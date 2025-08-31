Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:10

Тренажёры могут обмануть: опасность скрыта в показателях пульса

Кардиологи: нагрудные датчики пульса точнее встроенных сенсоров тренажёров

Задумывались ли вы, почему на беговой дорожке или эллипсе так важно следить не только за скоростью и калориями, но и за сердечным ритмом? Именно он чаще всего становится показателем того, насколько эффективно проходит тренировка. И здесь на помощь приходят датчики пульса, встроенные почти во все современные кардиотренажёры.

Что такое датчики пульса

Эти небольшие металлические вставки на поручнях тренажёра работают как сенсоры сердечного ритма. Прикасаясь к ним руками, вы позволяете устройству считывать слабые электрические сигналы, проходящие по коже, и переводить их в показатель ударов сердца в минуту. На одних моделях сенсор один и крупный, на других — по два с каждой стороны, чтобы данные были точнее.

Как правильно ими пользоваться

Чтобы получить корректный результат, важно плотно обхватывать сенсоры всей ладонью. На большинстве тренажёров пульс можно замерить сразу после включения — это даст представление о вашем пульсе в состоянии покоя. Во время тренировки можно либо держать руки на датчиках, либо периодически проверять показатели. Если устройство не считывает сердечный ритм, причина чаще всего в неправильном положении рук, слишком сухой или влажной коже.

Точность измерений

Здесь стоит сделать поправку: встроенные датчики выдают ориентировочные данные. Для большинства людей этого достаточно, чтобы ориентироваться в тренировке. Но если вы хотите максимально точные цифры, лучше использовать нагрудный датчик — он непрерывно фиксирует пульс и считается "золотым стандартом" в спортивной медицине. Минус только один: не всем удобно тренироваться с ремнём на груди.

Как измерить пульс вручную

Если тренажёр не оснащён датчиками или вы хотите проверить точность показаний, можно обратиться к старому способу.

  • Положите два пальца на запястье или боковую поверхность шеи.
  • Засеките 10 секунд и посчитайте количество ударов.
  • Умножьте число на шесть — так вы получите количество ударов в минуту.

Важно помнить, что во время занятий ваш пульс должен находиться в пределах 50-85% от максимального значения (максимум рассчитывается по формуле: 220 минус ваш возраст). Например, в 35 лет верхний предел составит 185 ударов в минуту, а рабочая зона при 75% нагрузки — около 138 ударов.

Несколько фактов для мотивации

  • Учёные отмечают, что тренировки в "целевой зоне пульса" помогают быстрее сжигать жир и укрепляют сердечно-сосудистую систему.
  • Согласно данным Американской кардиологической ассоциации, регулярный контроль сердечного ритма снижает риск перегрузки и травм.
  • Некоторые фитнес-браслеты и часы используют оптические сенсоры, но исследования показывают, что при активной нагрузке они могут быть менее точными, чем нагрудные датчики.

Контроль пульса — это не просто цифры на экране тренажёра, а способ сделать каждую тренировку осознанной и максимально полезной.

