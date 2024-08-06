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В России создали нейросеть для диагностики стресса по биомедицинским данным
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Российские исследователи разработали уникальную нейросеть для диагностики стресса

В России создали нейросеть для диагностики стресса по биомедицинским данным

Ученые из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали нейросеть для диагностики стресса, используя данные о работе сердца и изменениях электрических свойств кожи. Нейросеть объединяет информацию от электрокардиограммы и электродермальной активности, достигая точности в диагностике до 99,6%, сообщает Газета.Ру.

Это позволяет точно и быстро определять моменты стресса у человека. Разработка может быть полезна для мониторинга состояния специалистов с высокой рабочей нагрузкой, таких как диспетчеры, пилоты и водители.

Фото: commons.wikimedia.org/Alaa Najjar (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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