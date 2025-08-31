Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:11

Огород как стресс для сердца: когда работа на свежем воздухе может быть опасна

Кардиолог Алексей Никитин: как избежать перегрузки при работе на даче с сердечными заболеваниями

Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями работа в огороде может быть полезной, но только при соблюдении определённых правил. Как объяснил Алексей Никитин, врач-кардиолог, нагрузка должна быть умеренной, чтобы не перегрузить сердце и не спровоцировать ухудшение состояния.

Основные рекомендации для "сердечников":

  1. Дозированная нагрузка: Работать нужно в разумных пределах — не перегружаться, чтобы не вызвать скачки давления. Это должно быть лёгкое движение на свежем воздухе, а не тяжёлые физические нагрузки, такие как подъем тяжестей или копка земли.

  2. Ограничения на вес: Не рекомендуется поднимать более 3-5 кг. Таскание тяжестей может привести к скачкам давления, что опасно для людей с сердечными заболеваниями.

  3. Поза и статическая нагрузка: Избегайте длительных наклонов. Используйте скамейку или инструменты с длинными ручками, чтобы снизить нагрузку на спину и избежать неудобных поз.

  4. Не работайте под солнцем: Работать на огороде не следует в период с 11:00 до 16:00, когда солнце наиболее активно. Перегрев и обезвоживание могут быть опасны для здоровья.

  5. Продолжительность работы: Работайте не более 20-30 минут подряд, а общее время пребывания в огороде не должно превышать 2-3 часов в день.

  6. Обращайте внимание на симптомы: Важно немедленно прекратить работу, если появляется одышка, боль в груди, головокружение, учащённое сердцебиение или сильная потливость. Эти симптомы могут свидетельствовать о перегрузке сердечно-сосудистой системы.

  7. Гигиена и безопасность: Работать следует в широкополой шляпе, с запасом воды и телефоном для экстренной связи под рукой. Также важно не забывать соблюдать график приёма лекарств.

Итог

Работа на свежем воздухе может приносить пользу при сердечно-сосудистых заболеваниях, но важно соблюдать все меры предосторожности, чтобы избежать перегрузок и перегрева. Кардиолог подчеркивает, что нужно работать для удовольствия, а не на износ.

