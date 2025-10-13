Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 23:17

Лёгкое вздутие — тяжёлые последствия: сердце может просить помощи

Кардиолог Навин Бхамри: тяжесть в груди и вздутие живота могут быть признаками тихого сердечного приступа

Когда внезапно появляется тяжесть в груди или вздутие живота, большинство людей думают о проблемах с пищеварением. Однако врачи всё чаще предупреждают: подобные симптомы могут маскировать куда более серьёзное состояние — сердечный приступ. Нередко пациенты обращаются за помощью слишком поздно, считая, что это всего лишь газы или несварение.

О том, почему важно не игнорировать такие проявления и как отличить расстройство желудка от сердечных проблем, рассказал доктор Навин Бхамри, кардиолог с более чем 20-летним опытом работы из больницы Max Super Speciality Hospital в Дели.

"Какие симптомы помогают нам отличить газ от сердечного приступа? Многие люди этого не знают. В Индии симптомы газообразования очень распространены. Люди часто чувствуют вздутие живота и предполагают, что это просто газы, без боли в груди. Тем не менее, эти симптомы могут имитировать симптомы сердечного приступа", — отметил кардиолог Навин Бхамри.

Почему путают сердечный приступ с пищеварительными проблемами

Боль или тяжесть в груди редко вызывает настороженность у людей, особенно если она сопровождается отрыжкой или вздутием. Чаще всего они списывают это на переедание или плохое пищеварение. Но именно такие "мягкие" признаки могут сигнализировать о начале так называемого тихого сердечного приступа — состояния, при котором нет классической резкой боли, но сердечная ткань уже страдает от недостатка кислорода.

Доктор Бхамри объясняет, что похожие ощущения создаются из-за давления на диафрагму и повышенного газообразования, которое действительно может вызывать дискомфорт в груди. Но в случае сердечного приступа чувство тяжести не исчезает после приёма лекарств от метеоризма, а часто сопровождается усталостью, одышкой, тошнотой и холодным потом.

"Так что не игнорируйте такие признаки. Если вы испытываете их регулярно, необходимо обратиться к кардиологу. Часто эти симптомы, такие как тяжесть в груди, отрыжка или вздутие живота, могут указывать на тихий сердечный приступ, особенно у пожилых женщин или тех, у кого высокое кровяное давление в течение длительного времени", — добавил доктор Бхамри.

Кто находится в группе риска

По словам эксперта, особое внимание к необычным ощущениям в грудной клетке должны проявлять люди, имеющие следующие факторы риска:

  1. Артериальная гипертония.
  2. Сахарный диабет.
  3. Избыточный вес и малоподвижный образ жизни.
  4. Семейная история сердечно-сосудистых заболеваний.
  5. Хронический стресс и курение.

Для таких пациентов любые необычные симптомы — повод немедленно проверить сердце. Даже лёгкий дискомфорт может стать предвестником серьёзных осложнений.

Как отличить газ от тихого сердечного приступа

Кардиолог объясняет, что при обычном вздутии живота боль и тяжесть чаще ощущаются внизу грудной клетки и уменьшаются после выхода газов или приёма антацидов. При сердечном приступе наоборот — дискомфорт усиливается, может отдавать в руку, спину или шею, сопровождается чувством сдавливания, слабостью и потливостью.

Кроме того, газообразование редко вызывает одышку или учащённое сердцебиение, а сердечные проблемы часто проявляются именно этими признаками.

Шаг за шагом: что делать при подозрении на сердечный приступ

  1. Не откладывайте обращение за помощью. Даже если вы сомневаетесь, что это сердце, лучше перестраховаться и вызвать скорую.
  2. Откажитесь от самолечения. Не принимайте лекарства от желудка без консультации врача, если тяжесть не проходит.
  3. Сохраняйте покой. Избегайте физической активности до приезда медиков.
  4. Если есть предписанные препараты. При ишемической болезни сердца держите под рукой нитроглицерин — он может временно облегчить состояние.
  5. После эпизода — полное обследование. Даже если боль исчезла, нужно сделать ЭКГ и анализ крови на тропонин, чтобы исключить скрытое повреждение миокарда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать лёгкую тяжесть или вздутие, считая их проявлением гастрита.
    Последствие: Пропуск ранней стадии инфаркта, что может привести к обширному поражению сердечной мышцы.
    Альтернатива: Регулярные кардиологические осмотры, контроль давления и сахара, ЭКГ хотя бы раз в год, особенно после 40 лет.

А что если симптомы повторяются?

Если неприятные ощущения в груди и животе возникают часто, даже после лёгкой еды, это сигнал обратиться к врачу. Иногда под маской "газов" скрываются не только сердечные проблемы, но и другие опасные заболевания — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит или повышенное давление в лёгочных артериях.

Кардиологи подчёркивают: частое вздутие и отрыжка, особенно у людей старше 50 лет, — не норма. Лучше пройти обследование и убедиться, что сердце работает без нарушений.

Плюсы и минусы самодиагностики

Подход

Плюсы

Минусы

Наблюдение за своим телом

Помогает распознать ранние признаки недомогания

Легко ошибиться и принять опасные симптомы за безобидные

Самолечение антацидами

Быстро снимает изжогу и газообразование

Может замаскировать сердечный приступ и отсрочить помощь

Медицинская диагностика

Точный результат, индивидуальный план лечения

Требует времени и визита к врачу

Мифы и правда

Миф 1. Сердечный приступ всегда сопровождается острой болью.
Правда. У многих людей, особенно у женщин и диабетиков, инфаркт протекает без резкой боли — только лёгкая тяжесть и усталость.

Миф 2. Если боль проходит после отрыжки, значит, это не сердце.
Правда. Иногда временное облегчение может быть обманчивым — приступ способен возобновиться через несколько часов.

Миф 3. Молодые люди не подвержены инфаркту.
Правда. Сидячий образ жизни, фастфуд и стресс повышают риск даже в 30-35 лет.

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что пора ехать в больницу?
Если тяжесть в груди или животе длится дольше 10 минут и не проходит после антацидов — срочно вызывайте скорую.

Может ли стресс вызвать подобные симптомы?
Да, сильное нервное напряжение повышает давление и провоцирует спазм сосудов, что иногда имитирует сердечный приступ.

Что поможет предотвратить инфаркт?
Здоровое питание, контроль веса, отказ от курения, регулярная физическая активность и ежегодные кардиологические проверки.

Какое обследование делать регулярно?
ЭКГ, УЗИ сердца, анализ крови на холестерин и сахар, а при наличии факторов риска — тест на тропонин.

Можно ли принимать лекарства от газов при тяжести в груди?
Только если вы уверены, что причина не связана с сердцем. Лучше проконсультироваться с врачом.

Интересные факты о сердце

  1. Сердце совершает более 100 000 ударов в день.
  2. У женщин сердечные приступы чаще протекают без типичных болей.
  3. Недостаток сна увеличивает риск инфаркта почти на 25 %.

