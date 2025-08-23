Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Человеческой сердце
Человеческой сердце
© commons.wikimedia.org by Patrick J. Lynch, medical illustrator is licensed under CC BY 2.5
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:03

Молекулярное чудо: как один ген заставляет сердце лечить себя само

Учёные обнаружили ген PSAT1, способный запускать регенерацию сердца после инфаркта

Исследователи из Медицинской школы Льюиса Каца обнаружили, что активация гена PSAT1 запускает восстановление сердечной ткани после инфаркта. Это открытие может изменить подход к лечению сердечной недостаточности.

Как работает ген?

PSAT1 активен в эмбриональный период, помогая клеткам расти, но у взрослых он "молчит". Учёные использовали модифицированную мРНК (modRNA), чтобы доставить ген в повреждённые ткани сердца у мышей. Результат впечатляет:

  • усилилось деление кардиомиоцитов (клеток сердечной мышцы).
  • уменьшилось рубцевание.
  • образовались новые кровеносные сосуды.

Ген PSAT1 стимулирует выработку серина — аминокислоты, защищающей клетки от стресса и восстанавливающей ДНК. Ключевую роль играет белок YAP1: без него эффект пропадает.

Технология будущего

Метод modRNA, ранее применявшийся в мРНК-вакцинах (например, против COVID-19), безопасен: он не изменяет ДНК, а лишь временно активирует нужные гены.

Учёные уверены: этот подход может лечь в основу терапии, направленной не просто на поддержку сердца, а на его полное восстановление.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Франция усилила стратегическое сдерживание испытанием гиперзвукового планера V-MAX сегодня в 17:36

Франция испытала гиперзвуковое оружие — союзники и противники насторожились

Франция испытала гиперзвуковой планер V-MAX, способный менять стратегический баланс и укреплять её позиции среди мировых военных держав.

Читать полностью » В Польше у Свиноуйсьце нашли крупнейшее месторождение нефти и газа — Central European Petroleum сегодня в 17:29

Балтийское море хранит секрет: в Польше обнаружено богатство, которого хватит на десятилетия

Канадская компания обнаружила в Балтийском море гигантское месторождение нефти и газа. Почему находка может изменить будущее Польши на десятилетия?

Читать полностью » Учёные UCLA объяснили механизм моргания и его роль в защите глаза сегодня в 17:25

Слепота за 5 лет: как сухость глаз разрушает зрение без предупреждения

Учёные UCLA раскрыли секрет работы века: оказалось, моргание сложнее, чем кажется. Это открытие поможет создать протезы для людей, утративших способность закрывать глаза. Читайте, как биомеханика спасает зрение.

Читать полностью » NASA подключило Mars Reconnaissance Orbiter для изучения межзвёздного объекта с аномальной траекторией сегодня в 17:22

Космос приготовил сюрприз: загадочный межзвездный объект идёт к Юпитеру и Венере

Учёные спорят о происхождении межзвёздного объекта 3I/ATLAS. Гарвардский профессор выдвинул гипотезу, что это может быть инопланетный зонд.

Читать полностью » Конгрессмен Майк Тернер предупредил об угрозе ядерного противоспутникового оружия России сегодня в 17:18

Тайная война в космосе: парад Победы стал сигналом для всего мира

Хакеры показали парад в Москве вместо украинских каналов. Как спутники стали новой целью атак, а Луна — ареной борьбы за власть и ресурсы?

Читать полностью » Учёные обнаружили три новых вида хищных сумчатых в окаменелостях Австралии сегодня в 17:15

Австралия до кенгуру: когда континент принадлежал крошечным монстрам

Ученые обнаружили три новых вида древних хищных сумчатых, живших 25 млн лет назад. Как они изменили представления об эволюции Австралии? Читайте о неожиданных находках палеонтологов.

Читать полностью » Компания Voltfang начала промышленное производство систем хранения энергии из батарей в Германии сегодня в 17:02

Из отходов в энергию: что делают с отслужившими батареями в Европе

Немецкая Voltfang даёт батареям от электромобилей вторую жизнь, превращая их в накопители зелёной энергии. Смогут ли такие проекты изменить энергетику Европы?

Читать полностью » Астрофизики подтвердили существование космических магистралей между звёздами сегодня в 16:55

Горячие нити в ледяном космосе: что связывает нас с другими мирами

Учёные обнаружили межзвёздные туннели, связывающие Солнечную систему с далёкими звёздами. Как это меняет наше понимание галактики? Новые данные телескопа eROSITA раскрывают удивительную структуру космоса.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи нашли античный квартал на площади Венеции во время работ на линии C метро
Авто и мото

Механики объяснили, почему водородная очистка не убирает застаревший нагар
Садоводство

Агрономы объяснили, чем опасен переизбыток удобрений для комнатных и садовых культур
Туризм

Эксперты: заочное решение по делу против Turkish Airlines может быть оспорено авиакомпанией
Еда

Роскачество: салат с майонезом опасен в жару из-за риска заражения кишечной палочкой
Спорт и фитнес

Тренер посоветовала, как адаптировать нагрузку при летнем беге
Красота и здоровье

Исследование: рост спроса на готовую еду связан с изменением семейных традиций
Питомцы

Ветеринары рассказали, можно ли кормить кошек рыбой и чем это опасно
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru