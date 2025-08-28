Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Банановый смузи с овсянкой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

Рацион как лекарство: врач назвал продукты, которые восстанавливают здоровье сердца

Кардиолог Кокин назвал продукты для здоровья сердца

Питание играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиолог, кандидат медицинских наук Евгений Кокин в беседе с "Известиями" рассказал, какие продукты должны стать основой рациона и какие ограничения помогут сохранить здоровье сердца.

Основные продукты для сердца

По словам врача, в ежедневном меню обязательно должны быть:

  • свежие овощи и фрукты,

  • цельные злаки,

  • мясо и рыба, приготовленные на пару, запечённые или отварные.

Отдельно Кокин рекомендует:

  • продукты, богатые калием (бананы, орехи, картофель, зелень),

  • жирную рыбу (скумбрия, лосось, сардины) не реже двух раз в неделю,

  • нежирное красное мясо — допустимо до двух раз в неделю,

  • умеренное количество растительного масла.

Ограничения по жиру и соли

Кардиолог подчёркивает, что трансжиры следует полностью исключить. Соотношение насыщенных и ненасыщенных жиров в рационе должно быть не менее 1 к 10.

Что касается соли, её безопасная суточная норма — не более пяти граммов. Особенно строго это правило нужно соблюдать людям с гипертонией.

Какие диеты помогают при болезнях сердца

Тем, у кого уже есть сердечно-сосудистые заболевания, Кокин советует придерживаться специальных систем питания:

  • DASH-диета - для снижения артериального давления,

  • средиземноморская диета - для укрепления сосудов и сердца,

  • TLC-диета - для контроля уровня холестерина.

Вывод

Сбалансированный рацион с преобладанием овощей, фруктов, злаков и рыбы — это основа здорового сердца. А строгий контроль жиров и соли позволяет снизить риск инсульта, инфаркта и других сердечно-сосудистых катастроф.

