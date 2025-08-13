Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Растительное масло
Растительное масло
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:48

Масло авокадо или оливковое: какое из масел лучше для вашего холестерина

Польза масел для сердца: что говорят кардиологи об оливковом и масле авокадо

В споре между двумя популярными маслами нет однозначно плохого выбора, однако специалисты по сердечно-сосудистым заболеваниям считают, что одно из них имеет более убедительные доказательства пользы для сердца.

Масло авокадо: перспективный новичок
Еще недавно масло авокадо считалось нишевым продуктом для гурманов, но сегодня оно стремительно набирает популярность. Его ценят за нейтральный вкус и высокую температуру дымления — около 280 °C, что делает его удобным для жарки и другой высокотемпературной обработки.

По словам кардиолога Рохита Вуппулури, содержащиеся в масле мононенасыщенные жиры способствуют снижению "плохого" холестерина ЛПНП и повышению "хорошего" ЛПВП. Исследования, в том числе работа 2017 года, показали, что замена сливочного масла на масло авокадо помогает уменьшить уровень общего холестерина. Однако ученые подчеркивают: для окончательных выводов нужны масштабные исследования.

Еще одно достоинство — богатое содержание антиоксидантов, таких как токоферолы, фитостеролы и каротиноиды. Эти вещества помогают снижать окислительный стресс и воспаление, которые считаются важными факторами развития сердечно-сосудистых заболеваний. Хашаяр Хематпур, кардиолог из Memorial Hermann и UTHealth Houston, отмечает, что масло авокадо устойчиво при нагреве и не образует вредных соединений так быстро, как, например, сливочное масло.

Кроме того, противовоспалительные свойства масла могут способствовать снижению артериального давления. Исследования на животных показывают, что такие соединения расслабляют сосуды и улучшают кровоток. В 2022 году было установлено, что регулярное употребление авокадо (около пяти порций в неделю) связано с 17%-м снижением риска гипертонии.

Оливковое масло: проверенная классика
Оливковое масло десятилетиями удерживает статус одного из самых полезных для сердца продуктов. В его составе — мощные полифенольные антиоксиданты, включая фенольные спирты, кислоты, лигнаны и флавоны, которые, по словам Хематпура, помогают снижать воспаление и бороться со свободными радикалами.

Этот продукт также богат мононенасыщенными жирами, которые поддерживают здоровый липидный профиль крови, снижая уровень ЛПНП и триглицеридов, а также повышая уровень ЛПВП.

Помимо этого, оливковое масло может способствовать нормализации давления благодаря высокому содержанию олеиновой кислоты и антиоксидантов. Экспериментальные и клинические данные подтверждают его антигипертензивный эффект.

Что выбирают эксперты
Кардиологи сходятся во мнении: оба масла полезны, но оливковое имеет более солидную научную базу. Вуппулури подчеркивает, что оно является неотъемлемой частью средиземноморской диеты, известной своей пользой для сердца. Он также советует отдавать предпочтение нерафинированному оливковому маслу холодного отжима, особенно для салатов, тушения или запекания при умеренной температуре.

При этом выбор во многом зависит от кулинарных целей: насыщенный вкус оливкового масла идеально подчеркивает овощи и маринады, а мягкий вкус масла авокадо делает его универсальным в соусах, выпечке и блюдах, требующих жарки на высоком огне.

Несмотря на лидерство оливкового масла в исследованиях, оба продукта заслуживают места на кухне. Их схожий состав, богатство антиоксидантов и полезные жиры помогают улучшать показатели холестерина, снижать давление и бороться с воспалением, при этом разнообразие вкусов расширяет возможности для здорового питания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

5 ярких трендов Недели моды в Копенгагене, которые стоит попробовать сегодня в 15:31

Горох и кружево: что осталось в моде на улицах Копенгагена

Неделя моды в Копенгагене удивила новыми трендами: вьетнамки в городском стиле, принты в горох и цветовые акценты среди уличных образов модниц!

Читать полностью » Кофе с куркумой, перцем и корицей: напиток, который согреет и поможет фигуре сегодня в 15:15

Добавьте в кофе три специи — и получите утренний эликсир здоровья

Узнайте, как добавить всего три специи в кофе и превратить его в мощный эликсир здоровья. Простой рецепт и советы для бодрого утра.

Читать полностью » Забудьте про побочки от кофе: добавьте это и наслаждайтесь утренней бодростью сегодня в 14:31

Этот порошок превратит ваш кофе в суперфуд: раскройте секрет бодрости

Узнайте, как превратить обычный кофе в полезный напиток! Секретные ингредиенты для снижения кислотности, бодрости и усиления иммунитета.

Читать полностью » Пилипенко: молочные продукты снижают риск рака кишечника и желудка сегодня в 14:16

Пудинг против рака: какие продукты умеют защищать организм изнутри

Гастроэнтеролог объяснил, какие продукты защищают организм от онкологии и как обычная капуста или стакан молока могут стать частью антиракового щита.

Читать полностью » Что делать, если появляются синяки без причины: разбираемся в причинах сегодня в 13:31

Синяки говорят правду: тело кричит о помощи, проверьте эти витамины

Беспричинные синяки могут быть признаком дефицита витаминов! Узнайте, какие витамины проверить и как скорректировать диету для здоровья сосудов и крови.

Читать полностью » Ребёнок во Владимире попал под машину и перенёс операцию на ухе сегодня в 13:13

Скорая, операция, больничная палата: переход дороги обернулся операцией на ухе

После ДТП 13-летнему подростку во Владимире удалось спасти ухо. Врачи пересадили кожу с другого уха, чтобы восстановить форму и функцию. Как это было — в тексте.

Читать полностью » Влияние осанки на пищеварение: как сидеть правильно – советы врачей сегодня в 12:47

Живот скажет спасибо: как правильная осанка избавит вас от вздутия и изжоги

Узнайте, как осанка влияет на пищеварение и здоровье. Советы и упражнения для улучшения самочувствия, укрепления мышц кора и нормализации работы органов.

Читать полностью » В Приморье зафиксирована первая за 17 лет смерть от укуса щитомордника сегодня в 12:29

Смертельный укус на острове: мужчину можно было спасти, но он не успел доехать

На острове Рейнеке впервые за 17 лет зафиксирована смерть после укуса щитомордника. Почему не спасли антидотом — и почему он вообще бесполезен?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Дочери Кевина Джонаса впервые посмотрели фильм Camp Rock и оценили его сдержанно
Питомцы

Ветеринары описали способы, которыми кошки встречают хозяев
Наука и технологии

Какао-продукты снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний
Туризм

Отдых в Тамани: жильё от 2000 рублей, качели у моря и исторические памятники
Авто и мото

Мини-КАСКО: условия, стоимость и ограничения страхового покрытия
Садоводство

Стоячая вода на участке способствует размножению комаров
Спорт и фитнес

Гиперкифоз, мышечные зажимы и компрессия: к чему приводит сутулость
Культура и шоу-бизнес

Эмма Стоун рассказала Vogue, как материнство изменило её карьеру
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru