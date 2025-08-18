Симптомы инфаркта, которые легко принять за усталость
Врачи всё чаще фиксируют инфаркты у людей 25-30 лет. Заведующая кардиологическим отделением Якутской республиканской клинической больницы Лилия Мярина объясняет, что причина в комплексе факторов.
Опасный набор привычек
"Курение, сидячий образ жизни, фастфуд, хронический стресс, недосып и бесконечный кофе "на нервах" — идеальный коктейль для раннего атеросклероза", — говорит врач.
Ситуацию усугубляет наследственность: если у родителей были инфаркты или инсульты в молодом возрасте, риск выше. Ещё одна проблема — игнорирование симптомов. Молодые люди часто списывают тревожные признаки на усталость или боли от долгой работы за компьютером, хотя в этот момент уже может развиваться ишемическая болезнь сердца.
Скрытые сигналы сердца
Симптомы, на которые важно обратить внимание:
- одышка при небольшой нагрузке;
- ночное чувство тревоги;
- сдавливание или дискомфорт в груди, отдающий в спину, шею, челюсть или руку.
"Важно прислушиваться к себе и не списывать всё на стресс или усталость", — подчёркивает Лилия Мярина.
Профилактика инфаркта
Для снижения риска необходимы:
- регулярная физическая активность;
- сбалансированное питание;
- отказ от вредных привычек;
- контроль давления, холестерина и сахара хотя бы раз в год.
