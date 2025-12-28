Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 19:07

Сердце сдаёт молча: продукты, которые годами разрушают сосуды без симптомов

Колбасы и сосиски увеличивают риск ишемической болезни — кардиолог Тарасова

Привычный рацион может незаметно подтачивать здоровье сердца, даже если человек не ощущает явных симптомов. Кардиологи всё чаще обращают внимание не на редкие излишества, а на системное потребление продуктов, которые годами повышают риски серьёзных заболеваний. Об этом рассказала врач-кардиолог сети медицинских центров "СМ-Клиника" Ирина Тарасова в беседе с изданием "Лента.ру".

Алкоголь как скрытая угроза

Одним из наиболее вредных факторов для сердечно-сосудистой системы специалист назвала алкоголь. По словам Ирины Тарасовой, опасность заключается не только в больших дозах, но и в регулярном употреблении даже, на первый взгляд, умеренных порций.

Кардиолог пояснила, что алкоголь способен повышать артериальное давление и провоцировать нарушения сердечного ритма. При длительном воздействии это может привести к развитию кардиомиопатии и другим хроническим патологиям сердца.

Переработанное мясо и соль

Отдельное внимание врач уделила переработанному мясу. Речь идёт о сосисках, колбасах и беконе, которые содержат большое количество соли, насыщенных жиров и консервантов. По словам специалиста, у людей, регулярно употребляющих такие продукты, выше риск развития ишемической болезни сердца.

"Сосиски, колбасы, бекон содержат много соли, насыщенных жиров и консервантов. У любителей этих продуктов мясной гастрономии повышен риск развития ишемической болезни сердца", — рассказала врач-кардиолог сети "СМ-Клиника" Ирина Тарасова.

Избыточное потребление соли, по её словам, также представляет серьёзную опасность. Соль задерживает жидкость в организме, повышает артериальное давление и создаёт дополнительную нагрузку на сердечную мышцу. Со временем это может привести к развитию гипертонии.

Сахар и трансжиры

К продуктам, повышающим риск сердечно-сосудистых катастроф, Тарасова отнесла и сахар. Его избыток в рационе негативно влияет на обмен веществ и способствует развитию сопутствующих факторов риска, включая ожирение и нарушения липидного профиля.

Ещё одной опасной категорией кардиолог назвала трансжиры. Врач напомнила, что они часто содержатся в маргарине, промышленной выпечке, конфетах, чипсах и фастфуде. Эти вещества ухудшают состояние сосудов и повышают вероятность инфаркта и инсульта.

Рацион и долгосрочные риски

По словам специалиста, перечисленные продукты опасны прежде всего при регулярном употреблении. Их влияние на сердце и сосуды накапливается постепенно, что делает проблему менее заметной на ранних этапах.

Кардиолог подчёркивает, что пересмотр пищевых привычек является одним из ключевых шагов в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и снижении долгосрочных рисков для здоровья.

