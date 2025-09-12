Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:12

Сердце под угрозой: сочетание трёх факторов ведёт к катастрофе

Мясников назвал факторы высокого риска инфаркта и инсульта в ближайшие пять лет

Опасность сердечно-сосудистых заболеваний часто недооценивается, хотя именно они остаются одной из главных причин смертности. В эфире программы "О самом главном" врач и телеведущий Александр Мясников подробно рассказал, какие признаки могут указывать на высокий риск инфаркта или инсульта в ближайшие годы.

Основные факторы риска

Одной из зрительниц студии специалист проанализировал результаты анализов и отметил сразу несколько тревожных показателей.

"Избыточный вес, гипертония и преддиабет — мощные факторы риска заболеваний сердца. Вам надо серьезно собой заняться", — сказал Мясников.

К этой группе риска добавился и высокий уровень "плохого" холестерина. Именно сочетание этих факторов значительно увеличивает вероятность развития инфаркта или инсульта в течение ближайших пяти лет.

Что отметил врач

Мясников подчеркнул, что игнорировать такие результаты крайне опасно:

"У вас инфаркт в ближайшие пять лет очень возможен. Или инсульт. Я не шучу (…) Это очень плохо", — заявил он.

По словам специалиста, в подобных случаях необходимо медикаментозное вмешательство. В частности, он рекомендовал пациентке принимать повышенные дозы статинов — препаратов, снижающих уровень холестерина и уменьшающих нагрузку на сосуды.

Почему это важно

Высокий холестерин вместе с лишним весом и нарушением обмена веществ формирует "трио риска", которое постепенно разрушает сосуды и сердце. Подобное состояние развивается незаметно, но может привести к внезапным и тяжелым последствиям. Поэтому врачи советуют регулярно проходить обследования, контролировать давление, уровень сахара и липидов в крови.

Итог

Предупреждение врача еще раз подтверждает: сердечно-сосудистые болезни легче предотвратить, чем лечить. Контроль веса, давления и холестерина, отказ от вредных привычек и своевременные обследования — главные шаги, которые помогут снизить риск инфаркта и инсульта.

