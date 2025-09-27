Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сердце
Сердце
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:35

Сердце превратилось в хаос, но дефибриллятор включил его заново

В Иванове врачи скорой помощи спасли женщину с инфарктом и клинической смертью

Каждая минута при инфаркте миокарда может стоить жизни. Чем быстрее человек получает медицинскую помощь, тем выше шанс сохранить здоровье и избежать тяжёлых осложнений. История, которая произошла в Иванове, наглядно показывает, насколько важны правильные действия пациента и профессионализм врачей.

"Женщина потеряла сознание, произошло нарушение сердечной и дыхательной деятельности — клиническая смерть. На ЭКГ зафиксировано жизнеугрожающее состояние — фибрилляция желудочков. Дальше все словно в фильме: дефибриллятор, разряд, удар", — рассказали медики бригады скорой помощи Наталья Саврасова, Андрей Спиридонов и Евгений Ермолаев.

Как врачи спасли пациентку

Женщина вызвала скорую помощь сразу после появления симптомов: сильной боли за грудиной, слабости и потливости. Прибывшие врачи сняли электрокардиограмму и диагностировали инфаркт миокарда. Через несколько минут у пациентки наступила клиническая смерть, но после трёх циклов реанимации и разрядов дефибриллятора сердечный ритм удалось восстановить. Женщину доставили в региональный сосудистый центр.

Сравнение: время и исход при инфаркте

Время до начала помощи Вероятность выживания
Первые 5 минут До 90%
6-10 минут Около 50%
Более 10 минут Менее 10%
Более 20 минут Шанс на спасение минимален

А что если инфаркт случился вне дома?

На улице, в транспорте или на работе особенно важно, чтобы окружающие знали правила оказания помощи: вызвать скорую, обеспечить доступ воздуха, при необходимости начать массаж сердца.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетолог Алвес: средняя обжарка кофе сохраняет больше антиоксидантов сегодня в 9:22

Кофейная ошибка: привычный способ заваривания может повысить холестерин

Как из любимого напитка извлечь максимум пользы: советы диетолога о выборе зерна, способе заваривания и полезных добавках.

Читать полностью » Жевание жвачки может повлиять на здоровье, предупреждает врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух сегодня в 9:14

Как не стать зависимым от жвачки: полезные советы для вашего желудка и зубов

Жевательная резинка может показаться безобидной, но её регулярное использование имеет серьёзные последствия для здоровья. Узнайте, какие риски существуют и как использовать её безопасно.

Читать полностью » Зелёный чай снижает риск инсульта и укрепляет сердечно-сосудистую систему — сообщил доктор Крутик Нанавати сегодня в 8:30

Напиток, который старше пирамид и моложе кофе: почему именно зелёный чай можно пить каждый день

Зелёный чай называют напитком здоровья. Но действительно ли его можно пить каждый день? Узнайте всё о его плюсах и ограничениях.

Читать полностью » Врач Сысоева: включение яркого света по утрам помогает легче проснуться сегодня в 8:18

Утро крадёт силы: почему осенью проснуться тяжелее, чем летом

Простые упражнения, дыхательная гимнастика и свет помогут быстро проснуться и зарядиться энергией даже в тёмное время года.

Читать полностью » Простудные заболевания можно предотвратить с помощью вакцинации и соблюдения гигиенических норм, советует Анна Торосянц сегодня в 8:14

Иммунитет под защитой: вакцинация, витамины и физкультура — и никаких болезней этой зимой

Как укрепить иммунитет в сезон простуд и снизить риск заболеваний? Ознакомьтесь с полезными советами от экспертов для поддержания здоровья в холодное время года.

Читать полностью » Тропический фрукт гравиола улучшает обмен веществ и помогает контролировать вес — отмечают диетологи сегодня в 7:16

Антиоксидантная бомба с Карибов: как гравиола влияет на иммунитет и метаболизм

Гравиола — тропический фрукт с мягкой мякотью и необычным вкусом. Почему её считают афродизиаком природы и какие у неё ограничения?

Читать полностью » Регулярная физическая активность и отказ от вейпов повышают репродуктивное здоровье мужчин — советует Павел Базанов сегодня в 7:14

Как не стать главным героем фильма о бесплодии: советы для современных мужчин

Средний возраст возникновения мужского бесплодия в России снизился. Узнайте, какие факторы влияют на репродуктивное здоровье мужчин и как сохранить фертильность.

Читать полностью » Врач Ледяев: эффективность лекарства зависит от соблюдения схемы приёма сегодня в 7:08

Холодильник, полка или сумка: где таблетки превращаются в яд

Почему эффективность таблеток зависит не только от состава, но и от того, как пациент их принимает и хранит.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Национальный парк Чешская Швейцария с Правчицкими воротами популярен у туристов в Чехии
Еда

Запекание курицы с мёдом и горчицей в духовке обеспечивает равномерное прожаривание
Еда

Котлеты с сыром и помидорами в духовке получаются сочными
Дом

Лист стальной оцинкованный: свойства, производство и области применения
Дом

Зонирование и перепланировка однушки: дизайнеры назвали популярные решения
Дом

Скандинавский стиль в интерьере: основные особенности и материалы
Питомцы

Рыбий жир снижает риск заболеваний суставов у собак на 45%
Дом

Закон о перепланировке балкона: разъяснения по ЖК РФ и постановлениям Москвы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet