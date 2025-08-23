Молекулярное чудо: как один ген заставляет сердце лечить себя само

Исследователи из Медицинской школы Льюиса Каца обнаружили, что активация гена PSAT1 запускает восстановление сердечной ткани после инфаркта. Это открытие может изменить подход к лечению сердечной недостаточности.

Как работает ген?

PSAT1 активен в эмбриональный период, помогая клеткам расти, но у взрослых он "молчит". Учёные использовали модифицированную мРНК (modRNA), чтобы доставить ген в повреждённые ткани сердца у мышей. Результат впечатляет:

усилилось деление кардиомиоцитов (клеток сердечной мышцы).

уменьшилось рубцевание.

образовались новые кровеносные сосуды.

Ген PSAT1 стимулирует выработку серина — аминокислоты, защищающей клетки от стресса и восстанавливающей ДНК. Ключевую роль играет белок YAP1: без него эффект пропадает.

Технология будущего

Метод modRNA, ранее применявшийся в мРНК-вакцинах (например, против COVID-19), безопасен: он не изменяет ДНК, а лишь временно активирует нужные гены.

Учёные уверены: этот подход может лечь в основу терапии, направленной не просто на поддержку сердца, а на его полное восстановление.