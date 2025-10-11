Не усталость и не стресс: симптомы, по которым можно узнать приближающийся инфаркт

Некоторые симптомы нельзя игнорировать — они могут сигнализировать о начале инфаркта. Кардиолог Мария Чайковская рассказала, какие признаки требуют немедленного вызова скорой помощи и какие действия нужно предпринять до приезда врачей.
"Поводом для обращения к врачу должны стать: длительная или периодически возникающая боль, давление или жжение в груди, одышка, холодный пот, головокружение, тошнота, слабость, чувство страха смерти, дискомфорт в шее, спине, руках или челюсти", — пояснила кардиолог Мария Чайковская.
Когда нельзя ждать: главные признаки инфаркта
Боль в груди — главный, но не единственный сигнал сердечного приступа. Она может быть давящей, жгучей или ощущаться как тяжесть. Иногда неприятные ощущения распространяются в левую руку, спину, шею или нижнюю челюсть.
Особое внимание стоит обратить на сочетание симптомов — холодный пот, одышка, головокружение и чувство страха смерти часто сопровождают инфаркт. Эти признаки могут появиться не только при физической нагрузке, но и в состоянии покоя.
"Эти симптомы могут указывать на инфаркт, вне зависимости от того, возникают ли они в состоянии покоя или при небольшой нагрузке", — подчеркнула врач.
При таком состоянии счёт идёт на минуты. Чем раньше пациент получит медицинскую помощь, тем выше шанс избежать осложнений и сохранить жизнь.
Как действовать до приезда скорой
Если вы или кто-то рядом почувствовали сильную боль в груди или одышку, важно не паниковать и сразу вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112.
Пока помощь в пути, врач советует:
-
подготовить документы и открыть дверь;
-
принять удобное положение — сидя с опорой на спину;
-
обеспечить доступ свежего воздуха;
-
не двигаться лишний раз, чтобы не повышать нагрузку на сердце;
-
по согласованию с врачом принять аспирин или нитроглицерин.
"До приезда скорой помощи необходимо подготовить документы, открыть дверь и, если это было согласовано с врачом, принять аспирин или нитроглицерин", — уточнила Чайковская.
Главное — сохранять спокойствие и не пытаться "перетерпеть" боль.
Чего нельзя делать при подозрении на инфаркт
"В таком состоянии нельзя употреблять алкоголь, есть и принимать обезболивающие препараты", — предупредила специалист.
Любые анальгетики могут смазать клиническую картину и затруднить постановку диагноза. Алкоголь и еда увеличивают нагрузку на сердце и могут привести к резкому ухудшению состояния.
Также нельзя самостоятельно садиться за руль, делать резкие движения или пытаться "отлежаться" — промедление в таких случаях может стоить жизни.
Сравнение симптомов: инфаркт и переутомление
|Симптом
|Инфаркт
|Усталость/стресс
|Боль в груди
|Давящая, жгучая, не проходит более 10 минут
|Кратковременная, связана с положением тела
|Одышка
|Часто внезапная, даже в покое
|Только при сильном напряжении
|Холодный пот
|Обильный, липкий
|Редко, обычно после перегрева
|Тошнота и головокружение
|Часто сопровождают приступ
|Редко, проходят быстро
|Боль отдаёт в руку, спину или челюсть
|Да, типичный симптом
|Нет
А что если боль прошла сама?
Если боль стихла, это не повод откладывать визит к врачу. Иногда приступы бывают кратковременными — это может быть предынфарктное состояние. Без обследования определить истинную причину невозможно.
После подобных эпизодов врач обычно назначает ЭКГ, анализ тропонинов, эхокардиографию и консультацию кардиолога. Ранняя диагностика помогает предотвратить повторный приступ.
FAQ
Можно ли вызвать скорую, если боль в груди длится меньше 10 минут?
Да, особенно если она повторяется или сопровождается слабостью и потливостью.
Что делать, если нет аспирина или нитроглицерина?
Главное — обеспечить покой и воздух, дождаться медиков.
Как отличить инфаркт от панической атаки?
При панике пульс учащается, но боль обычно поверхностная и проходит при дыхательных упражнениях.
Почему важно разжевать аспирин?
Так он быстрее попадает в кровь и предотвращает образование тромбов.
Можно ли уснуть после приступа боли в груди?
Нет. Потеря контроля над состоянием опасна — дождитесь осмотра врача.