Боль в сердце
© Freepik by shayne_ch13 is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:10

Симптомы инфаркта, которые легко принять за усталость

Кардиолог Мярина объяснила рост числа инфарктов у людей 25–30 лет

Врачи всё чаще фиксируют инфаркты у людей 25-30 лет. Заведующая кардиологическим отделением Якутской республиканской клинической больницы Лилия Мярина объясняет, что причина в комплексе факторов.

Опасный набор привычек

"Курение, сидячий образ жизни, фастфуд, хронический стресс, недосып и бесконечный кофе "на нервах" — идеальный коктейль для раннего атеросклероза", — говорит врач.

Ситуацию усугубляет наследственность: если у родителей были инфаркты или инсульты в молодом возрасте, риск выше. Ещё одна проблема — игнорирование симптомов. Молодые люди часто списывают тревожные признаки на усталость или боли от долгой работы за компьютером, хотя в этот момент уже может развиваться ишемическая болезнь сердца.

Скрытые сигналы сердца

Симптомы, на которые важно обратить внимание:

  • одышка при небольшой нагрузке;
  • ночное чувство тревоги;
  • сдавливание или дискомфорт в груди, отдающий в спину, шею, челюсть или руку.

"Важно прислушиваться к себе и не списывать всё на стресс или усталость", — подчёркивает Лилия Мярина.

Профилактика инфаркта

Для снижения риска необходимы:

  • регулярная физическая активность;
  • сбалансированное питание;
  • отказ от вредных привычек;
  • контроль давления, холестерина и сахара хотя бы раз в год.

