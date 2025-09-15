Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Разведение гантелей в наклоне
Разведение гантелей в наклоне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:10

Сердце и спорт: где заканчивается польза и начинается риск

Кардиолог Владимир Сыровнев назвал риски фибрилляции предсердий у спортсменов

Умеренная физическая активность признана одним из главных факторов здоровья сердца. Если уделять спорту по 30-45 минут в день пять раз в неделю, сердечно-сосудистая система получает мощную защиту от болезней. Когда нагрузки становятся чуть более интенсивными, а тренировки длиннее, положительный эффект возрастает. Но при этом существует обратная сторона: при определённых условиях спорт может обернуться риском.

Какие проблемы может вызвать спорт

Интенсивные нагрузки иногда провоцируют сбои в работе сердца. Одним из наиболее распространённых нарушений становится фибрилляция предсердий. Это состояние связано с хаотичной электрической активностью сердца, которая мешает нормальному ритму и повышает вероятность инсульта и сердечной недостаточности.

"Фибрилляция предсердий — это одно из самых распространённых нарушений ритма у спортсменов, и оно неспецифическое", — сказал кардиолог, аритмолог Владимир Сыровнев.

Причиной могут быть обезвоживание во время марафона, тренировки при простуде, избыток белка в рационе или даже гастроэзофагеальный рефлюкс. Исследования показывают: мужчины, интенсивно бегающие 5-7 раз в неделю, сталкиваются с этим нарушением на 50% чаще, чем те, кто тренируется умеренно. При занятиях спортом на выносливость риск выше в 2-10 раз.

Вторая опасность — атеросклероз коронарных артерий. У некоторых марафонцев находят кальцинированные бляшки, которые сужают просвет сосудов. Учёные связывают это с изменением метаболизма кальция и витамина D, а также с постоянным механическим стрессом сосудов при высоких нагрузках.

Редкий, но самый тревожный сценарий — внезапная смерть во время тренировки. Обычно она связана с аритмией, болезнями коронарных артерий или воспалением сердечной мышцы.

"Если нагрузка очень высока, это ограничивает поступление кислорода к тканям, в том числе и к сердцу", — пояснил кардиолог Владимир Сыровнев.

Риск выше у людей старше 35 лет, страдающих атеросклерозом, а у молодых — при врождённых аномалиях и миокардите. К счастью, вероятность крайне мала: от 0,3 до 2 случаев на 100 тысяч человек в год.

Советы шаг за шагом

  1. Перед началом занятий проконсультируйтесь с врачом, особенно если есть факторы риска.

  2. Для новичков лучше начинать с лёгкой нагрузки, постепенно переходя к умеренной.

  3. Людям с выявленными заболеваниями сердца важно ежегодно проходить ЭКГ и стресс-тест.

  4. Следите за восстановлением: полноценный сон, сбалансированное питание и контроль уровня сахара и электролитов так же важны, как и сами тренировки.

  5. Не занимайтесь спортом при высокой температуре или тяжёлой простуде.

Мифы и правда

  • Миф: "Чем больше тренируешься, тем здоровее сердце".
  • Правда: чрезмерные нагрузки могут повышать риск аритмий.
  • Миф: "Спорт защищает от атеросклероза на 100%".
  • Правда: у выносливых спортсменов иногда находят кальцинированные бляшки.
  • Миф: "ЭКГ нужно только пожилым".

Правда: обследование полезно и молодым атлетам, особенно при планах участвовать в соревнованиях.

FAQ

Как выбрать вид спорта для сердца?
Наиболее безопасны умеренные нагрузки: плавание, скандинавская ходьба, йога, езда на велосипеде в спокойном темпе.

Сколько стоит обследование перед началом тренировок?
Базовый комплекс — ЭКГ и консультация кардиолога — обойдётся от 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от клиники.

Что лучше — тренировки дома или в спортзале?
Зависит от целей. Для укрепления сердца подойдут и домашние упражнения с гантелями, и групповые тренировки под контролем тренера.

Исторический контекст

В античные времена физическая активность считалась основой здоровья. Древние греки совмещали гимнастику с философией, считая гармонию тела и духа залогом долгой жизни. В Средние века физические практики уступили место религиозным ограничениям, но уже в XIX веке врачи вновь стали активно рекомендовать гимнастику для профилактики болезней сердца.

