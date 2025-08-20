Омега-3 и белок для сердца: откройте главный секрет здорового питания после 60

Врачи напоминают, что питание играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно это актуально для людей старшего возраста. Кардиологи рекомендуют чаще включать в рацион лосось — один из лучших источников белка и омега-3 жирных кислот.

Почему это важно

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности среди мужчин и женщин, вызывая каждую третью смерть. С возрастом риск их развития растет, и хотя генетику изменить нельзя, образ жизни и питание находятся под контролем человека.

Кардиологи подчеркивают, что правильный выбор белка так же важен для сердца, как и овощи с фруктами. Врачи отмечают: влияние белка зависит от его источника, и не все продукты одинаково полезны.

Лосось как главный продукт для сердца

Специалисты рекомендуют людям старше 60 лет регулярно включать в меню лосось. По словам кардиологов, он является ценным источником белка и содержит большое количество омега-3 жирных кислот. Эти вещества способствуют повышению уровня "хорошего" холестерина (ЛПВП), снижают уровень "плохого" (ЛПНП) и уменьшают риск образования бляшек в сосудах.

Кроме того, омега-3 помогают снижать воспаление, которое в хронической форме связано с такими заболеваниями, как диабет 2 типа и некоторые виды рака. Также они поддерживают здоровье кровеносных сосудов, что напрямую связано с меньшей вероятностью инсульта и инфаркта.

Почему белок важен в зрелом возрасте

Кардиологи отмечают, что белок помогает сохранять мышечную массу, а сердце, будучи мышцей, нуждается в поддержке. Белковая пища укрепляет сосуды, способствует восстановлению тканей и помогает контролировать вес, что особенно важно после 60 лет.

Как добавить больше рыбы в рацион

Американские диетологи рекомендуют есть морепродукты дважды в неделю, однако на практике эти рекомендации выполняет лишь пятая часть населения. Врачи советуют стремиться к двум порциям рыбы, богатой омега-3, еженедельно.

Помимо лосося, полезными вариантами станут скумбрия и треска. Медики рекомендуют готовить их щадящими способами — запеканием или приготовлением на гриле, избегая жарки.