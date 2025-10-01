Инфаркт и инсульт не приходят внезапно: 99% людей получают предупреждение от организма

Инфаркт и инсульт нередко воспринимаются как внезапные беды, которые обрушиваются на человека без предупреждения. Но международное исследование показало: почти всегда организм заранее подает сигналы, которые важно уметь распознавать. Научная работа с участием специалистов из США и Южной Кореи охватила данные более девяти миллионов пациентов и позволила выявить закономерности, которые могут спасти тысячи жизней.

"Исследование подтвердило, что сердечно-сосудистые заболевания не появляются внезапно и не поражают людей без предшествующих проблем со здоровьем", — цитирует Daily Mail слова ученых.

Какие признаки встречаются чаще всего

По результатам анализа, у 99% людей, перенесших сердечно-сосудистый криз, заранее фиксировался хотя бы один тревожный симптом.

Главным предвестником стало повышенное артериальное давление: оно встречалось у девяти из десяти пациентов. Но этим список не ограничивается. Чаще всего у людей выявляли и другие факторы риска: высокий уровень сахара в крови и повышенный холестерин.

Такие показатели могут годами оставаться без выраженных симптомов, но именно они постепенно разрушают сосуды, ускоряют развитие атеросклероза и повышают нагрузку на сердце. Поэтому регулярные обследования — лучший способ не упустить момент.

Сравнение ключевых факторов риска