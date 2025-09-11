Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 21:13

Сердце можно "застеклить" от инфаркта: четыре привычки работают как броня

Кардиолог Санджай Бходжрадж: силовые тренировки и омега-3 укрепляют артерии и снижают риск инфаркта

Здоровье сердца напрямую зависит от того, насколько мы заботимся о своих артериях. Закупорка сосудов — один из самых опасных факторов, приводящих к инфарктам, инсультам и другим осложнениям. Когда артерии теряют эластичность и сужаются, органы начинают испытывать кислородное голодание. Но хорошая новость в том, что повседневные привычки способны защитить сосуды и снизить риски, не прибегая к лекарствам.

Почему профилактика важнее лечения

Большинство сердечно-сосудистых заболеваний развивается годами, почти незаметно. Первые изменения в сосудах могут начаться ещё в молодости, а серьёзные последствия проявятся только в зрелом возрасте. Поэтому регулярные профилактические шаги — это не просто забота о настоящем, а инвестиция в здоровье на десятилетия вперёд.

Доктор Санджай Бходжрадж, кардиолог с двадцатилетним опытом, уверен, что настоящая сила кроется в постоянстве простых действий.

"Ничто из этого не является кричащим. Но при постоянном применении это настоящая стратегия "пуленепробиваемости" для вашего сердца и вашего будущего", — отметил кардиолог.

Силовые тренировки как фундамент здоровья

Физическая активность — проверенный способ укрепить сердце. Но особое место занимают именно силовые упражнения. Они помогают не только формировать мышцы, но и напрямую влияют на работу сосудов.

  • Укреплённые мышцы стабилизируют уровень сахара в крови, что снижает нагрузку на артерии.
  • Силовые тренировки уменьшают артериальное давление, снижая риск повреждений сосудистых стенок.

Даже лёгкие упражнения с собственным весом, такие как приседания, отжимания или планка, при регулярной практике оказывают значительный эффект.

Омега-3: противовоспалительная защита

В питании ключевую роль играет баланс жиров. Особое внимание стоит уделить омега-3 жирным кислотам, которые работают как природный антиоксидант и противовоспалительное средство.

Их основные источники:

  • жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины),
  • грецкие орехи,
  • семена чиа и льна.

Омега-3 уменьшают воспалительные процессы в стенках сосудов и препятствуют накоплению бляшек. Научные исследования показывают, что регулярное употребление этих продуктов снижает вероятность сердечных приступов.

Роль сна в здоровье артерий

Недостаток сна давно связывают с повышенным риском гипертонии и диабета, но немногие задумываются, что это напрямую отражается на артериях.

Хроническое недосыпание повышает уровень кортизола — гормона стресса. Избыток кортизола повреждает внутреннюю оболочку сосудов, делая их более уязвимыми.

Стабильный ритм сна позволяет поддерживать нервную систему в балансе и сохранять эластичность артерий. Оптимальная продолжительность сна для большинства взрослых — 7-8 часов.

Управление стрессом — незаменимый инструмент

Современный ритм жизни неизбежно связан со стрессами. Но именно они оказывают один из самых разрушительных эффектов на сосуды. Повышенное давление, ускоренное сердцебиение и гормональные скачки создают постоянную нагрузку на артерии.

Здесь важно не избегать стресса полностью, что невозможно, а научиться управлять им. Простые методы:

  • дыхательные практики,
  • регулярные прогулки на свежем воздухе,
  • медитация или йога.

Эти привычки помогают снизить напряжение и стабилизировать работу сердечно-сосудистой системы.

Почему всё работает только в комплексе

Отдельно каждая привычка полезна, но именно их сочетание формирует прочный фундамент здоровья. Силовые тренировки улучшают физическое состояние, омега-3 обеспечивают питание для сосудов, сон восстанавливает систему, а управление стрессом защищает от перегрузки.

Регулярность и системность — главные условия. Ни одно лекарство не способно заменить стабильный образ жизни, который формируется из этих четырёх простых шагов.