А что если…

Если человек пренебрегает обследованиями и сразу берётся за марафоны или тяжёлые тренировки, он может не заметить скрытые патологии. В этом случае риск осложнений выше, чем польза от спорта. Но при регулярных проверках и грамотной нагрузке даже пожилые люди могут оставаться активными и здоровыми.

Три факта напоследок

  • Женщины реже сталкиваются с кальцинированными бляшками в сосудах, чем мужчины.
  • Каждый лишний градус температуры во время болезни увеличивает пульс на 7 ударов в минуту.
  • Регулярная умеренная активность снижает риск сердечного приступа почти вдвое.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стена, палка и кроссовок для оценки баланса и координации: три простых фитнес-челленджа сегодня в 2:10

Три простых челленджа проверяют гибкость и баланс лучше, чем час на тренажёрах

Эти три спортивных челленджа не требуют акробатической подготовки и дорогого инвентаря. Проверьте гибкость и баланс, а заодно повеселитесь с друзьями.

Читать полностью » Тренеры назвали оптимальные сочетания упражнений для спины и рук сегодня в 1:17

Эти ошибки убивают прогресс: почему спина остаётся слабым местом даже после месяцев тренировок

Сильная и рельефная спина — это не только красота, но и основа силы всего тела. Как правильно сочетать её с другими мышцами в тренировках?

Читать полностью » Упражнение Джампин Джекс: врачи объяснили пользу для сердца и выносливости сегодня в 1:10

Кардио без перегрузки суставов: когда Джампин Джекс стоит отложить

Простое движение из школьной разминки стало классикой фитнеса. Чем полезны «Джампин Джекс» и как сделать их сложнее?

Читать полностью » План кардиотренировки дома: скакалка, скалолаз, бёрпи — тренеры по фитнесу сегодня в 0:10

Три круга — и сердце благодарит: как простая верёвка превращается в кардиотренажёр

Кардио можно делать даже в маленькой квартире: всего одна скакалка заменит беговую дорожку и подарит заряд энергии в холодный сезон.

Читать полностью » Физиотерапевт Лиэнн О’Брайен: упражнения для тазового дна полезны и мужчинам, и женщинам вчера в 23:27

Тазовое дно — невидимая опора организма: что будет, если забыть о его тренировке

Три простых упражнения укрепят тазовое дно, пресс и ягодицы, помогут предотвратить недержание и поддержат здоровье независимо от пола.

Читать полностью » Тренер Дженнифер Риццуто назвала три упражнения со стулом для офисных работников вчера в 22:12

Спортзал под креслом: три упражнения, которые прокачают тело прямо в офисе

Три простых упражнения со стулом помогут укрепить тело прямо во время рабочего дня — займут всего 5 минут и не потребуют спортзала.

Читать полностью » Мышцы кора укрепляют упражнения bird dog, dead bug и планка — совет тренера Нин вчера в 21:07

Офис делает из нас креветок: три движения, чтобы снова расправить спину

Три простых движения помогут укрепить мышцы кора, улучшить баланс и снизить риск травм без спортзала и дорогого оборудования.

Читать полностью » Персональный тренер Кейт Роу-Хэм назвала оптимальную программу 30-минутной силовой с гантелями вчера в 20:56

Маленький секрет больших изменений: силовая с гантелями дома

Полчаса дома с гантелями — и вы прокачаете всё тело, укрепите мышцы и снизите стресс. Узнайте, какие 6 упражнений помогут сделать это эффективно.

Читать полностью »

Новости
Дом

Эксперты объясняют, как распределение полок влияет на свежесть продуктов
Авто и мото

Почему в разных странах лючок бензобака располагается с разных сторон: объяснение экспертов
Красота и здоровье

Власти Ассама расследуют несоблюдение протоколов при операциях кесарева сечения
Авто и мото

При замене тормозной жидкости в систему может попасть воздух — эксперты
Туризм

Подберезовики могут синеть при разрезе, тогда как мякоть белого гриба цвет не меняет
Культура и шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям отложили момент рассказа принцу Джорджу о его будущем королевском статусе
Наука

Редчайшая находка в Смоленске: археологи обнаружили древний каменный терем
Еда

Салат из печени минтая с морковью и яйцами получается питательным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet