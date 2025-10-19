Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Китайские врачи с пациентом
Китайские врачи с пациентом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:43

Боль в груди — сигнал бедствия: история спасения мужчины, пережившего инфаркт в тайге

В Тюменской области врачи спасли мужчину с острым инфарктом прямо на рабочем месте

В Тюменской области врачи спасли жизнь мужчине, у которого прямо на рабочем месте случился острый инфаркт миокарда. Инцидент произошёл на одном из месторождений, где пациент внезапно почувствовал сильную боль в груди. Благодаря оперативным действиям фельдшера и слаженной работе специалистов Центра медицины катастроф и Областной больницы № 3 в Тобольске, мужчину удалось вернуть к жизни.

Как развивалась ситуация

Когда у мужчины появились резкие боли за грудиной и признаки сердечного приступа, фельдшер, находившийся рядом, сразу оказал первую помощь и сделал кардиограмму. Снимки были оперативно переданы в Центр медицины катастроф для дистанционной консультации.

После анализа электрокардиограммы и клинической картины врач-кардиолог Ирина Рябинина из Областной больницы № 3 подтвердила диагноз — острый инфаркт миокарда.

Бригада санитарной авиации, в состав которой вошли фельдшеры Наталья Ишимцева и Алина Муштаева, была незамедлительно направлена к месту происшествия.

Помощь ещё в полёте

Медики начали лечение прямо в вертолёте. Пациенту провели обезболивание и начали интенсивную терапию для стабилизации состояния. С учётом тяжести инфаркта было принято решение о проведении тромболитической терапии - процедуре, которая позволяет восстановить кровоток в закупоренной артерии.

Такой метод применяется в первые часы после приступа и значительно повышает шансы на спасение.

Благодаря своевременным действиям врачей и точным диагностическим решениям удалось избежать необратимых осложнений.

Операция и восстановление

После доставки в Областную больницу № 3 Тобольска пациент был направлен в кардиологическое отделение, где ему установили стент для расширения просвета повреждённой артерии и нормализации кровообращения.

Через несколько дней после операции состояние мужчины стабилизировалось, и он был переведён на амбулаторное лечение под наблюдение кардиолога.

Комментарий врачей

Специалисты отметили, что успех операции стал возможен благодаря оперативным действиям всех звеньев медицинской службы - от фельдшера на месте происшествия до специалистов Центра медицины катастроф и команды санитарной авиации.

"Каждая минута при инфаркте решает исход. В данном случае скоординированные действия врачей и быстрая эвакуация позволили спасти пациента", — подчеркнула кардиолог Ирина Рябинина.

Почему важно действовать быстро при инфаркте

При инфаркте миокарда кровоток в одной из артерий, питающих сердце, перекрывается тромбом. Без притока крови участок сердечной мышцы начинает отмирать. Врачи называют первые 90 минут после начала боли "золотым часом”, когда шансы на спасение и полное восстановление наиболее высоки.

Основные признаки инфаркта:

  • резкая боль за грудиной, отдающая в руку, шею или спину;

  • одышка, чувство страха, холодный пот;

  • резкая слабость, головокружение;

  • бледность и нарушение пульса.

Если такие симптомы появились — нужно немедленно вызвать скорую помощь и не пытаться добираться до больницы самостоятельно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать боль в груди, принимая её за усталость.
    Последствие: Риск обширного инфаркта и смерти.
    Альтернатива: Срочный вызов скорой и приём нитроглицерина до прибытия врачей.

  • Ошибка: Откладывать вызов помощи.
    Последствие: Потеря драгоценного времени, развитие необратимых изменений.
    Альтернатива: Позвонить в скорую немедленно, даже при сомнительных симптомах.

  • Ошибка: Самостоятельно принимать обезболивающие.
    Последствие: Смазывание картины болезни, затруднение диагностики.
    Альтернатива: Доверить лечение врачам, сообщить обо всех симптомах.

Значение санитарной авиации

Санавиация — важнейший элемент экстренной медицины, особенно в труднодоступных районах. Благодаря ей медицинская помощь может быть оказана уже в воздухе, что многократно увеличивает шансы на спасение пациентов с инсультами, инфарктами и травмами.

В Тюменской области санитарная авиация ежегодно проводит сотни вылетов, доставляя больных из отдалённых населённых пунктов в региональные центры.

