Сердце превратилось в хаос, но дефибриллятор включил его заново
Каждая минута при инфаркте миокарда может стоить жизни. Чем быстрее человек получает медицинскую помощь, тем выше шанс сохранить здоровье и избежать тяжёлых осложнений. История, которая произошла в Иванове, наглядно показывает, насколько важны правильные действия пациента и профессионализм врачей.
"Женщина потеряла сознание, произошло нарушение сердечной и дыхательной деятельности — клиническая смерть. На ЭКГ зафиксировано жизнеугрожающее состояние — фибрилляция желудочков. Дальше все словно в фильме: дефибриллятор, разряд, удар", — рассказали медики бригады скорой помощи Наталья Саврасова, Андрей Спиридонов и Евгений Ермолаев.
Как врачи спасли пациентку
Женщина вызвала скорую помощь сразу после появления симптомов: сильной боли за грудиной, слабости и потливости. Прибывшие врачи сняли электрокардиограмму и диагностировали инфаркт миокарда. Через несколько минут у пациентки наступила клиническая смерть, но после трёх циклов реанимации и разрядов дефибриллятора сердечный ритм удалось восстановить. Женщину доставили в региональный сосудистый центр.
Сравнение: время и исход при инфаркте
|Время до начала помощи
|Вероятность выживания
|Первые 5 минут
|До 90%
|6-10 минут
|Около 50%
|Более 10 минут
|Менее 10%
|Более 20 минут
|Шанс на спасение минимален
А что если инфаркт случился вне дома?
На улице, в транспорте или на работе особенно важно, чтобы окружающие знали правила оказания помощи: вызвать скорую, обеспечить доступ воздуха, при необходимости начать массаж сердца.
