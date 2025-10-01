Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Инсульт
Инсульт
© Freepik by peoplecreations is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:33

Инфаркт и инсульт не приходят внезапно: 99% людей получают предупреждение от организма

Исследование с участием США и Южной Кореи выявило признаки, предшествующие инсульту и инфаркту

Инфаркт и инсульт нередко воспринимаются как внезапные беды, которые обрушиваются на человека без предупреждения. Но международное исследование показало: почти всегда организм заранее подает сигналы, которые важно уметь распознавать. Научная работа с участием специалистов из США и Южной Кореи охватила данные более девяти миллионов пациентов и позволила выявить закономерности, которые могут спасти тысячи жизней.

"Исследование подтвердило, что сердечно-сосудистые заболевания не появляются внезапно и не поражают людей без предшествующих проблем со здоровьем", — цитирует Daily Mail слова ученых.

Какие признаки встречаются чаще всего

По результатам анализа, у 99% людей, перенесших сердечно-сосудистый криз, заранее фиксировался хотя бы один тревожный симптом.
Главным предвестником стало повышенное артериальное давление: оно встречалось у девяти из десяти пациентов. Но этим список не ограничивается. Чаще всего у людей выявляли и другие факторы риска: высокий уровень сахара в крови и повышенный холестерин.

Такие показатели могут годами оставаться без выраженных симптомов, но именно они постепенно разрушают сосуды, ускоряют развитие атеросклероза и повышают нагрузку на сердце. Поэтому регулярные обследования — лучший способ не упустить момент.

Сравнение ключевых факторов риска

Фактор риска Как проявляется Возможные последствия
Высокое давление Головные боли, шум в ушах, усталость Гипертония, инсульт, инфаркт
Высокий сахар Жажда, учащенное мочеиспускание, резкая усталость Диабет, повреждение сосудов
Повышенный холестерин Часто без симптомов Атеросклероз, закупорка сосудов

Советы шаг за шагом: как снизить риски

  1. Раз в год проходите обследование у терапевта и сдавайте анализы на сахар и липидный профиль.

  2. Измеряйте давление дома — современные электронные тонометры доступны и просты в использовании.

  3. Уменьшите количество соли: оптимально — не более 5 граммов в сутки.

  4. Добавьте в рацион овощи, рыбу, цельнозерновые продукты и растительные масла.

  5. Минимизируйте употребление трансжиров и фастфуда.

  6. Найдите вид физической активности по душе: прогулки, плавание, велосипед или йога.

  7. Контролируйте вес и уровень стресса: практики дыхания и медитация реально помогают.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование повышенного давления → хроническая гипертония, инсульт → регулярное измерение давления и своевременный прием назначенных препаратов.

  • Привычка перекусывать сладким → скачки сахара, предиабет → замена быстрых углеводов на орехи, фрукты и цельнозерновые продукты.

  • Отсутствие физической активности → набор веса, слабые сосуды → ежедневные прогулки по 30 минут или домашний фитнес.

А что если человек молод?

Раньше инфаркт и инсульт считались болезнями пожилых. Но последние годы все больше госпитализаций фиксируется среди людей 30-40 лет. Причины — малоподвижный образ жизни, стресс и несбалансированное питание. Молодой возраст уже не является гарантией защиты, поэтому заботиться о сердце нужно с юности.

FAQ

Как выбрать правильный тонометр для дома?
Лучше всего подходят автоматические приборы с манжетой на плечо. Они точнее запястных моделей.

Сколько стоит базовое обследование сердца и сосудов?
Комплекс анализа крови, ЭКГ и консультация терапевта — от 3 до 7 тысяч рублей в зависимости от клиники.

Что лучше для снижения давления — лекарства или образ жизни?
При начальных стадиях гипертонии помогают диета и спорт. Но если врач назначил препараты, отменять их самостоятельно нельзя.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Горн назвала пользу регулярного употребления рыбы для иммунитета и сосудов сегодня в 8:37

Рыба дважды в неделю спасает сердце и мозг: врачи назвали главные виды для здоровья

Рыба — ценный продукт для сердца, сосудов и иммунитета. Как выбрать подходящий сорт и что приготовить, чтобы понравилось всей семье?

Читать полностью » Генетика и нехватка витаминов названы главными причинами ранней седины сегодня в 8:29

Снежная буря в двадцать пять: почему волосы предают молодость раньше срока

Седина может появиться уже в 20 лет. Какие привычки ускоряют её появление и как можно замедлить процесс — читайте в материале.

Читать полностью » Врач Айгуль Арсланова: пропуск завтрака повышает риск ожирения и болезней сердца сегодня в 1:13

От лёгкого голода до проблем с сердцем: скрытые риски привычки не есть по утрам

Что происходит с организмом, если регулярно отказываться от завтрака, и какие простые решения помогут сделать утро здоровым.

Читать полностью » Жирная пища повышает риск инфаркта и инсульта сегодня в 0:37

Сердце в ловушке фастфуда: продукты, которые тихо запускают обратный отсчёт до инфаркта

Как еда влияет на сердце и сосуды, какие продукты лучше исключить и чем их заменить — подробный разбор с советами и фактами.

Читать полностью » Белый уходит на второй план в палитре осени-2025, овсяные и коричневые выходят в базу вчера в 23:40

Гардероб осени делится на два лагеря: "тишина" и "электрошум"

Осень-2025 удивляет контрастами: узнайте, как сочетать нейтральные цвета и яркие акценты для идеального гардероба без лишних затрат.

Читать полностью » Ортостоматолог: привычка быстро глотать пищу перегружает желудок вчера в 23:26

Жевать — значит лечить: как простое движение спасает от асимметрии и гастрита

Почему важно жевать пищу обеими сторонами и сколько раз нужно пережёвывать каждый кусок? Стоматолог объяснила последствия ошибок.

Читать полностью » Эксперт: прокрастинация — это не лень, а защитный механизм мозга вчера в 22:44

Вдохновения не будет: как начать работу, даже если нет сил и желания

Почему мы откладываем дела и как перестать саботировать себя? Психолог объяснила причины прокрастинации и предложила простые техники.

Читать полностью » Дерматолог Сина Гадири: очищающие щётки нарушают кожный барьер и провоцируют акне вчера в 22:27

Красота ценой морщин: уходовые ошибки, которые превращают лицо в мишень

Некоторые продукты для ухода за кожей могут вызвать раздражение, ускорить старение и навредить защитному барьеру. Узнайте, какие средства исключить и чем их заменить.

Читать полностью »

Новости
Дом

Рамен-шопы в Корее, Китае и Японии: зачем люди едят лапшу сразу после покупки
Культура и шоу-бизнес

Пенсия Юрия Лозы уменьшилась до 16 тысяч рублей
Туризм

Кухня в стиле хай-тек: особенности дизайна, материалы и освещение
Туризм

Эксперты назвали главные блюда вьетнамской кухни для гастротуристов
Культура и шоу-бизнес

Психолог Самбурский объяснил причину одиночества Стаса Пьехи
Дом

Ремонт прихожей: плитка, ламинат и линолеум для зоны у входа
Наука

NASA и ESA разрабатывают технологии защиты Земли от астероидов и космических угроз
Садоводство

Подсолнухи привлекают жуков, моль и птиц, повреждающих листья и семена
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet