокружение.

Инфекции и сердце

Кардиологи обращают внимание на инфекционный эндокардит — заболевание, вызванное бактериями, в частности стафилококками и стрептококками.

"Опасность представляет инфекционный эндокардит, спровоцированный стафилококками и стрептококками", — пояснила доктор Анастасия Фомичева.

Чтобы снизить риск, важно вовремя лечить заболевания горла и дыхательных путей. Запущенная ангина или хронический тонзиллит могут стать источником серьезных осложнений.

Вирусные инфекции тоже влияют на сердце. Миокардит, воспаление сердечной мышцы, нередко развивается после гриппа, коронавируса или обычной ОРВИ. Симптомы включают усталость, одышку и боли в груди.

Сравнение основных патологий у подростков