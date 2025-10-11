Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Врач объясняет риски сердечных заболеваний
Врач объясняет риски сердечных заболеваний
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:17

Не усталость и не стресс: симптомы, по которым можно узнать приближающийся инфаркт

Кардиолог Чайковская предупредила, что боль в груди и холодный пот могут быть признаками инфаркта

Некоторые симптомы нельзя игнорировать — они могут сигнализировать о начале инфаркта. Кардиолог Мария Чайковская рассказала, какие признаки требуют немедленного вызова скорой помощи и какие действия нужно предпринять до приезда врачей.

"Поводом для обращения к врачу должны стать: длительная или периодически возникающая боль, давление или жжение в груди, одышка, холодный пот, головокружение, тошнота, слабость, чувство страха смерти, дискомфорт в шее, спине, руках или челюсти", — пояснила кардиолог Мария Чайковская.

Когда нельзя ждать: главные признаки инфаркта

Боль в груди — главный, но не единственный сигнал сердечного приступа. Она может быть давящей, жгучей или ощущаться как тяжесть. Иногда неприятные ощущения распространяются в левую руку, спину, шею или нижнюю челюсть.

Особое внимание стоит обратить на сочетание симптомов — холодный пот, одышка, головокружение и чувство страха смерти часто сопровождают инфаркт. Эти признаки могут появиться не только при физической нагрузке, но и в состоянии покоя.

"Эти симптомы могут указывать на инфаркт, вне зависимости от того, возникают ли они в состоянии покоя или при небольшой нагрузке", — подчеркнула врач.

При таком состоянии счёт идёт на минуты. Чем раньше пациент получит медицинскую помощь, тем выше шанс избежать осложнений и сохранить жизнь.

Как действовать до приезда скорой

Если вы или кто-то рядом почувствовали сильную боль в груди или одышку, важно не паниковать и сразу вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112.

Пока помощь в пути, врач советует:

  • подготовить документы и открыть дверь;

  • принять удобное положение — сидя с опорой на спину;

  • обеспечить доступ свежего воздуха;

  • не двигаться лишний раз, чтобы не повышать нагрузку на сердце;

  • по согласованию с врачом принять аспирин или нитроглицерин.

"До приезда скорой помощи необходимо подготовить документы, открыть дверь и, если это было согласовано с врачом, принять аспирин или нитроглицерин", — уточнила Чайковская.

Главное — сохранять спокойствие и не пытаться "перетерпеть" боль.

Чего нельзя делать при подозрении на инфаркт

"В таком состоянии нельзя употреблять алкоголь, есть и принимать обезболивающие препараты", — предупредила специалист.

Любые анальгетики могут смазать клиническую картину и затруднить постановку диагноза. Алкоголь и еда увеличивают нагрузку на сердце и могут привести к резкому ухудшению состояния.

Также нельзя самостоятельно садиться за руль, делать резкие движения или пытаться "отлежаться" — промедление в таких случаях может стоить жизни.

Сравнение симптомов: инфаркт и переутомление

Симптом Инфаркт Усталость/стресс
Боль в груди Давящая, жгучая, не проходит более 10 минут Кратковременная, связана с положением тела
Одышка Часто внезапная, даже в покое Только при сильном напряжении
Холодный пот Обильный, липкий Редко, обычно после перегрева
Тошнота и головокружение Часто сопровождают приступ Редко, проходят быстро
Боль отдаёт в руку, спину или челюсть Да, типичный симптом Нет

А что если боль прошла сама?

Если боль стихла, это не повод откладывать визит к врачу. Иногда приступы бывают кратковременными — это может быть предынфарктное состояние. Без обследования определить истинную причину невозможно.

После подобных эпизодов врач обычно назначает ЭКГ, анализ тропонинов, эхокардиографию и консультацию кардиолога. Ранняя диагностика помогает предотвратить повторный приступ.

FAQ

Можно ли вызвать скорую, если боль в груди длится меньше 10 минут?
Да, особенно если она повторяется или сопровождается слабостью и потливостью.

Что делать, если нет аспирина или нитроглицерина?
Главное — обеспечить покой и воздух, дождаться медиков.

Как отличить инфаркт от панической атаки?
При панике пульс учащается, но боль обычно поверхностная и проходит при дыхательных упражнениях.

Почему важно разжевать аспирин?
Так он быстрее попадает в кровь и предотвращает образование тромбов.

Можно ли уснуть после приступа боли в груди?
Нет. Потеря контроля над состоянием опасна — дождитесь осмотра врача.

