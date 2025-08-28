Рацион как лекарство: врач назвал продукты, которые восстанавливают здоровье сердца
Питание играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиолог, кандидат медицинских наук Евгений Кокин в беседе с "Известиями" рассказал, какие продукты должны стать основой рациона и какие ограничения помогут сохранить здоровье сердца.
Основные продукты для сердца
По словам врача, в ежедневном меню обязательно должны быть:
-
свежие овощи и фрукты,
-
цельные злаки,
-
мясо и рыба, приготовленные на пару, запечённые или отварные.
Отдельно Кокин рекомендует:
-
продукты, богатые калием (бананы, орехи, картофель, зелень),
-
жирную рыбу (скумбрия, лосось, сардины) не реже двух раз в неделю,
-
нежирное красное мясо — допустимо до двух раз в неделю,
-
умеренное количество растительного масла.
Ограничения по жиру и соли
Кардиолог подчёркивает, что трансжиры следует полностью исключить. Соотношение насыщенных и ненасыщенных жиров в рационе должно быть не менее 1 к 10.
Что касается соли, её безопасная суточная норма — не более пяти граммов. Особенно строго это правило нужно соблюдать людям с гипертонией.
Какие диеты помогают при болезнях сердца
Тем, у кого уже есть сердечно-сосудистые заболевания, Кокин советует придерживаться специальных систем питания:
-
DASH-диета - для снижения артериального давления,
-
средиземноморская диета - для укрепления сосудов и сердца,
-
TLC-диета - для контроля уровня холестерина.
Вывод
Сбалансированный рацион с преобладанием овощей, фруктов, злаков и рыбы — это основа здорового сердца. А строгий контроль жиров и соли позволяет снизить риск инсульта, инфаркта и других сердечно-сосудистых катастроф.
