Экран фитнес-браслета с данными сна и калорий
Экран фитнес-браслета с данными сна и калорий
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Пульс как карта сокровищ: что он расскажет о ваших тренировках

Кардиолог Аарон Бэггиш рассказал, как определить кардиозоны по пульсу

Представьте, что ваше сердце — это датчик, который в любой момент готов рассказать, насколько усердно вы тренируетесь. Но вопрос в том: умеете ли вы читать эти сигналы? Даже если вы не профессиональный спортсмен, знание своей частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время нагрузки может заметно повысить эффективность тренировок. Кардиолог Аарон Бэггиш рассказал о правильной оценке тренировок.

Как оценить интенсивность тренировки

Интенсивность можно измерить двумя основными способами.

1. Субъективная оценка (RPE) - вы сами решаете, насколько тяжело вам в данный момент. По шкале от 0 до 10 ноль — это отдых, а 10 — максимальный предел. Интересно, что "лёгкая" нагрузка для марафонца может оказаться "тяжёлой" для новичка.

2. Объективный показатель — ЧСС. Чем выше пульс во время тренировки, тем выше нагрузка. Но здесь тоже есть нюансы: стресс, недосып или недостаток жидкости могут повысить пульс, даже если тренировка привычная.

Факт: исследования показывают, что сочетание RPE и ЧСС даёт гораздо более точное понимание реальной нагрузки, чем каждый метод по отдельности.

Кардиозоны: от лёгкой прогулки до максимума

Прежде чем использовать зоны пульса, определите максимальную ЧСС. Есть два популярных расчёта:

  • 220 — возраст
  • 207 — (0,7 x возраст)

Дальше можно распределить пульс по зонам:

  • Зона 1 (50-60%) — лёгкая активность: прогулка, растяжка, йога.
  • Зона 2 (60-70%) — быстрая ходьба или лёгкий бег; идеальна для большинства тренировок.
  • Зона 3 (70-80%) — умеренная нагрузка, тренирует выносливость; комфортно говорить только короткими фразами.
  • Зона 4 (80-90%) — интенсивная работа на коротких интервалах; речь затруднена.
  • Зона 5 (90-100%) — предельная нагрузка, доступная лишь на очень короткое время.

Факт: American Heart Association рекомендует держать пульс в диапазоне 50-70% от максимума для умеренной активности и 70-85% — для интенсивной.

Насколько точны фитнес-трекеры

Сейчас пульс легко измерить без остановки тренировки — фитнес-часы и браслеты сделали это доступным. Но точность зависит от технологии:

  • Нагрудные ремни с электродами — самые точные (часто используются в исследованиях).
  • Наручные устройства с оптическими датчиками стали лучше, но могут ошибаться при высокой интенсивности или из-за особенностей кожи и формы запястья.

Интересно: исследование Стэнфорда (2017) показало, что 6 из 7 популярных моделей браслетов показывают пульс с погрешностью не более 5%.

В итоге, ориентируйтесь не только на цифры с экрана, но и на собственные ощущения, дыхание и способность поддерживать разговор. Это поможет избежать как чрезмерной нагрузки, так и слишком лёгких тренировок, которые не дают прогресса.

