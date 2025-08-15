Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Паника
Паника
© Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:05

5 минут до успокоения или до реанимации: как отличить панику от инфаркта

Карпенко объяснил, как отличить паническую атаку от сердечного приступа

Различить сердечный приступ и паническую атаку можно по характеру боли и длительности симптомов. Об этом "Газете.Ru" рассказал доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

Как проявляется паническая атака

"Паническая атака, как правило, развивается без внешнего воздействия. Вы можете просто ехать в транспорте или работать за компьютером, и вдруг появляется боль в груди. Она локализована в области сердца, носит колющий характер, может сопровождаться головокружением и, что особенно важно, ощущением нехватки воздуха. Нередко возникает сердцебиение и учащённый пульс", — отметил врач.

Обычно паническая атака длится недолго — не более пяти минут.

Симптомы сердечного приступа

"При сердечном приступе боль ангинозная — давящая, сжимающая, за грудиной. Она может сопровождаться одышкой, учащением или замедлением пульса, перебоями в работе сердца. Ещё один характерный признак — обильный холодный пот", — пояснил Карпенко.

Если приступ стенокардии длится более 20 минут, это может быть признаком острого коронарного синдрома, способного привести к инфаркту миокарда.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Профессор Сафонов: ряд рабочих профессий в России оплачивается выше труда врачей и учителей сегодня в 13:02

В России сварщик зарабатывает больше врача: рынок труда перевернулся

Рабочие профессии в России начинают приносить доход выше, чем у врачей и учителей. Эксперт объяснил, почему так происходит и к чему это приведёт.

Читать полностью » Химическая атака: эксперт предупреждает об опасности спреев от комаров сегодня в 12:43

Репелленты под микроскопом: как выбрать безопасный спрей от комаров – важные предостережения

Эксперт предупреждает об опасности спреев от комаров! Узнайте, какие компоненты в составе репеллентов могут нанести вред здоровью, и как правильно выбирать средства защиты от насекомых.

Читать полностью » В Сочи восемь человек отравились самодельной чачей с метанолом сегодня в 12:18

Метанол вместо веселья: как распознать смертельно опасный алкоголь

В Сочи восемь человек пострадали от отравления чачей с метанолом. Врач рассказала, как распознать опасный алкоголь и защитить себя от смертельной угрозы.

Читать полностью » Восстановление организма во сне: откажитесь от гаджетов перед сном сегодня в 11:43

Секреты вечной молодости: эти привычки на ночь помогут выспаться и сохранить здоровье

Узнайте, как соблюдение режима сна, отказ от гаджетов и полезные ритуалы помогут улучшить качество вашего сна и избавиться от бессонницы. Советы психолога.

Читать полностью » Горенков назвал туберкулёз, рак и диабет среди основных социально значимых болезней сегодня в 11:13

Россияне сами сокращают себе жизнь: эти факторы риска нужно убрать срочно

80% смертей в России связаны с социально значимыми заболеваниями. Врач назвал ключевые факторы риска и объяснил, как можно снизить вероятность болезни.

Читать полностью » Секреты сбалансированного питания: умеренность и польза сегодня в 10:43

Правильное питание: почему важен не только состав, но и внимание к себе

Узнайте о главных мифах о правильном питании! Развенчиваем заблуждения о диетах и "суперфудах", подчеркивая важность сбалансированного рациона, индивидуальных потребностей и умеренности для поддержания здоровья.

Читать полностью » Псковские врачи и белорусские специалисты разработали ИИ для выявления патологии шейки матки сегодня в 10:18

Россия запускает оружие против рака — и оно работает с точностью 92%

В Пскове готовят к тестированию нейросеть для диагностики рака шейки матки, а в России зарегистрировали первую отечественную вакцину от ВПЧ.

Читать полностью » Сколько яиц можно есть в день без вреда для здоровья: мнение эксперта сегодня в 9:29

Можно ли есть яйца каждый день: врач назвала неочевидные противопоказания

Эндокринолог рассказала, сколько яиц безопасно есть в день. Узнайте, как количество влияет на холестерин, потребности спортсменов и общее здоровье.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Александр Карпов: тренировка ног повышает силу и ускоряет обмен веществ
Культура и шоу-бизнес

Стивен Кинг назвал Кристофера Ллойда и Кайла МакЛоклена кандидатами на роль себя в байопике
Туризм

Судебный иск к Диснейленду: как закрытые аттракционы повлияли на решение
Наука и технологии

Новые наблюдения IXPE за черной дырой IGR J17091-3624 вызывают вопросы у астрофизиков
Еда

Как приготовить жаркое из свинины с картошкой: советы
Красота и здоровье

Мята: 5 неожиданных фактов о пользе и вреде ароматной травы – совет врача
Еда

Как приготовить вино из боярышника: советы по использованию ягод
Садоводство

Защита яблонь от монилиоза: сбалансированное питание и устойчивые сорта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru