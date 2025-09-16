Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пульсометр фирмы Xoss x2 Heart rate Monitor
Пульсометр фирмы Xoss x2 Heart rate Monitor
© tresdesign.com by Greg L is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:10

Разговорный темп — не прогулка: как дыхание носом точнее формул выбирает зону

Пульс на тренировке: врач спортивной медицины Юрий Сдобников назвал рабочие зоны

Когда мы двигаемся, сердце сразу начинает работать активнее. Оно быстрее прокачивает кровь, чтобы мышцы получали достаточно кислорода и питательных веществ. Чем выше нагрузка, тем быстрее растёт пульс. Поэтому показатель ЧСС считается одним из самых простых и наглядных маркеров интенсивности тренировки.

Почему важно следить за пульсом

В состоянии покоя частота сердечных сокращений у большинства людей колеблется от 60 до 100 ударов в минуту. Но стоит выйти на прогулку или пробежку — и цифры меняются. Для одного человека 120 ударов в минуту будет лёгкой нагрузкой, для другого — почти предел возможностей.

"Пульс — это достаточно объективный маркер интенсивности нагрузки", — сказал врач спортивной медицины и ЛФК Юрий Сдобников.

Особенно удобно ориентироваться на пульс в кардиотренировках: во время бега, езды на велосипеде или быстрой ходьбы. А вот в силовых занятиях показатель ЧСС почти не играет роли: он скачет во время подходов, но быстро снижается на отдыхе.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с простого: купите фитнес-браслет или умные часы. Они будут отслеживать пульс и подскажут безопасные зоны нагрузки.

  2. Рассчитайте ориентировочные границы. Попробуйте формулу Танака: 208 — (возраст x 0,7). Это даёт примерное значение максимальной ЧСС.

  3. Измерьте пульс в покое утром после сна.

  4. Рассчитайте "резерв": максимальный пульс минус пульс в покое.

  5. Определите зоны нагрузки. Для средней интенсивности берут 50-70% от резерва, для высокой — 70-85%.

Например, для 30-летнего человека с пульсом покоя 60 уд/мин диапазон средней нагрузки составит 122-147 уд/мин, а высокой — 147-166 уд/мин.

Если не доверяете формулам, можно провести тест с максимальным усилием. Несколько недель тренируйтесь в "разговорном" темпе, а потом пробегите 30 минут на максимальной скорости. Последние 20 минут и будут вашим ориентиром для расчёта зон.

Мифы и правда

Многие уверены, что максимальный пульс строго снижается с возрастом. Но это не всегда так.

"Если здоровый человек регулярно работает на высоких нагрузках, возраст никак не повлияет на его максимальный пульс", — отметил Юрий Сдобников.

Поэтому формулы — лишь ориентир, а реальная картина зависит от уровня тренированности.

Ещё один миф связан с так называемой "жиросжигающей зоной". Считается, что жир лучше уходит при пульсе 60-70% от максимального. На деле исследования показывают: похудение зависит от регулярности занятий и дефицита калорий, а не только от конкретного диапазона ЧСС.

FAQ

Как выбрать фитнес-гаджет для контроля пульса?
Ищите устройства с оптическим датчиком на запястье или нагрудным кардиодатчиком. Второй вариант точнее, но менее удобен.

Сколько стоит фитнес-браслет с пульсометром?
Простейшие модели стоят от 2-3 тысяч рублей, более точные спортивные часы — от 10 тысяч.

Что лучше для выносливости: бег или велосипед?
Оба варианта работают. Главное — держать среднюю или высокую интенсивность и тренироваться регулярно.

Исторический контекст

Ещё в 1950-х годах спортивные врачи начали использовать ЭКГ для контроля состояния сердца у атлетов. Позже появились портативные датчики, а в 1980-х — первые пульсометры для массового рынка. Сегодня контроль ЧСС встроен почти во все фитнес-гаджеты: от браслетов до беговых дорожек в спортзалах.

А что если…

Вы чувствуете, что пульс слишком высокий, хотя нагрузка привычная? Это может говорить о переутомлении или начале болезни. Иногда причиной становится банальная усталость или кофеин. Если пульс в покое тоже выше обычного — дайте телу время на восстановление.

Интересные факты

  1. У профессиональных марафонцев пульс в покое может опускаться до 40 ударов в минуту.

  2. На жаре ЧСС увеличивается на 10-15 ударов даже при одинаковой нагрузке.

  3. Интервальные тренировки помогают быстрее развивать выносливость, чем равномерные пробежки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи рассказали, как динамическая разминка снижает риск травм сегодня в 15:10

Гибкость без коврика: как динамика заменяет статичные позы

Короткий комплекс из трёх упражнений помогает подготовить тело к нагрузке и сохранить гибкость — без долгих статичных поз.

Читать полностью » Жена пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова обвинила организаторов в трагедии сегодня в 14:17

Секунды решали всё: почему спасение Свечникова оказалось сорвано

Жена российского пловца Николая Свечникова заявила, что в его пропаже во время заплыва в Босфоре виноваты организаторы.

Читать полностью » Нарушение нейромышечной связи мешает росту мышц даже при регулярных тренировках сегодня в 13:33

Почему мышцы не растут, даже если вы тренируетесь правильно

Почему мышцы не растут, даже если техника идеальна? Разбираем роль нейромышечной связи и современные технологии, которые помогают включить целевые группы.

Читать полностью » Кардиохирург Сергей Волков предупредил о риске сердечных проблем при перегрузках в спорте сегодня в 12:29

Спорт может навредить сердцу: когда тренировки превращаются в риск

Кардионагрузки укрепляют сердце, но при неправильном подходе могут навредить. Врач Сергей Волков рассказал, как тренироваться безопасно.

Читать полностью » Фитнес-тренер Мария Гадалова дала советы для похудения без жёстких диет сегодня в 11:24

Семь лайфхаков для похудения без жёстких диет

Фитнес-тренер Мария Гадалова поделилась 7 лайфхаками, которые помогут похудеть к лету без жестких ограничений и скучных диет.

Читать полностью » Блогер и тренер Джереми Этьер потерял 30% жира внизу живота за неделю эксперимента сегодня в 10:19

Минус 30% жира на животе за 7 дней: эксперимент Джереми Этьера

Фитнес-блогер Джереми Этьер решил проверить, можно ли убрать жир с живота втрое быстрее обычного. Его недельный эксперимент дал неожиданные результаты.

Читать полностью » Коврики для йоги и фитнеса: эксперты объяснили разницу между ПВХ, TPE и каучуком сегодня в 9:50

Нескользящий коврик для йоги: полиуретан против пробки — кто выигрывает

Как понять, какой коврик выбрать для йоги или фитнеса? Разбираем материалы, толщину и покрытия, которые влияют на комфорт и долговечность.

Читать полностью » Душ после тренировки: Американская академия дерматологии советует мыться сразу сегодня в 9:10

Душ после тренировки: что на самом деле важнее — вода, сланцы или чистые руки

Стоит ли спешить в душ после тренировки или можно спокойно доехать домой? Разбираем мифы, факты и правила гигиены в спортзале.

Читать полностью »

Новости
Наука

Учёные: домашние животные стали крупнее диких из-за вмешательства человека в эволюцию
Еда

Диетологи назвали растительные продукты с высоким содержанием омега-3
Технологии

Японские физики экспериментально реализовали запутанное измерение трёхфотонных состояний W
Туризм

Отельеры Москвы и Петербурга пожаловались на сбои при постановке туристов на учёт в МВД
Садоводство

Нертеры сохраняют декоративность до 4 лет при правильном уходе
Красота и здоровье

Отказ от алкоголя и световой режим помогут вставать в 6 утра без будильника
Дом

Лайфхак: мыльные шарики с содой и солью заменяют таблетки для бачка
Питомцы

Разговоры с животными помогают людям снизить стресс и тревожность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet