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Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:31

Возраст больше не защищает: что ускоряет болезни у молодых людей

Сердечно-сосудистые заболевания стремительно молодеют: сегодня врачи фиксируют инфаркты у пациентов старше тридцати лет, а диагноз "гипертония" все чаще ставят подросткам. Кардиолог, Заслуженный врач России Юрий Серебрянский в беседе с NewsInfo рассказал о причинах негативных изменений в состоянии здоровья населения.

Ранее сообщалось о том, что за последние пять лет частота заболеваний, традиционно считавшихся возрастными, выросла среди молодежи на двадцать процентов.

Специалисты указывают, что пациенты массово жалуются на нарушение работы сосудистой и эндокринной систем, а также на сбои в желудочно-кишечном тракте. При этом врачи подчеркивают, что последствия малоподвижного образа жизни могут оказаться куда серьезнее лишнего веса.

По мнению кардиолога, важную роль в формировании патологий играет поведенческий фактор, который зачастую копируется детьми у старшего поколения. Эксперт отметил, что вредные привычки, такие как курение, подрывают здоровье организма с ранних лет.

"Очень много людей страдают вредными привычками. Родители, бывает, курят над ребенком, который лежит в коляске. Дети в зубах у родителей видят сигареты", — отметил врач.

В медицине все чаще обсуждают проблему того, что даже пассивное курение в мегаполисе запускает деструктивные процессы. Помимо внешних факторов, Серебрянский выделил генетическую предрасположенность, которая у молодых людей усугубляется отсутствием физической активности.

"С определенного молодого возраста наследственная предрасположенность закрепляется. Люди мало занимаются физическими упражнениями, зарядкой, длительное пребывание в кровати, на диване, в постели. Мало ходят, мало двигаются", — пояснил доктор.

Помимо образа жизни, эксперт указал на внешние природные факторы, которые влияют на состояние сосудов. Метеоколебания, геомагнитные бури и солнечная активность создают дополнительную нагрузку на системы организма. Изменения в окружающей среде способны вызывать нестабильность сердечного ритма и перепады артериального давления.

Сегодня медики обращают особое внимание на то, что телесные реакции на погодные скачки могут быть усилены привычками, которые снижают адаптивные способности организма. Также важно учитывать, что часто высокий уровень холестерина у молодых связан не только с питанием, но и с генетическими факторами, разрушающими сосуды.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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