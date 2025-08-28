Рацион как лекарство: врач назвал продукты, которые восстанавливают здоровье сердца

Питание играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиолог, кандидат медицинских наук Евгений Кокин в беседе с "Известиями" рассказал, какие продукты должны стать основой рациона и какие ограничения помогут сохранить здоровье сердца.

Основные продукты для сердца

По словам врача, в ежедневном меню обязательно должны быть:

свежие овощи и фрукты ,

цельные злаки ,

мясо и рыба, приготовленные на пару, запечённые или отварные.

Отдельно Кокин рекомендует:

продукты, богатые калием (бананы, орехи, картофель, зелень),

жирную рыбу (скумбрия, лосось, сардины) не реже двух раз в неделю ,

нежирное красное мясо — допустимо до двух раз в неделю ,

умеренное количество растительного масла.

Ограничения по жиру и соли

Кардиолог подчёркивает, что трансжиры следует полностью исключить. Соотношение насыщенных и ненасыщенных жиров в рационе должно быть не менее 1 к 10.

Что касается соли, её безопасная суточная норма — не более пяти граммов. Особенно строго это правило нужно соблюдать людям с гипертонией.

Какие диеты помогают при болезнях сердца

Тем, у кого уже есть сердечно-сосудистые заболевания, Кокин советует придерживаться специальных систем питания:

DASH-диета - для снижения артериального давления,

средиземноморская диета - для укрепления сосудов и сердца,

TLC-диета - для контроля уровня холестерина.

Вывод

Сбалансированный рацион с преобладанием овощей, фруктов, злаков и рыбы — это основа здорового сердца. А строгий контроль жиров и соли позволяет снизить риск инсульта, инфаркта и других сердечно-сосудистых катастроф.