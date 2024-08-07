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Врач Лебедев: избыток никотиновой кислоты увеличивает риск проблем с сердцем
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Приведет к инсульту и инфаркту: врач выделил последствия переизбытка никотиновой кислоты в организме

Врач Лебедев: избыток никотиновой кислоты увеличивает риск проблем с сердцем

Избыток никотиновой кислоты (витамина В3) может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая повышенный риск инсульта и инфаркта на 60%, как указал Михаил Лебедев, эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Роспотребнадзора. Он отметил, что из-за широкого распространения этого витамина в пищевых продуктах и БАДах, часто встречается его переизбыток в организме, сообщает Газета.Ру.

Помимо сердечно-сосудистых рисков, переизбыток никотиновой кислоты может вызвать изменения пигментации кожи, тошноту и повышенную утомляемость. Это подчеркивает важность лабораторного контроля и корректировки диеты, особенно для людей из группы риска.

Фото: commons.wikimedia.org/Schekinov Alexey Victorovich (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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