Сердце играет в молчанку: когда редкий пульс становится сигналом беды

Почему сердце может внезапно "замедлиться" и стоит ли этого бояться? Удивительно, но именно скорость, с которой пульс возвращается к норме после тренировки, многое рассказывает о здоровье сердца. Чем быстрее организм "успокаивается", тем крепче ваша кардиосистема. Но если сердце бьётся слишком редко, это может быть тревожным сигналом.

Норма и отклонения

Американская кардиологическая ассоциация указывает: у здорового взрослого в состоянии покоя пульс колеблется от 60 до 100 ударов в минуту. На него влияют гормоны, уровень тревожности, стресс, лекарства и физическая форма. При нагрузке частота сердечных сокращений возрастает — и это естественно.

Максимальную частоту легко рассчитать: из 220 вычтите свой возраст. Для 20-летнего человека верхняя граница будет 200 ударов в минуту. Для умеренных тренировок целевая зона составляет 50-70 % от этого значения — примерно 100-170 ударов. Однако у каждого свой диапазон, зависящий от возраста и состояния здоровья.

Интересный факт: у профессиональных спортсменов и молодых людей пульс в покое обычно ниже среднего — это отражение тренированности сердца.

Когда тревожиться?

Физиотерапевт Мэри Нори-Мичели отмечает:

"Если после тренировки пульс быстро снижается до привычного уровня, это верный признак хорошего здоровья сердца".

Но обратная ситуация опасна. Если сердечный ритм падает во время самой нагрузки, появляется слабость, головокружение или тошнота. В таких случаях специалист советует немедленно остановиться, приподнять ноги и сделать простое упражнение — "насосные" движения стопами, чтобы улучшить кровообращение.

Чрезмерное замедление сердцебиения в покое у неспортивного человека может указывать на брадикардию. Это состояние диагностируют при пульсе ниже 60 ударов в минуту. Симптомы разнообразны: боль в груди, одышка, обмороки, быстрая усталость, головокружения, а иногда — проблемы с памятью.

Причины брадикардии

Медики выделяют целый ряд факторов:

осложнения после операций на сердце;

миокардит или последствия инфаркта;

возрастные изменения сердечной ткани;

гипотиреоз;

приём некоторых препаратов (например, для давления или психоза);

обструктивное апноэ сна;

системные воспалительные болезни, такие как красная волчанка.

К менее очевидным причинам относят болезнь Лайма, отравления токсинами, кислородное голодание и переохлаждение.

По данным Harvard Medical School и Mayo Clinic, опасность брадикардии в том, что сердце не всегда передаёт электрические сигналы правильно, что приводит к сбоям ритма. Johns Hopkins Medicine добавляет: в редких случаях причиной могут быть повышенное внутричерепное давление или низкая насыщенность крови кислородом.

Что делать?

Если пульс регулярно падает во время тренировки или в покое, это повод обратиться к врачу. Особенно срочно — если сопровождается болью в груди или затруднённым дыханием.

Пульс — простой, но крайне показательный индикатор здоровья. Зная свои нормы и отслеживая реакции организма на нагрузку, можно вовремя заметить первые сигналы проблем.