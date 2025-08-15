5 минут до успокоения или до реанимации: как отличить панику от инфаркта

Различить сердечный приступ и паническую атаку можно по характеру боли и длительности симптомов. Об этом "Газете.Ru" рассказал доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

Как проявляется паническая атака

"Паническая атака, как правило, развивается без внешнего воздействия. Вы можете просто ехать в транспорте или работать за компьютером, и вдруг появляется боль в груди. Она локализована в области сердца, носит колющий характер, может сопровождаться головокружением и, что особенно важно, ощущением нехватки воздуха. Нередко возникает сердцебиение и учащённый пульс", — отметил врач.

Обычно паническая атака длится недолго — не более пяти минут.

Симптомы сердечного приступа

"При сердечном приступе боль ангинозная — давящая, сжимающая, за грудиной. Она может сопровождаться одышкой, учащением или замедлением пульса, перебоями в работе сердца. Ещё один характерный признак — обильный холодный пот", — пояснил Карпенко.

Если приступ стенокардии длится более 20 минут, это может быть признаком острого коронарного синдрома, способного привести к инфаркту миокарда.