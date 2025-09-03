ЭКГ вовремя спасает жизнь: почему важно обследоваться при первых тревожных сигналах

Некоторые симптомы, которые люди часто считают незначительными, могут указывать на серьезные проблемы с сердцем. Кардиолог Юрий Конев в беседе с Pravda. Ru перечислил признаки, способные сигнализировать о приближающемся инфаркте.

Опасные изменения сердечного ритма

Наибольшую тревогу вызывает нерегулярный пульс, когда сердце будто "замирает" или сбивается с привычного ритма. Такие ощущения нельзя игнорировать — это один из ранних признаков надвигающегося инфаркта.

Одышка при нагрузках

Если даже при привычной физической активности появилась одышка, стоит незамедлительно обратиться к врачу. Недостаток кислорода при небольших усилиях говорит о возможных нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы.

Боли и давление в груди

Классическим симптомом является дискомфорт или боль в груди, которая может иррадиировать в лопатку, руку или нижнюю челюсть. Одновременно тревожным сигналом становится повышение артериального давления.

"Если при привычных нагрузках появилась одышка, стоит обратиться к врачу. Опасными сигналами являются повышение артериального давления и дискомфорт в груди. Боль может отдавать в лопатку, руку, челюсть", — отметил Конев.

Отеки и другие признаки

Перед инсультом или инфарктом могут возникать отеки. Они связаны с ухудшением работы сердца и задержкой жидкости в организме.

Диагностика и профилактика

Кардиолог подчеркивает: при появлении подобных симптомов нужно как можно скорее пройти обследование, в первую очередь сделать ЭКГ. Это поможет выявить скрытые нарушения и вовремя предотвратить тяжёлые последствия.

Таким образом, своевременное обращение за медицинской помощью при первых тревожных сигналах может спасти жизнь и снизить риск развития инфаркта.