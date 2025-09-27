Сердце превратилось в хаос, но дефибриллятор включил его заново

Каждая минута при инфаркте миокарда может стоить жизни. Чем быстрее человек получает медицинскую помощь, тем выше шанс сохранить здоровье и избежать тяжёлых осложнений. История, которая произошла в Иванове, наглядно показывает, насколько важны правильные действия пациента и профессионализм врачей.

"Женщина потеряла сознание, произошло нарушение сердечной и дыхательной деятельности — клиническая смерть. На ЭКГ зафиксировано жизнеугрожающее состояние — фибрилляция желудочков. Дальше все словно в фильме: дефибриллятор, разряд, удар", — рассказали медики бригады скорой помощи Наталья Саврасова, Андрей Спиридонов и Евгений Ермолаев.

Как врачи спасли пациентку

Женщина вызвала скорую помощь сразу после появления симптомов: сильной боли за грудиной, слабости и потливости. Прибывшие врачи сняли электрокардиограмму и диагностировали инфаркт миокарда. Через несколько минут у пациентки наступила клиническая смерть, но после трёх циклов реанимации и разрядов дефибриллятора сердечный ритм удалось восстановить. Женщину доставили в региональный сосудистый центр.

Сравнение: время и исход при инфаркте