Боль в груди — сигнал бедствия: история спасения мужчины, пережившего инфаркт в тайге

В Тюменской области врачи спасли жизнь мужчине, у которого прямо на рабочем месте случился острый инфаркт миокарда. Инцидент произошёл на одном из месторождений, где пациент внезапно почувствовал сильную боль в груди. Благодаря оперативным действиям фельдшера и слаженной работе специалистов Центра медицины катастроф и Областной больницы № 3 в Тобольске, мужчину удалось вернуть к жизни.
Как развивалась ситуация
Когда у мужчины появились резкие боли за грудиной и признаки сердечного приступа, фельдшер, находившийся рядом, сразу оказал первую помощь и сделал кардиограмму. Снимки были оперативно переданы в Центр медицины катастроф для дистанционной консультации.
После анализа электрокардиограммы и клинической картины врач-кардиолог Ирина Рябинина из Областной больницы № 3 подтвердила диагноз — острый инфаркт миокарда.
Бригада санитарной авиации, в состав которой вошли фельдшеры Наталья Ишимцева и Алина Муштаева, была незамедлительно направлена к месту происшествия.
Помощь ещё в полёте
Медики начали лечение прямо в вертолёте. Пациенту провели обезболивание и начали интенсивную терапию для стабилизации состояния. С учётом тяжести инфаркта было принято решение о проведении тромболитической терапии - процедуре, которая позволяет восстановить кровоток в закупоренной артерии.
Такой метод применяется в первые часы после приступа и значительно повышает шансы на спасение.
Благодаря своевременным действиям врачей и точным диагностическим решениям удалось избежать необратимых осложнений.
Операция и восстановление
После доставки в Областную больницу № 3 Тобольска пациент был направлен в кардиологическое отделение, где ему установили стент для расширения просвета повреждённой артерии и нормализации кровообращения.
Через несколько дней после операции состояние мужчины стабилизировалось, и он был переведён на амбулаторное лечение под наблюдение кардиолога.
Комментарий врачей
Специалисты отметили, что успех операции стал возможен благодаря оперативным действиям всех звеньев медицинской службы - от фельдшера на месте происшествия до специалистов Центра медицины катастроф и команды санитарной авиации.
"Каждая минута при инфаркте решает исход. В данном случае скоординированные действия врачей и быстрая эвакуация позволили спасти пациента", — подчеркнула кардиолог Ирина Рябинина.
Почему важно действовать быстро при инфаркте
При инфаркте миокарда кровоток в одной из артерий, питающих сердце, перекрывается тромбом. Без притока крови участок сердечной мышцы начинает отмирать. Врачи называют первые 90 минут после начала боли "золотым часом”, когда шансы на спасение и полное восстановление наиболее высоки.
Основные признаки инфаркта:
-
резкая боль за грудиной, отдающая в руку, шею или спину;
-
одышка, чувство страха, холодный пот;
-
резкая слабость, головокружение;
-
бледность и нарушение пульса.
Если такие симптомы появились — нужно немедленно вызвать скорую помощь и не пытаться добираться до больницы самостоятельно.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорировать боль в груди, принимая её за усталость.
Последствие: Риск обширного инфаркта и смерти.
Альтернатива: Срочный вызов скорой и приём нитроглицерина до прибытия врачей.
-
Ошибка: Откладывать вызов помощи.
Последствие: Потеря драгоценного времени, развитие необратимых изменений.
Альтернатива: Позвонить в скорую немедленно, даже при сомнительных симптомах.
-
Ошибка: Самостоятельно принимать обезболивающие.
Последствие: Смазывание картины болезни, затруднение диагностики.
Альтернатива: Доверить лечение врачам, сообщить обо всех симптомах.
Значение санитарной авиации
Санавиация — важнейший элемент экстренной медицины, особенно в труднодоступных районах. Благодаря ей медицинская помощь может быть оказана уже в воздухе, что многократно увеличивает шансы на спасение пациентов с инсультами, инфарктами и травмами.
В Тюменской области санитарная авиация ежегодно проводит сотни вылетов, доставляя больных из отдалённых населённых пунктов в региональные центры.