Масло авокадо или оливковое: какое из масел лучше для вашего холестерина

В споре между двумя популярными маслами нет однозначно плохого выбора, однако специалисты по сердечно-сосудистым заболеваниям считают, что одно из них имеет более убедительные доказательства пользы для сердца.

Масло авокадо: перспективный новичок

Еще недавно масло авокадо считалось нишевым продуктом для гурманов, но сегодня оно стремительно набирает популярность. Его ценят за нейтральный вкус и высокую температуру дымления — около 280 °C, что делает его удобным для жарки и другой высокотемпературной обработки.

По словам кардиолога Рохита Вуппулури, содержащиеся в масле мононенасыщенные жиры способствуют снижению "плохого" холестерина ЛПНП и повышению "хорошего" ЛПВП. Исследования, в том числе работа 2017 года, показали, что замена сливочного масла на масло авокадо помогает уменьшить уровень общего холестерина. Однако ученые подчеркивают: для окончательных выводов нужны масштабные исследования.

Еще одно достоинство — богатое содержание антиоксидантов, таких как токоферолы, фитостеролы и каротиноиды. Эти вещества помогают снижать окислительный стресс и воспаление, которые считаются важными факторами развития сердечно-сосудистых заболеваний. Хашаяр Хематпур, кардиолог из Memorial Hermann и UTHealth Houston, отмечает, что масло авокадо устойчиво при нагреве и не образует вредных соединений так быстро, как, например, сливочное масло.

Кроме того, противовоспалительные свойства масла могут способствовать снижению артериального давления. Исследования на животных показывают, что такие соединения расслабляют сосуды и улучшают кровоток. В 2022 году было установлено, что регулярное употребление авокадо (около пяти порций в неделю) связано с 17%-м снижением риска гипертонии.

Оливковое масло: проверенная классика

Оливковое масло десятилетиями удерживает статус одного из самых полезных для сердца продуктов. В его составе — мощные полифенольные антиоксиданты, включая фенольные спирты, кислоты, лигнаны и флавоны, которые, по словам Хематпура, помогают снижать воспаление и бороться со свободными радикалами.

Этот продукт также богат мононенасыщенными жирами, которые поддерживают здоровый липидный профиль крови, снижая уровень ЛПНП и триглицеридов, а также повышая уровень ЛПВП.

Помимо этого, оливковое масло может способствовать нормализации давления благодаря высокому содержанию олеиновой кислоты и антиоксидантов. Экспериментальные и клинические данные подтверждают его антигипертензивный эффект.

Что выбирают эксперты

Кардиологи сходятся во мнении: оба масла полезны, но оливковое имеет более солидную научную базу. Вуппулури подчеркивает, что оно является неотъемлемой частью средиземноморской диеты, известной своей пользой для сердца. Он также советует отдавать предпочтение нерафинированному оливковому маслу холодного отжима, особенно для салатов, тушения или запекания при умеренной температуре.

При этом выбор во многом зависит от кулинарных целей: насыщенный вкус оливкового масла идеально подчеркивает овощи и маринады, а мягкий вкус масла авокадо делает его универсальным в соусах, выпечке и блюдах, требующих жарки на высоком огне.

Несмотря на лидерство оливкового масла в исследованиях, оба продукта заслуживают места на кухне. Их схожий состав, богатство антиоксидантов и полезные жиры помогают улучшать показатели холестерина, снижать давление и бороться с воспалением, при этом разнообразие вкусов расширяет возможности для здорового питания.