Что происходит с сердцем, если целый день провести за столом

Сидячий образ жизни стал нормой для многих, особенно после перехода на удалённую работу. Даже если офис теперь дома, количество часов за столом остаётся прежним. Длительное сидение негативно влияет на сердце и общее самочувствие, поэтому важно знать, как снизить его последствия.

Планируйте перерывы

Часы за компьютером пролетают незаметно, и в итоге можно просидеть весь день без движения. Чтобы этого избежать, ставьте напоминания или используйте гаджеты, которые подскажут встать и размяться. Например, исследователи из Мичиганского университета рекомендуют хотя бы три минуты двигаться каждые полчаса-час. Такой подход снижает время бездействия и помогает сохранить здоровье.

Измените рабочее место

Современные решения позволяют сделать работу за столом более активной. Популярны стоячие парты, снижающие нагрузку на спину и улучшающие осанку. Всё чаще люди используют беговые дорожки или компактные педальные тренажёры, чтобы не сидеть без движения. Иногда работодатели готовы компенсировать часть расходов на оборудование домашнего офиса — этим стоит воспользоваться.

Обратите внимание на питание

Иногда сидение неизбежно — например, при перелётах или длинных совещаниях. В такие дни особенно важно следить за рационом. Старайтесь отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам, овощам, фруктам, бобовым и нежирному белку. Ограничьте переработанные продукты с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров. Правильный выбор еды поддержит энергию и снизит нагрузку на сердце.

Снижайте уровень стресса

Постоянное напряжение негативно отражается на сердце: повышается давление, растёт риск инсульта и инфаркта. Важно определить источники стресса и найти способы с ними справляться. Помогают дыхательные практики, йога, медитация, ведение дневника или консультации со специалистом.

Уделяйте внимание спорту

Регулярное движение в течение дня полезно, но этого мало. Эксперты советуют взрослым не менее 150 минут умеренной аэробной активности в неделю и два дня силовых тренировок. Американская кардиологическая ассоциация указывает, что оптимальный уровень — около 300 минут кардионагрузок в неделю. При этом начинать можно с небольших шагов и постепенно вырабатывать удобный режим.

Заботьтесь о сне

Качественный сон напрямую связан с работой сердца. В 2022 году его признали одним из ключевых факторов здоровья сердечно-сосудистой системы. Взрослым рекомендуется спать по 7-9 часов подряд. При этом слишком долгий сон тоже нежелателен — важно придерживаться золотой середины.

Здоровое сердце — это результат комплекса привычек: движения, сбалансированного питания, полноценного сна и контроля стресса. Даже если работа требует много сидеть, небольшие изменения в образе жизни помогут снизить риски и сохранить хорошее самочувствие.