Лёгкое вздутие — тяжёлые последствия: сердце может просить помощи
Когда внезапно появляется тяжесть в груди или вздутие живота, большинство людей думают о проблемах с пищеварением. Однако врачи всё чаще предупреждают: подобные симптомы могут маскировать куда более серьёзное состояние — сердечный приступ. Нередко пациенты обращаются за помощью слишком поздно, считая, что это всего лишь газы или несварение.
О том, почему важно не игнорировать такие проявления и как отличить расстройство желудка от сердечных проблем, рассказал доктор Навин Бхамри, кардиолог с более чем 20-летним опытом работы из больницы Max Super Speciality Hospital в Дели.
"Какие симптомы помогают нам отличить газ от сердечного приступа? Многие люди этого не знают. В Индии симптомы газообразования очень распространены. Люди часто чувствуют вздутие живота и предполагают, что это просто газы, без боли в груди. Тем не менее, эти симптомы могут имитировать симптомы сердечного приступа", — отметил кардиолог Навин Бхамри.
Почему путают сердечный приступ с пищеварительными проблемами
Боль или тяжесть в груди редко вызывает настороженность у людей, особенно если она сопровождается отрыжкой или вздутием. Чаще всего они списывают это на переедание или плохое пищеварение. Но именно такие "мягкие" признаки могут сигнализировать о начале так называемого тихого сердечного приступа — состояния, при котором нет классической резкой боли, но сердечная ткань уже страдает от недостатка кислорода.
Доктор Бхамри объясняет, что похожие ощущения создаются из-за давления на диафрагму и повышенного газообразования, которое действительно может вызывать дискомфорт в груди. Но в случае сердечного приступа чувство тяжести не исчезает после приёма лекарств от метеоризма, а часто сопровождается усталостью, одышкой, тошнотой и холодным потом.
"Так что не игнорируйте такие признаки. Если вы испытываете их регулярно, необходимо обратиться к кардиологу. Часто эти симптомы, такие как тяжесть в груди, отрыжка или вздутие живота, могут указывать на тихий сердечный приступ, особенно у пожилых женщин или тех, у кого высокое кровяное давление в течение длительного времени", — добавил доктор Бхамри.
Кто находится в группе риска
По словам эксперта, особое внимание к необычным ощущениям в грудной клетке должны проявлять люди, имеющие следующие факторы риска:
- Артериальная гипертония.
- Сахарный диабет.
- Избыточный вес и малоподвижный образ жизни.
- Семейная история сердечно-сосудистых заболеваний.
- Хронический стресс и курение.
Для таких пациентов любые необычные симптомы — повод немедленно проверить сердце. Даже лёгкий дискомфорт может стать предвестником серьёзных осложнений.
Как отличить газ от тихого сердечного приступа
Кардиолог объясняет, что при обычном вздутии живота боль и тяжесть чаще ощущаются внизу грудной клетки и уменьшаются после выхода газов или приёма антацидов. При сердечном приступе наоборот — дискомфорт усиливается, может отдавать в руку, спину или шею, сопровождается чувством сдавливания, слабостью и потливостью.
Кроме того, газообразование редко вызывает одышку или учащённое сердцебиение, а сердечные проблемы часто проявляются именно этими признаками.
Шаг за шагом: что делать при подозрении на сердечный приступ
- Не откладывайте обращение за помощью. Даже если вы сомневаетесь, что это сердце, лучше перестраховаться и вызвать скорую.
- Откажитесь от самолечения. Не принимайте лекарства от желудка без консультации врача, если тяжесть не проходит.
- Сохраняйте покой. Избегайте физической активности до приезда медиков.
- Если есть предписанные препараты. При ишемической болезни сердца держите под рукой нитроглицерин — он может временно облегчить состояние.
- После эпизода — полное обследование. Даже если боль исчезла, нужно сделать ЭКГ и анализ крови на тропонин, чтобы исключить скрытое повреждение миокарда.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: Игнорировать лёгкую тяжесть или вздутие, считая их проявлением гастрита.
Последствие: Пропуск ранней стадии инфаркта, что может привести к обширному поражению сердечной мышцы.
Альтернатива: Регулярные кардиологические осмотры, контроль давления и сахара, ЭКГ хотя бы раз в год, особенно после 40 лет.
А что если симптомы повторяются?
Если неприятные ощущения в груди и животе возникают часто, даже после лёгкой еды, это сигнал обратиться к врачу. Иногда под маской "газов" скрываются не только сердечные проблемы, но и другие опасные заболевания — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит или повышенное давление в лёгочных артериях.
Кардиологи подчёркивают: частое вздутие и отрыжка, особенно у людей старше 50 лет, — не норма. Лучше пройти обследование и убедиться, что сердце работает без нарушений.
Плюсы и минусы самодиагностики
|
Подход
|
Плюсы
|
Минусы
|
Наблюдение за своим телом
|
Помогает распознать ранние признаки недомогания
|
Легко ошибиться и принять опасные симптомы за безобидные
|
Самолечение антацидами
|
Быстро снимает изжогу и газообразование
|
Может замаскировать сердечный приступ и отсрочить помощь
|
Медицинская диагностика
|
Точный результат, индивидуальный план лечения
|
Требует времени и визита к врачу
Мифы и правда
Миф 1. Сердечный приступ всегда сопровождается острой болью.
Правда. У многих людей, особенно у женщин и диабетиков, инфаркт протекает без резкой боли — только лёгкая тяжесть и усталость.
Миф 2. Если боль проходит после отрыжки, значит, это не сердце.
Правда. Иногда временное облегчение может быть обманчивым — приступ способен возобновиться через несколько часов.
Миф 3. Молодые люди не подвержены инфаркту.
Правда. Сидячий образ жизни, фастфуд и стресс повышают риск даже в 30-35 лет.
Часто задаваемые вопросы
Как понять, что пора ехать в больницу?
Если тяжесть в груди или животе длится дольше 10 минут и не проходит после антацидов — срочно вызывайте скорую.
Может ли стресс вызвать подобные симптомы?
Да, сильное нервное напряжение повышает давление и провоцирует спазм сосудов, что иногда имитирует сердечный приступ.
Что поможет предотвратить инфаркт?
Здоровое питание, контроль веса, отказ от курения, регулярная физическая активность и ежегодные кардиологические проверки.
Какое обследование делать регулярно?
ЭКГ, УЗИ сердца, анализ крови на холестерин и сахар, а при наличии факторов риска — тест на тропонин.
Можно ли принимать лекарства от газов при тяжести в груди?
Только если вы уверены, что причина не связана с сердцем. Лучше проконсультироваться с врачом.
Интересные факты о сердце
- Сердце совершает более 100 000 ударов в день.
- У женщин сердечные приступы чаще протекают без типичных болей.
- Недостаток сна увеличивает риск инфаркта почти на 25 %.
