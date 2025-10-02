Сердце сбивается с ритма? Виноваты продукты, которые прячутся в вашем холодильнике

Сердце — это мотор, который трудится без перерыва, день за днём. Но иногда оно словно сбивается с ритма: бьётся быстрее обычного, "спотыкается" или внезапно замирает. Эти ощущения пугают, особенно если случаются регулярно. Многие списывают их на стресс или погоду, но далеко не всегда дело только в этом. Часто виновники кроются в нашем рационе — еде и напитках, которые мы выбираем каждый день.

Почему ритм сердца может нарушаться

Работа сердца зависит от нервной системы, минерального баланса и состояния сосудов. Когда нарушается гармония, сердце "сигналит" перебоями. В этом есть и обратная сторона: питание способно не только провоцировать аритмию, но и помогать её предотвращать.

Сравнение: продукты-провокаторы и продукты-защитники