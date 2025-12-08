Полгода после трансплантации: первый приморский пациент после пересадки сердца стал дедушкой

История пациента, пережившего трансплантацию сердца и спустя несколько месяцев ставшего дедушкой, стала заметным примером того, как высокотехнологичная медицина меняет судьбы людей на Дальнем Востоке. Об этом сообщает Приморская краевая больница в своём Telegram-канале, рассказывая о восстановлении Виктора Марченко — первого в регионе человека, перенёсшего такую операцию.

Путь к пересадке сердца

Виктор Марченко долгие годы жил с тяжёлым заболеванием сердца, и трансплантация оставалась единственным способом сохранить ему жизнь. Операцию провели специалисты Приморской краевой больницы № 1 почти полгода назад, и она стала уникальной для региона, поскольку ранее такие вмешательства здесь не выполнялись. Сам процесс реабилитации требовал времени, наблюдения и аккуратной адаптации к новым условиям.

Врачи подчёркивали, что состояние пациента стабилизировалось, а динамика восстановления оказалась выше ожидаемой. Для медицинского коллектива этот случай стал показателем того, что внедрение трансплантационных технологий в крае не только оправдано, но и жизненно важно для пациентов с тяжёлыми заболеваниями.

Новая жизнь после операции

"Виктор Марченко почти полгода живет с чужим сердцем, что не мешает ему радоваться каждому новому дню, а недавно необычный приморский пациент, сам папа четверых детей, стал счастливым дедушкой", — отмечают врачи.

Рождение внучки Евы придало восстановлению особый смысл — Виктор ежедневно гуляет на свежем воздухе и с нетерпением ждёт вечеров, когда дочь приносит малышку в гости.

Семейная поддержка усилила эффект медицинской помощи, и новый статус дедушки стал важной частью его психологической адаптации. Марченко рассказывает врачам, что наслаждается временем с ребёнком, а прогулки и совместные игры помогают ему чувствовать уверенность после перенесённой операции.

Возвращение к активной жизни

После выписки Виктор вернулся к давнему увлечению — конструированию техники. Он начал собирать вездеход, создавая машину с нуля. Работа над рамой близится к завершению, и проект задуман как пятиместный, чтобы вся семья могла ездить на рыбалку. Строительство собственной техники стало для него не просто хобби, а частью процесса восстановления, который помогает сохранять физическую активность и жизненный тонус.

И пример Марченко показывает, что даже после тяжёлых диагнозов можно обрести новые роли и новые цели. отмечают специалисты.