Сердце — это насос, который не имеет права останавливаться. Ему нужно непрерывное энергетическое топливо для сокращений, и в нормальных условиях оно способно одновременно извлекать его из двух различных источников: глюкозы и лактата. Однако в большинстве тканей человеческого тела работа с одним топливом блокирует использование другого — возникает метаболическое противоречие. Клетки сердечной мышцы избегают этого тупика, разделяя процессы в пространстве внутри себя.

Исследователи из Медицинского университета штата Юта раскрыли механизм этого разделения, который оказался критически важным для выживания сердца в стрессовых ситуациях. Результаты опубликованы в журнале Nature. Оказалось, что глюкоза расщепляется в цитозоле — жидкой среде, окружающей внутренние структуры клетки, тогда как лактат попадает внутрь митохондрий, где производится основная часть доступной клетке энергии. Такая пространственная изоляция позволяет сердцу потреблять оба вещества одновременно, не допуская конкуренции между ними.

Лактат не мусор, а топливо для ремонта

Ключевым звеном этого механизма выступает молекула MCT1. Она функционирует как транспортный белок, переносящий лактат внутрь митохондрий. Ученые провели генетические модификации, при которых работа MCT1 была нарушена. В спокойном состоянии сердце продолжало функционировать, компенсируя потерю лактата другими путями. Но когда ткань подвергалась стрессу, подобному тому, что возникает при инфаркте или развитии сердечной недостаточности, система давала сбой. Без доступа к лактату внутри митохондрий энергетический баланс разрушался, что приводило к отказу органа.

«Это выглядит как критическая резервная система для работы сердца, — комментирует Грегори Дакер, доктор философии, доцент биохимии в Медицинском университете штата Юта и старший автор исследования. — В чрезвычайной ситуации мы действительно, действительно полагаемся на этот механизм».

Долгое время лактат рассматривался преимущественно как метаболит, продукт распада глюкозы, который клеткам необходимо утилизировать. Новая работа пересматривает этот статус. Ставрос Дракос, доктор медицины и наук, профессор медицины и соавтор исследования, подчеркивает, что вместо выброса лактата в кровоток как отхода, сердце может использовать его как ценный энергетический ресурс. «Оптимизируя этот процесс, мы потенциально можем улучшить функцию сердечной мышцы у пациентов, страдающих сердечной недостаточностью или перенесших инфаркт».

Способность сердца адаптировать метаболизм под меняющиеся условия — от изобилия энергии до дефицита — определяет его жизнеспособность. Понимание того, как именно клетка направляет лактат внутрь митохондрий через MCT1, открывает новые терапевтические возможности. Вместо того чтобы бороться с последствиями травмы, будущие препараты могут быть направлены на восстановление способности сердца извлекать энергию из этого, казалось бы, побочного продукта. Исследователи видят в этом пути долгосрочную цель: позволить сердечной мышце заживать за счет собственных метаболических ресурсов, превратив ранее неуязвимую для терапии уязвимость в точку приложения лечения.