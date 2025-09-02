Один лишний рывок — и сердце в беде: чем опасен быстрый пульс на тренировке

Когда вы поднимаете штангу или гантели, сердце реагирует на нагрузку так же, как и при любом другом виде физической активности: оно начинает биться быстрее, чтобы снабжать мышцы кислородом. Хотя силовые тренировки не дают такой же выраженной кардионагрузки, как бег или плавание, частота сердечных сокращений всё равно повышается.

Зоны сердечного ритма

Чтобы тренировки приносили максимальную пользу, используют понятие целевых зон пульса. Они рассчитываются как процент от максимальной частоты сердечных сокращений. Вычислить её просто: из 220 вычтите свой возраст. Например, для 35-летнего человека это будет 185 ударов в минуту.

• Для умеренной нагрузки целевая зона составляет 50-70% от максимального пульса.

• Для интенсивной — 70-85%.

Однако при работе с весами обычно не удаётся удерживать пульс в этих диапазонах постоянно. Для большей кардионагрузки можно использовать круговые тренировки.

Пульс в состоянии покоя

Показатель пульса в покое — важный маркер состояния сердца. У нетренированного человека он обычно находится в диапазоне 60-100 ударов в минуту. У спортсменов встречаются значения и около 40 ударов. Чем ниже этот показатель, тем эффективнее работает сердечно-сосудистая система.

Измерить пульс можно, приложив два пальца к запястью и подсчитав удары за минуту. Более быстрый способ — считать 15 секунд и умножить результат на 4.

Изменение пульса при силовых упражнениях

Когда вы выполняете жим лёжа или приседания с весом, сердце начинает перекачивать больше крови, а дыхание учащается. Мышцы требуют больше кислорода, и организм вынужден работать активнее. Даже если вы не достигаете целевых зон, силовые тренировки всё равно полезны: они увеличивают мышечную массу и ускоряют обмен веществ, что помогает сжигать калории даже в состоянии покоя.

Кроме того, регулярные тренировки с весами способствуют поддержанию нормальной массы тела и снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний. Министерство здравоохранения США рекомендует включать упражнения на основные группы мышц хотя бы дважды в неделю.

Силовые тренировки при проблемах с сердцем

Людям с сердечными заболеваниями или перенесшим инфаркт важно подходить к нагрузкам осторожно. Несмотря на естественный страх, упражнения делают сердце сильнее и снижают болевые проявления.

Перед началом занятий необходимо посоветоваться с врачом и постепенно увеличивать нагрузку. Начинайте с лёгких весов и делайте паузы при первых признаках недомогания:

• головокружение,

• боли в груди,

• нехватка воздуха,

• тошнота,

• перебои в ритме.

Также силовые тренировки помогают бороться с факторами риска — лишним весом, высоким давлением, повышенным сахаром и холестерином.

Опасность слишком медленного пульса

У некоторых спортсменов сердце работает в экономичном режиме, и низкий пульс считается нормой. Но если во время занятий он падает слишком сильно (менее 60 ударов), это может быть признаком брадикардии. Причиной становятся сбои в работе сердца, заболевания щитовидной железы или побочные эффекты лекарств.

Слишком редкий пульс способен вызывать слабость, одышку, головокружение и даже привести к остановке сердца. В тяжёлых случаях врач может рекомендовать установку кардиостимулятора.

Когда пульс слишком быстрый

Если при упражнениях сердце бьётся чаще 100 ударов в минуту в состоянии покоя или ритм становится нерегулярным, речь может идти о тахикардии. Это нарушение связано с неправильной передачей электрических сигналов в сердце.

Особенно опасна тахикардия при мерцательной аритмии — она существенно повышает риск инсульта. Поэтому при подозрениях важно обращаться за медицинской помощью.

Силовые тренировки повышают пульс, помогая сердцу снабжать мышцы кислородом. Чтобы тренировки были эффективными и безопасными, полезно знать свои целевые зоны и контролировать сердечный ритм. А при заболеваниях сердца необходимо начинать занятия только под контролем врача и внимательно следить за самочувствием.