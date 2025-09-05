Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Офис
Офис
© unsplash.com by Sigmund is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:50

Что происходит с сердцем, если целый день провести за столом

Университет Мичигана назвал оптимальные перерывы для снижения вреда сидячего образа жизни

Сидячий образ жизни стал нормой для многих, особенно после перехода на удалённую работу. Даже если офис теперь дома, количество часов за столом остаётся прежним. Длительное сидение негативно влияет на сердце и общее самочувствие, поэтому важно знать, как снизить его последствия.

Планируйте перерывы

Часы за компьютером пролетают незаметно, и в итоге можно просидеть весь день без движения. Чтобы этого избежать, ставьте напоминания или используйте гаджеты, которые подскажут встать и размяться. Например, исследователи из Мичиганского университета рекомендуют хотя бы три минуты двигаться каждые полчаса-час. Такой подход снижает время бездействия и помогает сохранить здоровье.

Измените рабочее место

Современные решения позволяют сделать работу за столом более активной. Популярны стоячие парты, снижающие нагрузку на спину и улучшающие осанку. Всё чаще люди используют беговые дорожки или компактные педальные тренажёры, чтобы не сидеть без движения. Иногда работодатели готовы компенсировать часть расходов на оборудование домашнего офиса — этим стоит воспользоваться.

Обратите внимание на питание

Иногда сидение неизбежно — например, при перелётах или длинных совещаниях. В такие дни особенно важно следить за рационом. Старайтесь отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам, овощам, фруктам, бобовым и нежирному белку. Ограничьте переработанные продукты с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров. Правильный выбор еды поддержит энергию и снизит нагрузку на сердце.

Снижайте уровень стресса

Постоянное напряжение негативно отражается на сердце: повышается давление, растёт риск инсульта и инфаркта. Важно определить источники стресса и найти способы с ними справляться. Помогают дыхательные практики, йога, медитация, ведение дневника или консультации со специалистом.

Уделяйте внимание спорту

Регулярное движение в течение дня полезно, но этого мало. Эксперты советуют взрослым не менее 150 минут умеренной аэробной активности в неделю и два дня силовых тренировок. Американская кардиологическая ассоциация указывает, что оптимальный уровень — около 300 минут кардионагрузок в неделю. При этом начинать можно с небольших шагов и постепенно вырабатывать удобный режим.

Заботьтесь о сне

Качественный сон напрямую связан с работой сердца. В 2022 году его признали одним из ключевых факторов здоровья сердечно-сосудистой системы. Взрослым рекомендуется спать по 7-9 часов подряд. При этом слишком долгий сон тоже нежелателен — важно придерживаться золотой середины.

Здоровое сердце — это результат комплекса привычек: движения, сбалансированного питания, полноценного сна и контроля стресса. Даже если работа требует много сидеть, небольшие изменения в образе жизни помогут снизить риски и сохранить хорошее самочувствие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Польза отжиманий для осанки и сердечно-сосудистой системы — мнение специалистов сегодня в 5:10

Отжимания, которые делают иначе: секретные вариации для тела и силы

Отжимания можно выполнять десятками способов. Узнайте, как сделать это упражнение полезным и интересным независимо от уровня подготовки.

Читать полностью » Как спорт влияет на сердце и выносливость: объяснил тренер Ти Джей Ментус сегодня в 2:10

Что происходит с организмом в первые недели спорта

Первые недели тренировок кажутся трудными, но организм быстро начинает перестраиваться. Какие изменения вы заметите раньше всего?

Читать полностью » Растяжка снижает риск травм и поддерживает гибкость мышц — врачи сегодня в 1:50

Секрет гибкого тела: простой предмет, который заменит десятки упражнений

Растяжка помогает сохранить мышцы здоровыми и гибкими. Узнайте, как правильно выполнять её и зачем использовать фоам-роллер.

Читать полностью » Оптимальный режим: три или четыре тренировки в неделю для роста мышц сегодня в 1:37

Всего одно упражнение делает тело мощнее — пропускают его чаще всего

Регулярность тренировок и время на восстановление — два главных условия роста мышц. Сколько раз в неделю нужно качаться для максимального эффекта?

Читать полностью » Почему люди бросают спорт и как избежать ошибок при тренировках — объяснила тренер Алисон Хейлиг сегодня в 1:10

Спорт перестанет быть наказанием: неожиданный путь к удовольствию

Почему спорт часто превращается в обязанность и как превратить тренировки в удовольствие? Эксперты называют причины и предлагают решения.

Читать полностью » Исследование Strava показало, что совместные тренировки увеличивают нагрузку сегодня в 0:50

Тренировки срываются не из-за лени: настоящая причина кроется в привычках

Простые приёмы помогают выработать привычку к тренировкам и держать тело в тонусе. Один из них может стать вашим любимым.

Читать полностью » Профессор Томас Бёррис: SLU-PP-332 активирует те же гены, что и физическая нагрузка сегодня в 0:10

Лишний вес уходит без спорта: что скрывают новые препараты

Учёные разрабатывают препараты, которые способны включать в организме механизмы, похожие на тренировочные. Но смогут ли они заменить спорт?

Читать полностью » Как правильно выбрать палки для скандинавской ходьбы: материалы и подбор по росту вчера в 23:54

Скандинавская ходьба без боли: всё решает правильный выбор

Качественные палки для скандинавской ходьбы — гарантия здоровья и удовольствия от тренировок. Разбираем, какие материалы лучше, чем отличаются фиксированные палки от телескопических и как правильно выбрать длину.

Читать полностью »

Новости
Дом

Зеленые растения против запахов и пыли в квартире
Культура и шоу-бизнес

Продюсер Виктор Дробыш объяснил популярность песни Михаила Шуфутинского ""Третье сентября"
Наука и технологии

Уникальное захоронение IV века до н.э. обнаружено под Прагой: кем была женщина с фибулой духцовского типа
Дом

Натуральные ароматизаторы против неприятных запахов в доме
Садоводство

Этот цветочный щит спасет вашу грушу: забудьте о болезнях без химии – попробуйте этот метод
Культура и шоу-бизнес

Вокалист The Smiths Моррисси продаёт все авторские права и торговую марку
Еда

Сдобный рулет с вишней выпекают при температуре 180 градусов в течение 30 минут
Спорт и фитнес

Полная тренировка тела за 15 минут: рекомендации врачей по пользе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet