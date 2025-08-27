Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:50

Лестница как тест на выносливость: что скрывает учащённый пульс

Марк Айзенберг: у людей с низкой физической активностью пульс быстрее растёт при нагрузке

Представьте: вы поднимаетесь всего лишь на один лестничный пролёт, а сердце бьётся так, будто вы пробежали марафон. Это тревожно или всего лишь сигнал, что пора задуматься о физической форме?

Как работает сердце при нагрузке

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) напоминает: в состоянии покоя сердце взрослого человека сокращается от 60 до 100 раз в минуту. Чем ближе показатель к нижней границе — тем лучше для здоровья.

Но стоит начать движение — даже такое привычное, как подъём по лестнице, — и сердце мгновенно включается в работу. Кардиолог Марк Айзенберг, профессор медицины в Колумбийском университете, объясняет:

"Когда человек идёт по лестнице, организму требуется больше крови для мышц. Поэтому сердце ускоряет ритм, чтобы снабдить тело кислородом".

Важно знать два показателя: максимальная и целевая частота сердечных сокращений. Первая вычисляется просто — из числа 220 вычтите свой возраст. Вторая составляет от 50 до 85 % от максимальной и показывает, насколько эффективно вы нагружаете организм.

Почему у одних сердце "спокойное", а у других — "взрывное"

По словам Айзенберга, люди, которые регулярно тренируются, отличаются более низким пульсом в покое и не таким резким его ростом при нагрузке. У тех же, кто ведёт малоподвижный образ жизни, сердце реагирует бурно уже в первую минуту подъёма.

Факт: исследования показывают, что у профессиональных спортсменов пульс в покое может быть всего 40 ударов в минуту — и это считается нормой.

Как укрепить сердце

Хорошая новость: сердце можно "натренировать". Регулярная активность снижает пульс в покое и артериальное давление. Министерство здравоохранения США в "Руководстве по физической активности для американцев" советует:

  • заниматься аэробными нагрузками от 150 до 300 минут в неделю (бег, плавание, танцы, велосипед);
  • или 75-150 минут в интенсивном режиме;
  • дополнительно — дважды в неделю укреплять мышцы (отжимания, упражнения с весом, резиновые ленты).

Кстати, ходьба по лестнице тоже считается аэробной нагрузкой.

Когда стоит насторожиться

Ускоренный пульс сам по себе не всегда тревожный симптом. Но если к нему добавляются одышка, головокружение, боль в груди или предобморочное состояние, не откладывайте визит к врачу. "Если человек чувствует такие симптомы при нагрузке, нужно обратиться за медицинской помощью или даже в неотложку", — предупреждает Айзенберг.

Главное

Лестница — это не враг, а индикатор. Если сердце реагирует слишком бурно, это повод не пугаться, а постепенно добавить в жизнь движения и заботу о своём организме.

