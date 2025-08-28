Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина проверяет пульс на запястье
Женщина проверяет пульс на запястье
© Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:50

Сердце играет в молчанку: когда редкий пульс становится сигналом беды

Физиотерапевт Мэри Нори-Мичели объяснила, как восстановление пульса связано со здоровьем сердца

Почему сердце может внезапно "замедлиться" и стоит ли этого бояться? Удивительно, но именно скорость, с которой пульс возвращается к норме после тренировки, многое рассказывает о здоровье сердца. Чем быстрее организм "успокаивается", тем крепче ваша кардиосистема. Но если сердце бьётся слишком редко, это может быть тревожным сигналом.

Норма и отклонения

Американская кардиологическая ассоциация указывает: у здорового взрослого в состоянии покоя пульс колеблется от 60 до 100 ударов в минуту. На него влияют гормоны, уровень тревожности, стресс, лекарства и физическая форма. При нагрузке частота сердечных сокращений возрастает — и это естественно.

Максимальную частоту легко рассчитать: из 220 вычтите свой возраст. Для 20-летнего человека верхняя граница будет 200 ударов в минуту. Для умеренных тренировок целевая зона составляет 50-70 % от этого значения — примерно 100-170 ударов. Однако у каждого свой диапазон, зависящий от возраста и состояния здоровья.

Интересный факт: у профессиональных спортсменов и молодых людей пульс в покое обычно ниже среднего — это отражение тренированности сердца.

Когда тревожиться?

Физиотерапевт Мэри Нори-Мичели отмечает:

"Если после тренировки пульс быстро снижается до привычного уровня, это верный признак хорошего здоровья сердца".

Но обратная ситуация опасна. Если сердечный ритм падает во время самой нагрузки, появляется слабость, головокружение или тошнота. В таких случаях специалист советует немедленно остановиться, приподнять ноги и сделать простое упражнение — "насосные" движения стопами, чтобы улучшить кровообращение.

Чрезмерное замедление сердцебиения в покое у неспортивного человека может указывать на брадикардию. Это состояние диагностируют при пульсе ниже 60 ударов в минуту. Симптомы разнообразны: боль в груди, одышка, обмороки, быстрая усталость, головокружения, а иногда — проблемы с памятью.

Причины брадикардии

Медики выделяют целый ряд факторов:

  • осложнения после операций на сердце;
  • миокардит или последствия инфаркта;
  • возрастные изменения сердечной ткани;
  • гипотиреоз;
  • приём некоторых препаратов (например, для давления или психоза);
  • обструктивное апноэ сна;
  • системные воспалительные болезни, такие как красная волчанка.

К менее очевидным причинам относят болезнь Лайма, отравления токсинами, кислородное голодание и переохлаждение.

По данным Harvard Medical School и Mayo Clinic, опасность брадикардии в том, что сердце не всегда передаёт электрические сигналы правильно, что приводит к сбоям ритма. Johns Hopkins Medicine добавляет: в редких случаях причиной могут быть повышенное внутричерепное давление или низкая насыщенность крови кислородом.

Что делать?

Если пульс регулярно падает во время тренировки или в покое, это повод обратиться к врачу. Особенно срочно — если сопровождается болью в груди или затруднённым дыханием.

Пульс — простой, но крайне показательный индикатор здоровья. Зная свои нормы и отслеживая реакции организма на нагрузку, можно вовремя заметить первые сигналы проблем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ханна Иден: практика Animal Flow сочетает элементы йоги и силовых упражнений сегодня в 16:10

Тренировка, которая превращает тело в хищника: неожиданный эффект Animal Flow

Animal Flow объединяет гибкость йоги и силу тренировок с собственным весом. Узнай, как за 20 минут почувствовать тело по-новому.

Читать полностью » Тренер Джоди Ранд перечислила главные факторы, замедляющие восстановление после нагрузок сегодня в 15:50

Таймер здоровья: сколько на самом деле нужно телу, чтобы отдохнуть после нагрузок

Успех в спорте зависит не только от тренировок. Узнайте, сколько времени нужно для восстановления мышц и какие привычки ускорят этот процесс.

Читать полностью » Фитнес-тренер Каролина Араухо описала трёхэтапную программу тренировки ног сегодня в 15:10

20 минут, которые заменяют час в зале: неожиданный эффект простой скакалки

20 минут — и ноги будут гореть! Узнайте, как сочетание скакалки и простых упражнений превращается в эффективный комплекс для силы и кардио.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Герасимова: регулярные тренировки по боксу снижают риск стресса и выгорания сегодня в 14:18

Спорт, который помогает решать офисные задачи быстрее

Фитнес-эксперт объяснила, почему бокс полезен не только для здоровья, но и для карьеры: он развивает силу, стрессоустойчивость и стратегическое мышление.

Читать полностью » Тренер Сулим: планка, берпи и вакуум ускоряют процесс жиросжигания в области живота сегодня в 13:54

Плоский живот требует жертв: что придётся изменить в питании и тренировках

Фитнес-тренер объяснила, почему убрать пивной живот можно только с помощью диеты и упражнений, и назвала самые эффективные способы для результата.

Читать полностью » Ирина Ротач: отжимания укрепляют грудные мышцы, плечи и корпус сегодня в 12:51

Самое простое упражнение, которое заменяет тренажёрный зал

Фитнес-эксперт назвала отжимания ключевым упражнением для мышечного рельефа и объяснила, какие вариации помогут сделать тренировку максимально эффективной.

Читать полностью » Ольга Яблокова: бутылки с водой и книги подходят для силовых упражнений дома сегодня в 11:47

Гантели не нужны: чем заменить спортинвентарь для домашних тренировок

Фитнес-эксперт рассказала, чем заменить гантели дома: от бутылок с водой до книг. Простые предметы помогут провести полноценную тренировку без спортзала.

Читать полностью » Исследования: регулярные занятия тайцзи снижают вес и улучшают работу лёгких сегодня в 10:13

Минус 3 см на талии без жёстких диет: древняя практика удивила результатами

Тайцзи — древняя китайская практика с мягкими движениями. Исследования показали: она помогает уменьшить талию, нарастить мышцы и снизить стресс.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Собаки могут заболеть от кошачьих лотков: рекомендации ветеринаров по предотвращению заболеваний
Дом

Полировка и защита дерева: как продлить срок службы мебели в доме и ванной
Питомцы

Как проверить интеллект кота: 4 теста для оценки умственных способностей
Наука и технологии

Учёные обнаружили новую частицу в Средиземном море, подтвердив теорию о тёмной материи
Садоводство

Коррозия каркаса: как нитратные удобрения разрушают металл за 1 год
Красота и здоровье

После 40 лет стоит избегать прямой густой челки и асимметричного каре
Еда

Солёный чизкейк без выпечки на основе гриссини — готовится за 30 минут
Наука и технологии

Ученые DESI обнаружили возможную связь черных дыр с темной энергией
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru